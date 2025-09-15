सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (16:15 IST)

Navratri 2025: इस मंदिर में युगों से देवी कर रही अपने भक्त की प्रतीक्षा, मूर्ति नहीं जीवंत अग्नि के रूप में विराजमान हैं माता

jwala devi temple himachal pradesh
Chamatkari durga mandir: देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर को प्रमुख शक्ति पीठों में एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में सती की जिह्वा गिरी थी। यह तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में कालीधर पहाड़ी पर स्थित है। ये स्थान कई कारणों से रहस्य और आस्था का केन्द्र है। आइये आज के आलेख में आपको इस शक्तिपीठ के बारे में प्रचलित विभिन्न मान्यताओं और रहस्यों के बारे में बताते हैं।

मूर्ति नहीं पवित्र ज्वाला की होती है पूजा: ज्वालामुखी मंदिर का एक बड़ा आश्चर्य यह है कि यहां माता की कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि धरती के गर्भ से निकल रही नौ ज्वालाओं की पूजा की जाती है। इन नौ ज्वालाओं मुख्य ज्वाला महाकाली कहलाती हैं। अन्य आठ ज्वालाएं अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अम्बिका, अंजीदेवी के नाम से जाना जाता है।

ज्वाला देवी कर रहीं हैं अपने भक्त गोरखनाथ की प्रतीक्षा: इस मंदिर के बारें में एक और प्रचलित कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ यहां माता की अराधाना किया करते थे। एक बार गोरखनाथ भूख लगने पर माता से बोले कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूं। गोरखनाथ की बात मानकर  माता आग जलाकर बैठ गयी और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गये।

इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलियुग आ गया। गोरखनाथ भिक्षा मांग कर नहीं लौटे। तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौटकर आएंगे, तब-तक यह ज्वाला यूं ही जलती रहेगी।

रहस्यमयी गोरख डिब्बी : इस मंदिर से जुड़े रहस्यों में से एक है गोरख डिब्बी का रहस्य। ज्वाला माता मंदिर के पास गोरख नामक एक प्रसिद्ध और चमत्कारी कुंड है। इस कुण्ड में पानी खौलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इस रहस्य भी आज तक अनजाना है।

मंदिर का निर्माण 
ज्वाला माता के इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने भी मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया। जवाला माता मंदिर की इतनी प्रसिद्धि थी कि राजा अकबर के कानों तक भी उनकी महिमा पंहुची थी।

चमत्कारों से परिपूर्ण है यह ज्वाला
पृथ्वी के गर्भ से ज्वाला का निकलना कोई अनोखी बात नहीं है। कई स्थानों पर ऐसा होता है। कई जगहों पर इतनी ज्वाला निकलती है कि इससे बिजली तक बनाई जाती है। लेकिन इस ज्वाला की बात ही निराली है। यह ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारी है। कहते हैं ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जमीन के अन्दर से निकलती इस ‘ऊर्जा’ का इस्तेमाल करने का काफ़ी प्रयास किया। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे इस ‘ऊर्जा’ को नहीं ढूंढ पाए। कहते हैं राजा अकबर ने भी ज्वाला की सत्यता जांचने का प्रयास किया था लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा न पाए।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Sarvapitra Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर करें 10 अचूक उपाय

Sarvapitra Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर करें 10 अचूक उपायSarvapitra Amavasya 2025: श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन, सर्वपितृ अमावस्या, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाया हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय पितरों को शांति प्रदान करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले 10 अचूक उपाय यहाँ दिए गए हैं:

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धि

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धिNavratri 9 days bhog list: नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का समय है। इन नौ दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के पूजा-पाठ और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों में हर देवी को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए, ताकि आपके घर में पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?Importance of 9 days of Navratri: शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों का विशेष महत्व पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। आइए यहां जानते हैं इस खास जानकारी के माध्यम से नवरात्रि पर्व के बारे में...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषता

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषताShardiya navratri 2025: नवरात्रि, नौ रातों का एक दिव्य पर्व है, जो पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान, माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में, विशेष रूप से, देशभर में भव्य सार्वजनिक पंडाल सजाए जाते हैं, जो सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सामुदायिक भावना का भी अद्भुत संगम होते हैं। ये पंडाल अपनी-अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। आइए, कुछ सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं:-

navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत

navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मतnavratri 2025 predictions: नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की चाल में परिवर्तन कई शुभ योगों का निर्माण करता है, जिनका सीधा प्रभाव हमारी राशियों और जीवन पर पड़ता है। इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान एक बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है - महालक्ष्मी राजयोग। यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।
