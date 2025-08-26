Hartalika teej 2025: हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वार

hartalika teej ke upay: हरतालिका तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन माता पार्वती के साथ-साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन ये अचूक उपाय जरूर आजमाएं।





1. आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार के लिए

हरतालिका तीज की शाम को, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद, पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उनके सम्मुख 11 घी के दीपक जलाएं। इसके बाद, सच्चे मन से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होता है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार ला सकता है।





2. सुख, समृद्धि और शांति के लिए

हरतालिका तीज पर, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। एक छोटे कलश में कच्चा दूध लें और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाएं। इस केसर युक्त दूध से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद, भगवान विष्णु की आरती उतारें। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।





3. तंगी दूर करने के लिए

हरतालिका तीज के दिन मां लक्ष्मी को कौड़ी, शंख और मोती चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। ये सभी चीजें समुद्र से जुड़ी हैं और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं। कौड़ी को धन का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान, इन चीजों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद, पूजा समाप्त होने पर इन चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है।