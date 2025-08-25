सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. Effect of lunar eclipse on zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 25 अगस्त 2025 (09:18 IST)

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण से 5 राशियों को होगा शुभ लाभ और 3 को रहना होगा संभलकर

Lunar eclipse in Aquarius
Chandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत सहित संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण मध्यरात्रि 09:57 (PM) बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 (AM) बजे तक रहेगा। इसका सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। यह ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। जिसका सभी राशियों पर होगा प्रभाव। 

कर्क, कुंभ और मीन राशि के जातकों को संभलकर रहना होगा।
 
1. मेष राशि: आपकी कुंडली के 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है, जोकि लाभ का भाव है। इसके चलते आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसर वाला है, मुनाफा कमाने के लिए सक्रिय हो जाएं। घर परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार है तो सेहत में सुधार होगा, जिससे चलते सभी को मानसिक शांति भी मिलेगी।
 
2. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव में ग्रहण योग बन रहा है जो कि आपके अटके हुए सारे कार्य फिर से शुरु कर देगा। यदि कहीं धन अटका है तो मिलने की संभावना है। हालांकि सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। यदि गुरु के उपाय करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। अचानक से किसी चीज में लाभ हो सकता है। 
 
3. कन्या राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव में ग्रहण का योग बना रहेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और शत्रुओं से राहत मिलेगी। आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सतर्कता से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यह समय नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अनुकूल है। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बेहतर होगा कि आप वाणी पर संयम रखें। 
 
4. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के चौथे भाव में यह चंद्रग्रहण लगेगा जिसके परिणाम स्वरूप घर-परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। आप वाहन खरीद सकते हो। धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा जो लाभ देगा। हालांकि माता की सेहत को लेकर आप चिंत रहेंगे इसलिए अभी से उनका ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।
 
5. धनु राशि: आपकी कुंडली के तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। भाई-बहन और मित्रों का सहयोग मिलेगा। संचार से जुड़ा कार्यों में लाभ होगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, और लंबे समय से चल रही बीमारियों से राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का निपटारा होगा। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोग सफल हो सकते हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियां

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियांMain door Ganesh statue: हिन्दू धर्मशास्त्रों में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखने का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता माना जाता है। लेकिन यदि कुछ नियमों का पालन न किया जाए, तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख गलतियां दी गई हैं जिन्हें गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार पर रखते समय नहीं करना चाहिए:

और भी वीडियो देखें

26 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

26 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन26 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

26 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त

26 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त26 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रात

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रातHartalika teej Mantras: वर्ष 2025 में 26 अगस्त, दिन मंगलवार को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस तीज पर पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो व्रत करने वाली सुहागिनों तथा कुंवारी युवतियों के श्रद्धा तथा समर्पण को दर्शाते हैं। साथ ही ये मंत्र शिव-पार्वती की आराधना में सहायक होने के कारण आपकी मनोकामना पूर्ण करने में मदद करते हैं।

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामालshukra ka kark rashi me gochar 2025: 21 अगस्त 2025 को 01 बजकर 08 पर शुक्र ग्रह ने चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किया है। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। आओ जानते हैं ऐश्वर्य, धन, कला और साहित्य के कारक ग्रह शुक्र किन 4 राशियों पर हैं मेहरबान।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री और विधि

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री और विधिGanesh Chaturthi puja 2025: गणेश चतुर्थी 2025 एक प्रमुख हिन्दू पर्व है जो भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति बाप्पा की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करते हैं। आइये यहां जानते हैं गणेश चतुर्थी पूजन की विशेष सामग्री और सरल पूजन विधि के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com