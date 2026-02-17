Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकम है। जो नई शुरुआत और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है।
आज का पंचांग (18 फरवरी 2026)
तिथि- प्रतिपदा
वार: बुधवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
विशेष: आज से नए चंद्र मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है। किसी भी नए निवेश या व्यापारिक कार्य के लिए दिन श्रेष्ठ है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: शतभिषा (सुबह 08:15 तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद)
योग: शिव (शाम 05:45 तक, उसके बाद सिद्ध)
करण: किस्तुघ्न (सुबह 05:10 तक), फिर बव (दोपहर 02:15 तक)
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता, इसके स्थान पर विजय मुहूर्त देखें)
अमृत काल: रात 11:55 से 01:25 तक (19 फरवरी)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:19 से 06:09 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:16 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:05 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 08:25 से 09:50 तक
गुलिक काल: सुबह 11:15 से 12:40 तक