सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. happy hartalika teej wishes in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:02 IST)

कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेज

hartalika teej 2025 date and time
happy hartalika teej wishes in hindi: इस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना से प्रेम जीवन मधुरमय बनता है। इस पावन दिन का सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व होता है। वहीं कुआंरी लड़कियां भी आदर्श पति और अपने भावी सुखमय वैवाहिक जीवन की आशा में ये व्रत रखती हैं। यहां हम आपको हरतालिका तीज के लिए खास कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजेस दे रहें हैं जिन्हें आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को भेज सकती हैं और स्टेटस पर भी लगा सकती हैं।

Hartalika Teej wishes, Quotes, Status
1. आपका तप रंग लाए
मां अपना आर्शीवाद बरसाए
घर आपके खुशहाली आए
आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
2. गुझियों की बहार है,
पेड़ों पर पड़े हैं झूले,
दिलो में सबके प्यार है…
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
3. कठिन तपस्या कर गौरी
ने तब शिव को पाया था
इस कठिन व्रत में गौरी
ने वर्षों ध्यान लगाया था।
हरतालिका तीज की शुभ कामनाएं।
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
4. पेड़ों पर झूले
हंसी की फुहार
मुबारक हो आपको
तीज का त्योहार।
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
5. पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,
बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,
प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
6. तीज का त्योहार है आया,
हरियाली संग खुशियां लाया,
मां पार्वती से ये दुआ है हमारी,
आपके जीवन में आए खुशियों की बहार सारी।
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
7. आपके व्रत का तप रंग लाए
मां पार्वती आप पर आशीर्वाद बरसाए !
हरतालिका तीज की बधाई !
***
8. आज आया तीज का त्यौहार
सखी सहेली हो जाओ तैयार
हाथों में रचा के पिया के नाम की मेहंदी
और सोलह श्रृंगार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
9. सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास
मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
10.माता पार्वती आपके सुहाग को बनाए रखें
हमेशा रहे खुशहाली किसी की नजर न लगे
हरतालिका तीज की बधाई !
***
11. मेहंदी से सजे इन हाथों में हरी चूड़ियां खनकती है
तीज के पावन मौके पर सुहागिनें रूप रंग से सजती हैं !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
12. दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का
तीज का त्यौहार है मधुर प्यार का !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
13. फूलों की खुशबू,
बादलों की फुहार,
आप सभी को मुबारक हो,
हरतालिका तीज का त्यौहार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
14. आज हरतालिका तीज पर मांगो,
शिव-पार्वती से अखंड सुहाग का वरदान
भगवान शिव जी पूरी करेंगे तुम्हारी आस !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
15.मेहंदी से सजे हाथ
नव-विवाहित की खनकती चूड़ियों
और घेवर की मिठास
मुबारक हो आपको हरियाली तीज का त्यौहार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
16. कठिन तपस्या कर गौरी
ने तब शिव को पाया था
इस कठिन व्रत में गौरी
ने वर्षों ध्यान लगाया था !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
17. झूम उठते हैं दिल सभी के
गीतों के तराने से
जुड़ जाते हैं टूटे सम्पर्क
बस झूलने के बहाने से !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
18.आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली की बहार हो,
आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भरपूर प्यार हो,
हरतालिका तीज पर करती हूं प्रार्थना,
आपके रिश्ते में इंद्रधनुषी फुआर हो!!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
19. आ रहा है हरतालिका तीज की पर्व,
आपके वैवाहिक जीवन को मिले नया अर्थ,
हंसते-मुस्कुराते यूं ही जीवनसाथी संग कट जाए जीवन,
आपकी घर-गृहस्थी में हो अपार प्रेम का आगमन!!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
20. हरतालिका तीज की आपको ढेरों बधाई
जगमगाती पारिवारिक खुशियां फिर से गुनगुनाईं
गौरी-शंकर का बना रहे आप पर असीम आशीर्वाद
हमेशा घर में देती रहे प्यार की किलकारी सुनाई!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरी

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरीganesh ji par shayari: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा के चरणों में प्रेम, भक्ति और भावनाओं से भरे गीत गाता है।

घर पर गणपति बैठाने के 7 जरूरी नियम, इनके पालन से ही आएगी सुख और समृद्धि

घर पर गणपति बैठाने के 7 जरूरी नियम, इनके पालन से ही आएगी सुख और समृद्धिगणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति अपने घरों में स्थापित करते हैं और दस दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार यह पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणेश जी को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करने और पूजा करने के कुछ खास नियम होते हैं? यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। आइए जानते हैं, गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति को विराजने के 7 जरूरी नियम:

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर कैसे बनाएं फुलेरा, सुहाग पिटारी और मंडप, मां पार्वजी होंगी प्रसन्न

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर कैसे बनाएं फुलेरा, सुहाग पिटारी और मंडप, मां पार्वजी होंगी प्रसन्नHartalika teej vrat 2025 : भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इस कठिन व्रत में पूजा सामग्री में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे मिट्टी, 16 प्रकार की पत्तियां, फूल, 16 श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, जल आदि कई तरह की सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस सामग्री को फुलेरा, पिटारी में अलग-अलग रखकर उसे मंडप में रखते हैं। आओ जानते हैं कि यह क्या होता है।

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथाRishi Panchami fast story:एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले- हे आदिदेव! आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं।

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रात

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रातHartalika teej Mantras: वर्ष 2025 में 26 अगस्त, दिन मंगलवार को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस तीज पर पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो व्रत करने वाली सुहागिनों तथा कुंवारी युवतियों के श्रद्धा तथा समर्पण को दर्शाते हैं। साथ ही ये मंत्र शिव-पार्वती की आराधना में सहायक होने के कारण आपकी मनोकामना पूर्ण करने में मदद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com