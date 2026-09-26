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Written By अनिरुद्ध जोशी अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 26 September 2026 (18:26 IST)

श्राद्ध पक्ष 2026: क्या श्राद्ध के दौरान नॉनवेज खाना उचित है? जानें क्या कहते हैं धार्मिक नियम

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Written By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 26 Sep 2026 (18:26 IST)
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धार्मिक और शास्त्रसम्मत मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान पितरों को मांसाहार (नॉनवेज) का भोग लगाना या स्वयं इसका सेवन करना वर्जित और अनुचित माना गया है। हालाँकि, कुलाचार (कुल की परंपरा) के अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों और समुदायों में इसके अलग नियम हैं, जिन्हें वहां शास्त्रसम्मत माना जाता है। आइए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं।
 

पितरों का आहार क्या है?

जिस प्रकार मनुष्यों का आहार अन्न है और पशुओं का आहार तृण (घास) है, उसी प्रकार पितरों का आहार अन्न का सूक्ष्म सारतत्व (गन्ध और रस) होता है। अतः वे अर्पित किए गए अन्न व जल का सारतत्व ही ग्रहण करते हैं, जबकि स्थूल पदार्थ यहीं रह जाता है।
 
पितरों के अन्न को 'सोम' कहा जाता है, जिसे 'रेतस' भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से चावल, जौ आदि से निर्मित होता है। पूजन के दौरान जलते हुए कंडे (उपले) पर गुड़ और घी डालकर गन्ध उत्पन्न की जाती है और उस पर विशेष अन्न अर्पित किया जाता है। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण व पिंडदान किया जाता है। हाथ की अंगुलियों के माध्यम से देवताओं को और अंगूठे से पितरों को अन्न-जल अर्पित किया जाता है। पितृगण इस अर्पित अन्न-जल के सारतत्व को ही ग्रहण करते हैं।
 

पितरों तक भोजन कैसे पहुँचता है?

पितरों तक उनका भोजन विश्वेदेव एवं अग्निष्वात (दिव्य पितृ) हव्य-कव्य के रूप में पहुँचाते हैं। जिस प्रकार कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में भी अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति तथा देश-काल के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों तक पहुँचा देते हैं। जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों न चला गया हो, उसे तृप्ति प्राप्त हो ही जाती है। जो पितृ कहीं अन्यत्र योनियों में नहीं गए हैं या जो देवलोक से पुनः नीचे आने की सामर्थ्य रखते हैं, वे स्वयं अन्न और जल ग्रहण करते हैं।
  • अन्न से भौतिक शरीर तृप्त होता है।
  • अग्नि में दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है।
  • जल से उत्पन्न होने वाली उष्मा से पितरों को तृप्ति मिलती है।
  • तर्पण और पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं।

प्रत्येक योनि के अनुसार अलग अन्न और जल

यदि आपके पूर्वज पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले चुके हैं, तो उन्हें अन्न के रूप में तथा यदि पशु योनि में हैं, तो घास-तृण के रूप में तृप्ति प्राप्त होगी। सर्प आदि योनियों में वायु रूप में तथा यक्ष योनियों में पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर अर्पित पदार्थों का सारतत्व प्राप्त होता है। ईश्वर ने जिस योनि के लिए जो तृप्तिकारक पदार्थ निश्चित किया है, पितरों को उसी रूप में तर्पण का फल मिलता है।
 

श्राद्ध कर्म में मांसाहार क्यों वर्जित है?

सात्विक भोजन का विधान: श्राद्ध में मुख्य रूप से सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। श्राद्ध कर्म के समय सर्वप्रथम पितरों के देव—अर्यमा, काव्यवाडनल, सोम और यम का आह्वान किया जाता है। इसमें अग्निदेव, वरुणदेव, गरुड़देव और भगवान विष्णु को साक्षी माना जाता है। अग्नि और जल में केवल शाकाहारी भोजन ही अर्पित करने का नियम है, अन्यथा दोष लगता है।
 
पूजा और तर्पण की मर्यादा: श्राद्ध में निर्मित भोजन सर्वप्रथम भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। भगवान या पितरों को मांसाहार अर्पित करना पाप माना गया है।
 
तामसिक पदार्थों का त्याग: मांस, मछली, अंडा तथा लहसुन-प्याज़ जैसे तामसिक पदार्थों को इस अवधि में पूरी तरह वर्जित माना गया है। मान्यता है कि तामसिक आचरण से देवता और पितृ रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है।
 
सात्विकता का महत्व: श्राद्ध पक्ष का समय आत्मिक शुद्धि और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। इस दौरान केवल शुद्ध सात्विक भोजन (जैसे दूध, दही, घी, फल और सात्विक अन्न) का ही सेवन करना चाहिए।
 

किन क्षेत्रों और समाजों में है मांसाहार की परंपरा?

भारत के कुछ राज्यों और विशिष्ट समुदायों में श्राद्ध पक्ष के दौरान मछली या मांसाहार से जुड़े रीति-रिवाज उत्तर और मध्य भारत की परंपराओं से भिन्न हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उनके कुलाचार पर आधारित है:
 

पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा की परंपरा:

मछली का अर्पण व सेवन: बंगाल तथा पूर्वी भारत (जैसे असम और ओडिशा) की शाक्त परंपरा और कुलीन रीति-रिवाजों में श्राद्ध के दौरान मछली (विशेषकर रोहू या हिल्सा) का प्रयोग पारंपरिक और शुभ माना जाता है। शास्त्रों के नियमानुसार इसे अग्नि या जल में अर्पित न करके अलग से पत्तल पर भोग रूप में रखा जाता है।
 
पारंपरिक भोग: बंगाली श्राद्ध कर्म (जैसे 'महालया' तथा तिथि श्राद्ध) में पितरों और ब्राह्मणों के लिए बनने वाले भोजन में 'माछ' (मछली) को सम्मिलित करने का विधान है।
 

धर्मशास्त्र और क्षेत्रीय विविधताओं का दृष्टिकोण

हिंदू धर्मशास्त्रों (जैसे मनुस्मृति, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण) में देश-काल-पात्र तथा क्षेत्रीय परंपराओं (देशाचार व कुलाचार) को विशेष मान्यता दी गई है:
कुलाचार (कुल की परंपरा): शास्त्रों के अनुसार, यदि किसी कुल या क्षेत्र में पूर्वजों के समय से मछली या मांसाहार का भोग लगाने और सेवन करने की परंपरा चली आ रही है, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए।
पूर्वी भारत का नियम: बंगाल, ओडिशा और असम जैसे क्षेत्रों में मछली स्थानीय खान-पान का मुख्य भाग रही है, इसलिए वहाँ इसे 'जल-पुष्प' या पवित्र खाद्य मानकर धार्मिक अनुष्ठानों में स्वीकार किया गया है।
उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत: इन क्षेत्रों में श्राद्ध पक्ष को पूर्ण संयम, सात्विकता और केवल शाकाहारी भोजन (बिना लहसुन-प्याज़) के साथ संपन्न करने का स्पष्ट विधान है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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