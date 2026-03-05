Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 06 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 06 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयास रंग लाएंगे।

लव: प्रिय व्यक्ति से संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन को लेकर कुछ नए लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

लव: प्रेमीसंग रिश्ते में कुछ समय की दूरी की आवश्यकता है।

धन: व्यावासिक मामलों में लाभ की संभावना।

स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपके विचारों को सराहा जाएगा।

लव: रिश्तों में थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी।

धन: धन में उतार-चढ़ाव रहेगा, खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर: आपकी कड़ी मेहनत आज सफल परिणाम देगी।

लव: प्यार में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य: जरा सा भी मानसिक दबाव न लें।

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है।

लव: प्यार में नयापन और उत्साह होगा, पार्टनर के साथ खास समय बिताएं।

धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शरीर में ताजगी और ऊर्जा महसूस होगी।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और नमस्कार करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क और योजनाबद्ध रहें।

लव: रिश्तों में सुधार होगा, साथी के साथ समय बिताएं।

धन: धन थोड़ा सोच-समझकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: व्यापारिक मामलों में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है।

धन: धन की स्थिति में सुधार के योग हैं।

स्वास्थ्य: गले या श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर अपने कौशल का इस्तेमाल करें।

लव: रिश्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, ध्यान रखें।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे, धन का प्रवाह बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।

लव: रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम में आंतरिक संतुलन बनाए रखें।

लव: प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

धन: व्यापार में नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: कमर और पीठ में दर्द हो सकता है।

उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आज का दिन नए विचारों और योजनाओं के लिए उपयुक्त है।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, विवाद से बचें।

धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान करें।

उपाय: अपने घर में गंगा जल रखें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल से आपके पास नया अवसर आ सकता है।

लव: रिश्तों में गहरे भावनात्मक संपर्क होंगे।

धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: जुकाम और सर्दी का सामना करना पड़ सकता है।