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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (14:12 IST)

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में तृतीया के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

tritiya shradh 2026 date time
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (14:17 IST)
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16 shradh paksha 2026: पितृ पक्ष में तृतीया तिथि का श्राद्ध उन आत्मीय जनों की शांति और तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है, जिन्होंने किसी भी माह के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को इस नश्वर संसार से विदा ली हो। लोक भाषा में इसे 'तीज का श्राद्ध' भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पावन तिथि 29 सितंबर 2026, मंगलवार को पड़ रही है। 

तृतीया तिथि और श्राद्ध का समय:

  • तृतीया तिथि की शुरुआत 28 सितंबर की शाम 07:13 बजे से होकर 29 सितंबर की शाम 05:09 बजे तक रहेगी।
  • श्राद्ध कर्म के लिए शास्त्रों में दोपहर का समय उत्तम माना गया है।
  • 29 सितंबर को कुतुप मुहूर्त (सुबह 11:47 से दोपहर 12:35)
  • रौहिण मुहूर्त (दोपहर 12:35 से 01:23)
  • अपराह्न काल (दोपहर 01:23 से 03:46) सबसे शुभ समय रहेंगे।

इस बार क्यों खास है यह तृतीया श्राद्ध? (भरणी नक्षत्र का संयोग)

इस वर्ष तृतीया तिथि पर एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन अपराह्न काल में भरणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा, जो 29 सितंबर को सुबह 09:03 बजे से शुरू होकर अगले दिन 30 सितंबर की सुबह 07:36 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में मृत्यु के देवता यमराज को भरणी नक्षत्र का स्वामी माना गया है। पितृ पक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र का आना महालय का अति फलदायी योग बनाता है, जिससे इस दिन किया गया तर्पण पितरों को शीघ्र तृप्ति प्रदान करता है।
 

किसके लिए और क्यों किया जाता है यह श्राद्ध?

किनके लिए: यदि आपके माता, पिता या परिवार के किसी भी दिवंगत सदस्य का देहावसान तृतीया तिथि को हुआ हो, तो उनके निमित्त यह श्राद्ध किया जाता है।
 
शुभ फल: यदि विधि-विधान और शुद्ध भाव से तीज का श्राद्ध किया जाए, तो पितरों का आशीर्वाद घर में सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि लेकर आता है।
 

श्राद्ध और तर्पण की सरल पूजन विधि

जलांजलि व पूजन: सबसे पहले गंगाजल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी की पत्ती और शहद मिले जल से अपने पूर्वजों को जलांजलि दें। इसके बाद गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप, चंदन और गुलाब के पुष्प अर्पित करें।
 
नाम-स्मरण व पाठ: अपने पिता से शुरू करते हुए जितने भी पूर्वजों के नाम याद हों, उनका स्मरण करें और 'स्वधा' शब्द का उच्चारण करते हुए अन्न-जल समर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और यमदेव की आराधना करें तथा गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करें।
 
भोग व पंचबलि: भोजन में विशेष रूप से कढ़ी-भात, खीर, पूरी और सात्विक सब्जी बनाएं। तैयार भोजन का एक हिस्सा निकालकर अंगूठे के माध्यम से जल अर्पित करें। इसके बाद देव, गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालें (पंचबलि)।
 
ब्राह्मण भोज व दान: तृतीया श्राद्ध में तीन सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्र, चावल, शक्कर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करें और उनका आशीर्वाद लें।
 

ध्यान रखने योग्य विशेष नियम व सावधानियां

आचरण की शुद्धता: श्राद्ध के दिन घर में क्लेश न करें, सत्य का आचरण करें और किसी भी प्रकार के अनैतिक या ब्याज के लेन-देन से बचें। पितृ पक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें।
 
खान-पान में निषेध: इस दिन मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन, बैंगन, लौकी, मूली, मसूर की दाल, सरसों का साग, बासी भोजन, सत्तू, काला नमक, काला जीरा, सफेद तिल और चने का सेवन पूरी तरह वर्जित है। केवल शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें।
 
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