बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

30 September Birthday: आपको 30 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Birthday 30 September
30 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 30 सितंबर
 
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।ALSO READ: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052,
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। आपके लिए यह वर्ष सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
 
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
यात्रा योग: महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
संजय दत्त (Sanjay Dutt) - भारतीय अभिनेता।
 
मोनिका बेलुची (Monica Bellucci) - इतालवी अभिनेत्री और मॉडल।
 
मार्टिना हिंगिस (Martina Hingis) - स्विस टेनिस खिलाड़ी।
 
मैरियन कॉटिलार्ड (Marion Cotillard) - फ्रांसीसी अभिनेत्री।
 
ट्रेड बार्टन (Trevor Bartrum) - अमेरिकी टेलीविजन प्रस्तोता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें
विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरी

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथा

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथाInteresting facts about ramayana: रामायण में युद्ध और वीरता की कई कहानियां हैं, लेकिन रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र, मेघनाद की मृत्यु से जुड़ा एक वृत्तांत न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि यह एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को भी दर्शाता है। यह कहानी युद्ध के मैदान से शुरू होती है, जहां लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा था।

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातें

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातेंDussehra 2025: दशहरा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दशहरा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। आओ जानते हैं इस त्योहार की 50 खास बातें।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंध

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंधRavana Golden Lanka : रावण के साथ-साथ उसकी सोने की लंका की भी खूब चर्चाएं होती रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण की लंका स्वर्ण निर्मित थी। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण की इस सोने की लंका को अपनी पूंछ में आग लगाकर नष्ट कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका रावण की नहीं थी और उसे रावण नेछल से प्राप्त किया था। रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। आज इस आलेख में हम आपको बता रहे हैं कि सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई थी?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वाद

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वादshardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से ही कोई एक है किसी ने किसी कुल की कुलदेवी। हो सकता है कि आपकी कुलदेवी का नाम और स्थान अलग हो लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं किन निम्मलिखित में से ही कोई एक किसी कुल की कुल देवी होती है।

01 October Birthday: आपको 1 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 October Birthday: आपको 1 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 01 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Vijayadashami 2025: घर में लाई जाने वाली शुभ वस्तुएं: दशहरे पर घर में क्या-क्या लाना चाहिए, जिससे सुख-समृद्धि आए

Vijayadashami 2025: घर में लाई जाने वाली शुभ वस्तुएं: दशहरे पर घर में क्या-क्या लाना चाहिए, जिससे सुख-समृद्धि आएShubh Vastuen for Dussehra: दशहरा (विजयादशमी) का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष वस्तुएं घर लाना अत्यंत मंगलकारी और सुख-समृद्धिदायक माना जाता है। दशहरे पर घर में लाई जाने वाली शुभ वस्तुएं इस प्रकार हैं:

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैंRavans Final Lessons: लंकापति रावण, एक महान पंडित और परम शिव भक्त होने के बावजूद, अपने अहंकार और कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण पराजित हुआ। उनकी ये शिक्षाएं दर्शाती हैं कि रावण महान ज्ञानी था, जिसने अपनी सबसे बड़ी गलतियों को स्वीकार करते हुए मानवता को समय का महत्व, विनम्रता और विवेकपूर्ण व्यवहार का पाठ पढ़ाया।

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्व

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्वDussehra celebration in India : देश के अलग-अलग हिस्सों में विजयादशमी का पर्व अपनी-अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई एवं अहंकार का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है।
