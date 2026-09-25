  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. 16 Shraddh Paksha 2026
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 25 September 2026 (10:40 IST)

श्राद्ध पक्ष 2026: 60 साल बाद 16 श्राद्ध इस बार 16 नहीं 15 दिनों का, शुभ संयोग भी

16 Shraddh Paksha 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (10:46 IST)
google-news
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ खगोलीय व धार्मिक संयोग है। साल 2026 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) में तिथियों के क्षय होने के कारण 16 श्राद्ध की अवधि 16 दिनों की न होकर 15 दिनों की ही रहेगी। ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 60 वर्षों बाद बन रहा है। इससे पहले 1966 में यह संयोग था। इस संयोग के साथ ही और भी कई योग बन रहे हैं।

क्यों हो रहा है यह संयोग?

हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्योदय के समय एक तिथि होती है और अगले सूर्योदय से पहले ही वह समाप्त हो जाती है, तो उसे 'तिथि का क्षय' (घाटा) माना जाता है।
 
तारीख और समय (2026): वर्ष 2026 में पितृ पक्ष की शुरुआत सितंबर 2026 (भाद्रपद पूर्णिमा) से हो रही है।
 
तिथि क्षय का कारण: इस दौरान पंचांगीय गणना के अनुसार दो तिथियां (जैसे पंचमी और अष्टमी या अन्य दो तिथियां) एक ही दिन पड़ रही हैं, जिससे कुल दिनों की संख्या 16 से घटकर 15 रह जाएगी।
 
पंचमी और अष्टमी: श्राद्ध कर्म कतुप काल,अपरान्ह काल और रोहिणी काल में करते हैं। इस दृष्टि से पंचांग भेद अनुसार कुछ पंचमी तो कुछ अष्टमी तिथि का क्षयबता रहे हैं।

शुभ संयोग: 

शनिवार का  संयोग: इस बार श्राद्ध पक्ष शनिवार से प्रारंभ होक शनिवार पर समाप्त होंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर 2026 शनिवार को रखा जाएगा और सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 10 अक्टूबर 2026 शनिवार के दिन रहेगा। 
 
अन्य योग: भले ही दिन कम हो रहे हों, लेकिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पितरों के तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य के लिए अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी माने जाते हैं।
 
कन्या राशि में सूर्य: श्राद्ध कर्म तब करते हैं जब सूर्यदेव कन्या राशि में होते हैं। 
 

श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

तिथि अनुसार श्राद्ध: यदि दो तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, तो विद्वान पंडितों व पंचांग के अनुसार निर्धारित समय पर ही संबंधित पूर्वज का तर्पण और श्राद्ध कर्म करें।
 
सर्वपितृ अमावस्या: जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश छूट गया हो, उनका श्राद्ध अंतिम दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर किया जाता है।
 
कुतप काल का महत्व: श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर के समय (कुतप काल - दोपहर लगभग 11:30 से 12:30 के बीच) में ही करना श्रेष्ठ माना गया है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली इंदौर की झांकियों पर 7 रोचक जानकारी

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय18 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

गणेश चतुर्थी 2026: गणपति को पांचवें दिन कौन सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं

गणेश चतुर्थी 2026: गणपति को पांचवें दिन कौन सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएंganesh jee ka aaj ka bhog: इन दिनों गणेशोत्सव पर्व के खास दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। गणेश उत्सव के पांचवें दिन (पंचमी तिथि) भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन बप्पा को उनकी प्रिय मिठाइयों और सात्विक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणेश उत्सव के 5वें दिन आप भगवान श्री गणेश को मुख्य रूप से इन व्यंजनों का भोग अर्पित कर सकते हैं:-

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत07 सितंबर को बुध के बाद 17 सितंबर 2026 को सूर्य ग्रह ने कन्या राशि में गोचर किया है। बुध और सूर्य की इस युति से कन्या राशि में एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी हैं।

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावा

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावाहाल ही में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के दावे के बाद, ओडिशा के प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' ग्रंथ की एक भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लगभग 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के पंचसखाओं (विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी) द्वारा ताड़पत्रों पर रचित इस ग्रंथ में मक्का, मदीना और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्र में भीषण एवं विनाशकारी युद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेत

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेतNarendra Modi 76th Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2026 को वे 76 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका भविष्य।