Written By WD Feature Desk

गणपति बप्पा का कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है?

Ganesh Chaturthi Mantra
Lord Ganesha Mantra: गणपति बप्पा के कई मंत्र हैं और हर मंत्र का अपना महत्व है। इनमें से कुछ मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते हैं। यहां कुछ सबसे प्रभावशाली मंत्रों की जानकारी दी गई है, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं:ALSO READ: गणेश जी के 12 प्रसिद्ध अवतार
 
1. 'ॐ गं गणपतये नमः' (Om Gan Ganapataye Namah)
यह मंत्र भगवान गणेश का सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय मंत्र है। इसे गणेश जी का मूल मंत्र भी कहा जाता है।
• प्रभाव: यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर करने, जीवन में सफलता लाने, और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए बहुत प्रभावी है। इसे किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले जपने से वह कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा होता है।
 
2. 'वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥'
यह मंत्र विशेष रूप से सभी कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• प्रभाव: किसी भी नए काम, परीक्षा, यात्रा या इंटरव्यू पर जाने से पहले इस मंत्र का जाप करने से सफलता सुनिश्चित होती है। यह मंत्र भगवान गणेश के विराट और शक्तिशाली स्वरूप का वर्णन करता है।ALSO READ: Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?
 
3. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा'
यह गणेश गायत्री मंत्र के समान एक शक्तिशाली मंत्र है। इसे तांत्रिक और वैदिक दोनों पूजाओं में उपयोग किया जाता है।
• प्रभाव: यह मंत्र धन, समृद्धि, ज्ञान और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
 
कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है: यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि आप एक सरल और सभी बाधाओं को दूर करने वाला मंत्र चाहते हैं, तो 'ॐ गं गणपतये नमः' सबसे उत्तम है। यह मंत्र जाप में आसान है और इसके परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं।
 
इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और शांत मन से भगवान गणेश का ध्यान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?
 
ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व10 days Ganesh Utsav Importance:भगवान गणेश को 10 दिनों तक प्रसाद चढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणपति पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। जिस तरह एक मेहमान के आने पर हम हर दिन उसका सत्कार करते हैं....

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारीदेश-विदेश में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां जातक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन्हें चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आओ जानते हैं ऐसे ही खास 16 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधिMahalaxmi Vrat : महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ज्येष्ठ गौरी व्रत या महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी को समर्पित है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इसे 3 दिन मनाया जाता है। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ गौरी व्रत से संबंधित विशेष जानकारी...

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?List of Ganesh Puja items : गणपति पूजा में इस पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें मूर्ति स्थापना, पूजा सामग्री, भोग और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। यहां भगवान गणेश की पूजा की जरूरी वस्तुओं की सूची तथा उनके महत्व पर जानकारी दी जा रही है। यह लेख आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं यहां...

गणेश जी के 12 प्रसिद्ध अवतार

गणेश जी के 12 प्रसिद्ध अवतारganesh ji ke 12 naam: जिस तरह शिव और विष्णु के अवतार हुए हैं उसी तरह गणेशजी के भी कई अवतार हुए हैं। पुराणों में शिवपुत्र गणेशजी के 64 अवतारों का उल्लेख मिलते हैं। गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। आओ जानते हैं उनके 12 प्रमुख नामों को 12 अवतारों के रूप में माना जाता है।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के चौथे दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के चौथे दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तGanpati Bhog Prasad : इन दिनों गणेशोत्सव पर्व के खास दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के चौथे दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?Puja me galti ho to kya kare: सावन में 30 दिन तक शिव पूजा, नवरात्रि में 9 दिन की दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव में 10 दिन की गणेश पूजा के साथ ही अन्य व्रत एवं पूजा के दौरान यदि गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? किस तरह गलती का प्रायश्‍चित करें और व्रत एवं पूजा का पूरा फल पा सकते हैं? इस संबंध में क्या कहता है शास्त्र नियम?

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।
