happy hartalika teej wishes in hindi:
इस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना से प्रेम जीवन मधुरमय बनता है। इस पावन दिन का सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व होता है। वहीं कुआंरी लड़कियां भी आदर्श पति और अपने भावी सुखमय वैवाहिक जीवन की आशा में ये व्रत रखती हैं। यहां हम आपको हरतालिका तीज के लिए खास कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजेस दे रहें हैं जिन्हें आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को भेज सकती हैं और स्टेटस पर भी लगा सकती हैं।
Hartalika Teej wishes, Quotes, Status
1. आपका तप रंग लाए
मां अपना आर्शीवाद बरसाए
घर आपके खुशहाली आए
आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
2. गुझियों की बहार है,
पेड़ों पर पड़े हैं झूले,
दिलो में सबके प्यार है…
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
3. कठिन तपस्या कर गौरी
ने तब शिव को पाया था
इस कठिन व्रत में गौरी
ने वर्षों ध्यान लगाया था।
हरतालिका तीज की शुभ कामनाएं।
हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
***
4. पेड़ों पर झूले
हंसी की फुहार
मुबारक हो आपको
तीज का त्योहार।
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
5. पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,
बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,
प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
6. तीज का त्योहार है आया,
हरियाली संग खुशियां लाया,
मां पार्वती से ये दुआ है हमारी,
आपके जीवन में आए खुशियों की बहार सारी।
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
7. आपके व्रत का तप रंग लाए
मां पार्वती आप पर आशीर्वाद बरसाए !
हरतालिका तीज की बधाई !
***
8. आज आया तीज का त्यौहार
सखी सहेली हो जाओ तैयार
हाथों में रचा के पिया के नाम की मेहंदी
और सोलह श्रृंगार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
9. सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास
मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
10.माता पार्वती आपके सुहाग को बनाए रखें
हमेशा रहे खुशहाली किसी की नजर न लगे
हरतालिका तीज की बधाई !
***
11. मेहंदी से सजे इन हाथों में हरी चूड़ियां खनकती है
तीज के पावन मौके पर सुहागिनें रूप रंग से सजती हैं !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
12. दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का
तीज का त्यौहार है मधुर प्यार का !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
13. फूलों की खुशबू,
बादलों की फुहार,
आप सभी को मुबारक हो,
हरतालिका तीज का त्यौहार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
14. आज हरतालिका तीज पर मांगो,
शिव-पार्वती से अखंड सुहाग का वरदान
भगवान शिव जी पूरी करेंगे तुम्हारी आस !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
15.मेहंदी से सजे हाथ
नव-विवाहित की खनकती चूड़ियों
और घेवर की मिठास
मुबारक हो आपको हरियाली तीज का त्यौहार !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
16. कठिन तपस्या कर गौरी
ने तब शिव को पाया था
इस कठिन व्रत में गौरी
ने वर्षों ध्यान लगाया था !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
17. झूम उठते हैं दिल सभी के
गीतों के तराने से
जुड़ जाते हैं टूटे सम्पर्क
बस झूलने के बहाने से !
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं !
***
18.आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली की बहार हो,
आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भरपूर प्यार हो,
हरतालिका तीज पर करती हूं प्रार्थना,
आपके रिश्ते में इंद्रधनुषी फुआर हो!!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
19. आ रहा है हरतालिका तीज की पर्व,
आपके वैवाहिक जीवन को मिले नया अर्थ,
हंसते-मुस्कुराते यूं ही जीवनसाथी संग कट जाए जीवन,
आपकी घर-गृहस्थी में हो अपार प्रेम का आगमन!!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***
20. हरतालिका तीज की आपको ढेरों बधाई
जगमगाती पारिवारिक खुशियां फिर से गुनगुनाईं
गौरी-शंकर का बना रहे आप पर असीम आशीर्वाद
हमेशा घर में देती रहे प्यार की किलकारी सुनाई!
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
***