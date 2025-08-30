शनिवार, 30 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. chandra grahan sutak kaal 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 30 अगस्त 2025 (13:22 IST)

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

chandra grahan sutak kaal 2025
chandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।
 
चंद्र ग्रहण सूतक काल: जहां पर भी यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा वहां पर सूतक काल ग्रहण के 09 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा।
 
7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण कितना खास?
दिनांक: 07 सितंबर 2025 रविवार, भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा। पितृपक्ष शुरु होगा तब लगेगा।
ग्रहण प्रकार: खग्रास चंद्र ग्रहण
राशि: चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा।
चंद्र ग्रहण समय प्रारंभ और अंत: भारत के दिल्ली समय के अनुसार 07 सितंबर की मध्यरात्रि 09:57 बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 बजे तक रहेगा। चन्द्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्रारम्भ: मध्यरात्रि 12:28 से तड़के 03:56 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।
 
ग्रहण का प्रभाव:-
1. चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर और समुद्र पर ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे समय में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ जाएगी। प्रशात महासागर में समुद्री हलचल बढ़ जाएगी। कई देशों में गृहयुद्ध के भी आसर हैं।  चंद्र ग्रहण से समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं और सूर्य ग्रहण से धरती पर। चंद्र ग्रहण से समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों में आपदा आती है तो सूर्य ग्रहण से धरती पर राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदा आती है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?List of Ganesh Puja items : गणपति पूजा में इस पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें मूर्ति स्थापना, पूजा सामग्री, भोग और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। यहां भगवान गणेश की पूजा की जरूरी वस्तुओं की सूची तथा उनके महत्व पर जानकारी दी जा रही है। यह लेख आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं यहां...

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?Puja me galti ho to kya kare: सावन में 30 दिन तक शिव पूजा, नवरात्रि में 9 दिन की दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव में 10 दिन की गणेश पूजा के साथ ही अन्य व्रत एवं पूजा के दौरान यदि गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? किस तरह गलती का प्रायश्‍चित करें और व्रत एवं पूजा का पूरा फल पा सकते हैं? इस संबंध में क्या कहता है शास्त्र नियम?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?Ganesh Visarjan 2025: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश उत्सव चलते है। पहले दिन गणेश चतुर्थी रहती है जिस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसके बाद 10वें दिन चतुर्दशी रहती है जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में अलग अलग दिन विसर्जन होता है।

Mahalakshami Muhurat 2025? महालक्ष्मी ज्येष्ठा गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि

Mahalakshami Muhurat 2025? महालक्ष्मी ज्येष्ठा गौरी व्रत कब से कब तक, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधिMahalaxmi Puja 2025: इस बार महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत 31 अगस्त 2025 रविवार से शुरू हो रहा है जो 2 सितंबर 2025 मंगलवार को समाप्त होगा। यहां पर महालक्ष्मी की पूजा गौरी के रूप में होती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत भी कहते हैं। ज्येष्ठा गौरी देवी पार्वती का ही एक रूप हैं। यह त्योहार देवी गौरी को समर्पित होता है, जो धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं।

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्कSolar Eclipse 205: वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर 2025 के दौरान रहेगा। भारतीय ज्योतिष मान्यता के अनुसार खंडग्रास सूर्यग्रहण होगा जो दिनांक 21 सितंबर 2025, दिन रविवार, संवत 2082 की आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होगा। यह खग्रास सूर्यग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होने से इससे संबंधित समस्त यम, नियम, सूतक, आदि भारतवर्ष में मान्य नहीं होंगे।

और भी वीडियो देखें

जन्माष्टमी के कितने दिन बाद मनाई जाती है राधाष्टमी? जानें तिथि पूजा विधि और महत्व

जन्माष्टमी के कितने दिन बाद मनाई जाती है राधाष्टमी? जानें तिथि पूजा विधि और महत्वRadha Ashtami 2025 tithi and Puja Vidhi: भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का अटूट संबंध है। जहां एक ओर पूरा देश जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में डूबा रहता है, वहीं कुछ ही दिनों बाद उनकी प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे राधाष्टमी कहते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ये दोनों पर्व आपस में कैसे जुड़े हैं और इनके बीच कितने दिनों का अंतर होता है।

निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है संतान सप्तमी का व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?

निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है संतान सप्तमी का व्रत, जानें कब है संतान सप्तमी और क्यों है खास?Santan Saptami Significance and Puja Vidhi: हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और त्योहार हैं, जो संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी। यह व्रत न केवल संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है, बल्कि निसंतान दंपत्तियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, तिथि और संपूर्ण पूजा विधि।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तlord ganesha worship: इन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के पांचवें दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...

Aaj Ka Rashifal: 30 अगस्त 2025 का दिन क्या लाया है आपके लिए, पढ़ें अपनी राशि

Aaj Ka Rashifal: 30 अगस्त 2025 का दिन क्या लाया है आपके लिए, पढ़ें अपनी राशिToday 30 August 2025 horoscope in Hindi : आज 30 अगस्त 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com