शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल की फोटो

मेष (Aries)

 
Today 06 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयास रंग लाएंगे। 
लव: प्रिय व्यक्ति से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन को लेकर कुछ नए लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करें।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: शक्ति के बिना अधूरे हैं शक्तिमान: नारी शक्ति के 8 स्वर्णिम प्रमाण
 
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में कुछ समय की दूरी की आवश्यकता है।
धन: व्यावासिक मामलों में लाभ की संभावना।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके विचारों को सराहा जाएगा।
लव: रिश्तों में थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी।
धन: धन में उतार-चढ़ाव रहेगा, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: आपकी कड़ी मेहनत आज सफल परिणाम देगी।
लव: प्यार में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: जरा सा भी मानसिक दबाव न लें। 
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें। 
 

सिंह (Leo)

 
करियर: करियर में आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है।
लव: प्यार में नयापन और उत्साह होगा, पार्टनर के साथ खास समय बिताएं।
धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शरीर में ताजगी और ऊर्जा महसूस होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और नमस्कार करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क और योजनाबद्ध रहें।
लव: रिश्तों में सुधार होगा, साथी के साथ समय बिताएं।
धन: धन थोड़ा सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: व्यापारिक मामलों में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है।
धन: धन की स्थिति में सुधार के योग हैं।
स्वास्थ्य: गले या श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।ALSO READ: Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यस्थल पर अपने कौशल का इस्तेमाल करें।
लव: रिश्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, ध्यान रखें।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे, धन का प्रवाह बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।
लव: रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: काम में आंतरिक संतुलन बनाए रखें। 
लव: प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: व्यापार में नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: कमर और पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज का दिन नए विचारों और योजनाओं के लिए उपयुक्त है।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, विवाद से बचें।
धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान करें।
उपाय: अपने घर में गंगा जल रखें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल से आपके पास नया अवसर आ सकता है।
लव: रिश्तों में गहरे भावनात्मक संपर्क होंगे।
धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: जुकाम और सर्दी का सामना करना पड़ सकता है।
उपाय: घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि
