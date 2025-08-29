शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. puja me koi galti ho jaye to kya kare
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (13:11 IST)

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?

puja me galti ho to kya kare
Puja me galti ho to kya kare: सावन में 30 दिन तक शिव पूजा, नवरात्रि में 9 दिन की दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव में 10 दिन की गणेश पूजा के साथ ही अन्य व्रत एवं पूजा के दौरान यदि गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? किस तरह गलती का प्रायश्‍चित करें और व्रत एवं पूजा का पूरा फल पा सकते हैं? इस संबंध में क्या कहता है शास्त्र नियम?
 
क्षमा मांगे: पूजा में दीपक बूझ जाए, तेल ढुल जाए, पूजा सामग्री में कोई कमी रह जाए, पूजा में कोई कमी रह जाए या फिर अन्य किसी प्रकार की गलती हो जाए तो घबराएं या डरे नहीं। अपने कुल देव, ईष्ट देव और जिसकी पूजा कर रहे हैं उनसे क्षमा याचना करें और क्षमा मंत्र बोलें। पूजा में क्षमा मांगने का संदेश ये है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है।
 
पूजा में क्षमा मांगने के लिए बोला जाता है ये मंत्र
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम्। 
पूजां श्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर॥
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं। 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्मतु।।
 
अर्थात: हे प्रभु। न मैं आपको बुलाना जानता हूं और न विदा करना। पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूं, कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें।
 
इस परंपरा का आशय यह है कि भगवान हर जगह है, उन्हें न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो, मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूं और पूजा करना चाहता हूं, मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के चौथे दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व10 days Ganesh Utsav Importance:भगवान गणेश को 10 दिनों तक प्रसाद चढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणपति पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। जिस तरह एक मेहमान के आने पर हम हर दिन उसका सत्कार करते हैं....

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारीदेश-विदेश में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां जातक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन्हें चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आओ जानते हैं ऐसे ही खास 16 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधिMahalaxmi Vrat : महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ज्येष्ठ गौरी व्रत या महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी को समर्पित है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इसे 3 दिन मनाया जाता है। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ गौरी व्रत से संबंधित विशेष जानकारी...

और भी वीडियो देखें

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?

Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?Puja me galti ho to kya kare: सावन में 30 दिन तक शिव पूजा, नवरात्रि में 9 दिन की दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव में 10 दिन की गणेश पूजा के साथ ही अन्य व्रत एवं पूजा के दौरान यदि गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? किस तरह गलती का प्रायश्‍चित करें और व्रत एवं पूजा का पूरा फल पा सकते हैं? इस संबंध में क्या कहता है शास्त्र नियम?

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।

ललिता षष्ठी या मोरछाई छठ पर्व कब और क्यों मनाया जाता है, जानें पूजा विधि

ललिता षष्ठी या मोरछाई छठ पर्व कब और क्यों मनाया जाता है, जानें पूजा विधिMorchai Chhath: ललिता षष्ठी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर किया जाने वाला व्रत है। ललिता षष्ठी, जिसे मोरछाई छठ के नाम से भी जाना जाता है, संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए माताओं द्वारा किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है।

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्रganesh jee ka aaj ka bhog: इन दिनों गणेशोत्सव के दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के कुछ खास मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं मंत्र और भोग....

श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधि

श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधिCoconut ladoo recipe: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान गणेश को मोदक के अलावा नारियल के लड्डू का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये लड्डू बनाने में बेहद आसान होते हैं और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com