कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेज

इस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना से प्रेम जीवन मधुरमय बनता है। इस पावन दिन का सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व होता है। वहीं कुआंरी लड़कियां भी आदर्श पति और अपने भावी सुखमय वैवाहिक जीवन की आशा में ये व्रत रखती हैं। यहां हम आपको हरतालिका तीज के लिए खास कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजेस दे रहें हैं जिन्हें आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को भेज सकती हैं और स्टेटस पर भी लगा सकती हैं।1. आपका तप रंग लाएमां अपना आर्शीवाद बरसाएघर आपके खुशहाली आएआप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं***2. गुझियों की बहार है,पेड़ों पर पड़े हैं झूले,दिलो में सबके प्यार है…***3. कठिन तपस्या कर गौरीने तब शिव को पाया थाइस कठिन व्रत में गौरीने वर्षों ध्यान लगाया था।हरतालिका तीज की शुभ कामनाएं।***4. पेड़ों पर झूलेहंसी की फुहारमुबारक हो आपकोतीज का त्योहार।***5. पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार***6. तीज का त्योहार है आया,हरियाली संग खुशियां लाया,मां पार्वती से ये दुआ है हमारी,आपके जीवन में आए खुशियों की बहार सारी।***7. आपके व्रत का तप रंग लाएमां पार्वती आप पर आशीर्वाद बरसाए !***8. आज आया तीज का त्यौहारसखी सहेली हो जाओ तैयारहाथों में रचा के पिया के नाम की मेहंदीऔर सोलह श्रृंगार !***9. सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवासमन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार !***10.माता पार्वती आपके सुहाग को बनाए रखेंहमेशा रहे खुशहाली किसी की नजर न लगे***11. मेहंदी से सजे इन हाथों में हरी चूड़ियां खनकती हैतीज के पावन मौके पर सुहागिनें रूप रंग से सजती हैं !***12. दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास कातीज का त्यौहार है मधुर प्यार का !***13. फूलों की खुशबू,बादलों की फुहार,आप सभी को मुबारक हो,हरतालिका तीज का त्यौहार !***14. आज हरतालिका तीज पर मांगो,शिव-पार्वती से अखंड सुहाग का वरदानभगवान शिव जी पूरी करेंगे तुम्हारी आस !***15.मेहंदी से सजे हाथनव-विवाहित की खनकती चूड़ियोंऔर घेवर की मिठासमुबारक हो आपको हरियाली तीज का त्यौहार !***16. कठिन तपस्या कर गौरीने तब शिव को पाया थाइस कठिन व्रत में गौरीने वर्षों ध्यान लगाया था !***17. झूम उठते हैं दिल सभी केगीतों के तराने सेजुड़ जाते हैं टूटे सम्पर्कबस झूलने के बहाने से !***18.आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली की बहार हो,आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भरपूर प्यार हो,हरतालिका तीज पर करती हूं प्रार्थना,आपके रिश्ते में इंद्रधनुषी फुआर हो!!***19. आ रहा है हरतालिका तीज की पर्व,आपके वैवाहिक जीवन को मिले नया अर्थ,हंसते-मुस्कुराते यूं ही जीवनसाथी संग कट जाए जीवन,आपकी घर-गृहस्थी में हो अपार प्रेम का आगमन!!***20. हरतालिका तीज की आपको ढेरों बधाईजगमगाती पारिवारिक खुशियां फिर से गुनगुनाईंगौरी-शंकर का बना रहे आप पर असीम आशीर्वादहमेशा घर में देती रहे प्यार की किलकारी सुनाई!***