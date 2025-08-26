मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. hartalika teej ke upay
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (14:34 IST)

Hartalika teej 2025: हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वार

hartalika teej 2025 date and time
hartalika teej ke upay: हरतालिका तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन माता पार्वती के साथ-साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन ये अचूक उपाय जरूर आजमाएं।

1. आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार के लिए
हरतालिका तीज की शाम को, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद, पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उनके सम्मुख 11 घी के दीपक जलाएं। इसके बाद, सच्चे मन से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होता है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार ला सकता है।

2. सुख, समृद्धि और शांति के लिए
हरतालिका तीज पर, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। एक छोटे कलश में कच्चा दूध लें और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाएं। इस केसर युक्त दूध से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद, भगवान विष्णु की आरती उतारें। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।

3. तंगी दूर करने के लिए
हरतालिका तीज के दिन मां लक्ष्मी को कौड़ी, शंख और मोती चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। ये सभी चीजें समुद्र से जुड़ी हैं और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं। कौड़ी को धन का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान, इन चीजों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद, पूजा समाप्त होने पर इन चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

Ganesh Chaturthi 2025: श्री गणेश विसर्जन के पीछे की कहानी क्या है?

Ganesh Chaturthi 2025: श्री गणेश विसर्जन के पीछे की कहानी क्या है?Story of Ganesh Visarjan: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हालांकि घरों में कुछ लोग डेढ़ दिन, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन और अधिकतर 10 दिनों तक गणेशजी की स्थापना करने के बाद विसर्जन करते हैं। आओ जानते हैं श्री गणेश विसर्जन से जुड़ी कथा कहानी और मंत्र।

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारी

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारीSamvatsari 2025: पर्युषण पर्व आठ दिनों का होता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी उपवास, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। संवत्सरी इस पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे क्षमावाणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन 'मिच्छामी दुक्कड़म्' कहकर लोग साल भर में मन, वचन और कर्म से की गई हर गलती के लिए क्षमा मांगते हैं।

हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वार

हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वारhartalika teej ke upay: हरतालिका तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन माता पार्वती के साथ-साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन ये अचूक उपाय जरूर आजमाएं।

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...

गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल क्यों जरूरी है?

गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल क्यों जरूरी है?Environment friendly Ganpati: गणेश उत्सव, जो पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, अब पर्यावरण को ध्यान में रखकर मनाना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। पर्यावरण-अनुकूल गणेश उत्सव मनाकर हम अपनी श्रद्धा को प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ जोड़ सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा के लिए पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव कैसे मनाए, इसकी जानकारी दी जा रही हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com