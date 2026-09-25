16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक यानी कुल 16 दिनों तक चलता है। हालांकि इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने से यह पर्व 15 दिन यानी की 10 अक्टूबर को ही समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष 2026 में 27 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध रखा जाएगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा श्राद्ध के महत्व, विधि और नियम।

श्राद्ध की 16 तिथियां

श्राद्ध की 16 तिथियां होती हैं, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वि‍तीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। उक्त किसी भी एक तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है चाहे वह कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की। श्राद्ध में जब यह तिथि आती है तो जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध करने का विधान है।





प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 26 सितम्बर 2026 को रात्रि 10:18 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त- 27 सितम्बर 2026 को रात्रि 08:58 बजे तक।

श्राद्ध कर्म करने का समय: कुतुप मुहूर्त- 11:48 से 12:36 रोहिणी मुहूर्त- 12:36 से 13:24 अपराह्न काल- 13:24 से 15:48

प्रतिपदा श्राद्ध किसका और क्यों करें?

निधन तिथि: जिस किसी भी व्यक्ति का निधन किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है।

नाना का श्राद्ध: यदि नाना का कोई पुत्र (बेटा) न हो, तो नाती द्वारा इस तिथि को नाना का श्राद्ध व तर्पण करने का विधान है।

महत्व: यह पितृ पक्ष की पहली प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होता है। इस दिन विधि-विधान से पूजन करने पर पितर तृप्त होकर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

प्रतिपदा का विशेष तर्पण (तिल और सत्तू का उपाय)

प्रतिपदा श्राद्ध के समय तिल और सत्तू से तर्पण करने का विशेष विधान है:

सत्तू में काले तिल मिलाएं।

अपसव्य होकर (जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर) दक्षिण-पश्चिम से शुरू करते हुए उत्तर और पूर्व दिशा की ओर सत्तू छिड़कें।

प्रार्थना करें: "हमारे कुल में जो भी पितर प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, वे इस तिल-मिश्रित सत्तू से तृप्त हों।"

इसके बाद जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के समस्त जीव इस जल से तृप्त हों। मान्यता है कि ऐसा करने से कुल में प्रेत बाधा समाप्त होती है।

श्राद्ध की मुख्य प्रक्रियाएं

तर्पण: तांबे के लोटे में जल, गंगाजल, दूध, जौ, चावल, सफेद फूल और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें।

पिंडदान: कुशा पर चावल या आटे से बने पिंड दक्षिण मुख होकर अर्पित करें। (सामान्यतः 3 पिंड और अधिकमास होने पर 16 पिंडों का विधान है)।

पंचबलि कर्म: भोजन तैयार होने पर 5 अंश निकाले जाते हैं— गोबलि (गाय), श्वानबलि (कुत्ता), काकबलि (कौआ), देवादिबलि (देवता) और पिपलिकादि (चींटी)।

ब्राह्मण भोजन व दान: योग्य ब्राह्मण, दामाद या भांजे को आदरपूर्वक सात्विक भोजन (खीर, पूरी आदि) कराएं और सामर्थ्य अनुसार वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें।

ध्यान रखने योग्य मुख्य नियम

सात्विकता: श्राद्ध कर्म के दौरान घर में पूर्ण स्वच्छता रखें। लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें।

दिशा का ध्यान: तर्पण और पिंडदान के समय हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें।

आचरण: मन शांत रखें, क्रोध और विवाद से बचें तथा पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव की आराधना करें।

शुभ कार्य वर्जित: पितृ पक्ष की इस अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू न करें।