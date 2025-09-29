सोमवार, 29 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. विजयादशमी
  4. dussehra par jhadu ke upay in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (14:25 IST)

दशहरे पर झाड़ू घर लाने से कैसे खुलते हैं सौभाग्य के द्वार

Bringing a broom home on Dussehra brings good luck
Dussehra par jhadu ke upay in hindi: दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, यह त्योहार हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलने का भी अवसर प्रदान करता है।
 
दशहरे की पारंपरिक पूजा-विधियों, जैसे शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन के अलावा, एक और सरल लेकिन प्रभावी उपाय है- घर में नई झाड़ू लाना। कई लोग धनतेरस और दिवाली पर भी यह उपाय करते हैं, लेकिन दशहरे पर भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। आइए, जानते हैं इसके पीछे की मान्यताओं और लाभों के बारे में।
 
झाड़ू का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
भारतीय संस्कृति में झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का उपकरण नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू घर से नकारात्मकता, दरिद्रता और गंदगी को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करती है।
 
1. लक्ष्मी का स्वरूप: झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह घर की अशुद्धियों को दूर करती है, ठीक वैसे ही जैसे माँ लक्ष्मी दरिद्रता को दूर कर सुख-समृद्धि लाती हैं।
 
2. सफाई की शुरुआत: दशहरे से ही दिवाली की सफाई शुरू करने की परंपरा है, और इस दिन झाड़ू खरीदना एक शुभ शुरुआत मानी जाती है।
 
3. वास्तु और ज्योतिष: वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू घर के वास्तु दोषों को दूर करती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह उपाय धन और भाग्य से संबंधित समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है।
 
दशहरे पर झाड़ू लाने के सरल उपाय
दशहरे के शुभ दिन इस उपाय को करने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:
 
1. सही समय: दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें।
 
2. झाड़ू खरीदें: बाजार से एक नई, मजबूत और प्राकृतिक सामग्री (जैसे घास या बांस) से बनी झाड़ू खरीदें।
 
3. घर में लाएं: झाड़ू को घर में लाते समय उसे छिपाकर लाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे लाल कपड़े में लपेटना शुभ होता है।
 
4. सही स्थान पर रखें: झाड़ू को घर के ऐसे स्थान पर रखें जहाँ यह किसी की सीधी नज़र में न आए। इसे पूजा घर के पास या तिजोरी के पास रखना शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन खरीदी गई झाड़ू को अगले दिन से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
 
5. उपयोग और सफाई: इस नई झाड़ू का उपयोग घर की नियमित सफाई के लिए करें। ऐसा माना जाता है कि घर की साफ-सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है।
 
इस उपाय से मिलने वाले लाभ:-
दशहरे पर झाड़ू घर लाने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं:
 
1. धन में वृद्धि: माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यापार में उन्नति, नौकरी में तरक्की और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं।
 
2. नकारात्मकता दूर होना: यह घर से नकारात्मक ऊर्जा और कलह को दूर कर परिवार में सुख-शांति लाती है।
 
3. नए अवसरों का आगमन: जीवन की बाधाएँ दूर होती हैं और करियर तथा रिश्तों में सफलता के नए अवसर मिलते हैं।
 
4. सुख-समृद्धि: एक साफ और स्वच्छ घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जो अंततः खुशहाली का कारण बनता है।
 
यह एक प्राचीन और सरल विश्वास है कि छोटे-छोटे उपाय भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस विजयादशमी पर, नई झाड़ू लाकर अपने घर में समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्री

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्रीShardiya navratri ashtami havan 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। यह हवन, नौ दिनों की पूजा का समापन और देवी दुर्गा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। कई घरों में अष्टमी के दिन हवन होता है, खासकर जब इसी दिन कन्या पूजन और पारण किया जाता है। अष्टमी को संधि पूजा का भी महत्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस वर्ष 30 सितंबर, 2025 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस लेख में, हम आपको घर पर हवन करने की सरल विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्व

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्वDussehra 2025: आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण वध किया था परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी है 2 अन्य पौराणिक कथाएं। आओ जानते हैं संक्षिप्त में ये कथाएं।

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्व

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्वWhy Does The Navratri Fast End With Kanya Pujan: नवरात्रि, जो नौ दिनों तक चलने वाला शक्ति का महापर्व है, उसका समापन कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का साक्षात रूप माना गया है, और इसी कारण इस परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पूजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान और उसकी महत्ता को भी दर्शाता है।

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधि

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधिDurga kavach ka path kaise kare: भारतीय धर्म और संस्कृति में शक्ति उपासना का एक विशेष स्थान है, और मां दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है दुर्गा कवच, जिसे दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र और पाठ है, जिसे स्वयं देवी का अदृश्य कवच कहा गया है। यह भक्त को हर प्रकार के संकट, भय, और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है।

और भी वीडियो देखें

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन शारदीय नवरात्रि की उदयातिथि के अनुसार अष्टमी रहेगी और 01 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी की पूजा होगा। दोनों ही दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजा और हवन होगा। इसके बाद 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। तीनों की दिनों की पूजा कस शुभ मुहूर्त, दशहरा पर अभिजीत मुहूर्त में करें शस्त्र पूजन और देवी अपराजिता का पूजन, प्रदोषकाल में करें रावण दहन।

2025 Sharadiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन पर भेजें ये खास शुभकामना मैसेजेस

2025 Sharadiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन पर भेजें ये खास शुभकामना मैसेजेसSaptami Tithi Emotional Wishes Messages: शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। वे अपने उग्र स्वरूप से सभी नकारात्मक शक्तियों और भय का नाश करती हैं। इस शुभ अवसर पर, आप ये खास संदेश भेजकर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Durga ashtami 2025: 29 या 30 सितंबर कब है दुर्गा अष्टमी, जानें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और विधि

Durga ashtami 2025: 29 या 30 सितंबर कब है दुर्गा अष्टमी, जानें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और विधिNavratri 8th Day Maa Mahagauri Puja: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार, शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी 2025 इस बार मुख्य रूप से 30 सितंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2025 को शाम 04:31 मिनट से शुरू होगी। अत: दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर को ही मनाया जा रहा है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधिHow to worship Maa Kalaratri at home: माता कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं अर्थात् इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2025)Today 29 September horoscope in Hindi 2025 : कैसा रहेगा आज 29 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com