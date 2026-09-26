महालय 2026: 26 सितंबर से शुरू होगा 15 दिवसीय श्राद्ध महापर्व, सर्वपितृ शनैश्चरी अमावस्या पर होगा समापन

श्रद्धा का महापर्व महालय 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक कुल 15 दिनों का रहेगा। इस वर्ष चतुर्थी और पंचमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन, 30 सितंबर (बुधवार) को मनाया जाएगा। ज्योतिर्विद डॉ. पं. सोमेश्वर जोशी के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या शनिवार को पड़ने के कारण यह 'सर्वपितृ शनैश्चरी अमावस्या' कहलाएगी। इस प्रकार शनिवार से प्रारंभ होकर शनिवार तक चलने वाला यह श्राद्ध महापर्व पूरे 15 दिनों तक श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा।

श्राद्ध पक्ष की तिथियों का विवरण

पूर्णिमा श्राद्ध: 26 सितंबर 2026 (शनिवार)

प्रतिपदा श्राद्ध: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

द्वितीया श्राद्ध: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

तृतीया श्राद्ध: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) (चतुर्थी व्रत एवं चंद्रोदय रात्रि 8:30 बजे)

चतुर्थी व पंचमी श्राद्ध: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

षष्ठी श्राद्ध: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

सप्तमी श्राद्ध: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

महालक्ष्मी व्रत एवं अष्टमी श्राद्ध: 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

नवमी श्राद्ध एवं रविपुष्य योग: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दशमी श्राद्ध: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

इंदिरा एकादशी व्रत (स्मार्त व वैष्णव) एवं एकादशी श्राद्ध: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

द्वादशी श्राद्ध: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

त्रयोदशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत व शिवरात्रि: 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

चतुर्दशी श्राद्ध: 9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

सर्वपितृ शनैश्चरी अमावस्या (देव-पितृ कार्य, श्राद्ध व तर्पण): 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार) — श्राद्ध पक्ष पूर्ण

श्राद्ध पक्ष के महत्वपूर्ण नियम एवं ज्ञातव्य

श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ समय: हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में पितृ कार्यों एवं श्राद्ध कर्म के लिए 'कुतप काल' को सबसे उत्तम समय माना गया है।

पूजा और तर्पण: इस अवधि में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, दान-पुण्य करना और ब्राह्मण भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है।

निमंत्रण विधि: भोजन हेतु ब्राह्मण को स्वयं उनके घर जाकर आदरपूर्वक निमंत्रित करना चाहिए।

विशेष संबंधियों का महत्व: श्राद्ध में भांजे, दामाद, बहन और बेटी को भोजन कराने का विशेष धार्मिक महत्व है।

सत्कार एवं दान: ब्राह्मण को आग्रहपूर्वक श्रेष्ठ एवं सात्विक भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात वस्त्र, पुस्तक और दक्षिणा भेंट करनी चाहिए।

श्वेत रंग का प्रयोग: पूजन सामग्री, पुष्प, वस्त्र एवं भोजन इत्यादि सभी व्यवस्थाओं में सफेद (श्वेत) रंग का विशेष महत्व होता है।

भोजन का नियम: भोजन कराने के दौरान गृहस्थ को आमंत्रित ब्राह्मण के साथ स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए।

पारिवारिक भोजन: श्राद्ध कर्म एवं ब्राह्मण भोजन पूर्ण हो जाने के पश्चात ही परिवार व कुटुंब के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए।

विशेषज्ञ परामर्श: ज्योतिर्विद डॉ. पं. सोमेश्वर जोशी (संपर्क: 9907058430)