12 साल बाद गुरु का सिंह राशि में महागोचर बदलेगा 12 राशियों की किस्मत? जानिए अपना राशिफल

Jupiter Transit 2026: 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस राशि में 25 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे और इसके बाद पुनः वक्री गति के कारण कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समयावधि के दौरान गुरु ग्रह 13 दिसंबर 2026 से 13 अप्रैल 2027 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 25 जनवरी को कर्क राशि में लौटने के बाद, वे 13 अप्रैल 2027 को मार्गी होंगे और 26 जून को एक बार फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 26 नवंबर 2027 तक बने रहेंगे।

ज्ञान, वृद्धि, सौभाग्य और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में व्यापक बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं कि इस गोचर का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

गोचर की समय-सारणी और ग्रह स्थिति

देवगुरु का यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सिंह सूर्य देव की राशि है और गुरु तथा सूर्य के बीच मित्र भाव होता है। गुरु ग्रह की इस गति का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार रहेगा:

सिंह राशि में प्रथम प्रवेश: 31 अक्टूबर 2026

वक्री अवस्था की शुरुआत: 13 दिसंबर 2026

कर्क राशि में पुनः आगमन (वक्री गति से): 25 जनवरी 2027

मार्गी होना (कर्क राशि में): 13 अप्रैल 2027

सिंह राशि में पुनः प्रवेश: 26 जून 2027

सिंह राशि में समाप्ति: 26 नवंबर 2027

सभी 12 राशियों पर विस्तृत प्रभाव

मेष राशि (Aries)

यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता (Creativity) अपने चरम पर होगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों को सुखद समाचार मिल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus)

आपके पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। यदि आप काफी समय से नया घर, भूमि या वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो आपकी यह योजना अब साकार हो सकती है। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा और माता जी का पूर्ण सहयोग तथा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

गुरु का यह गोचर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेटवर्किंग का दायरा बढ़ेगा और कई प्रभावशाली व उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। छोटी दूरी की व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्राएं आपके लिए अत्यंत लाभदायक और फलदायी साबित होंगी।

कर्क राशि (Cancer)

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। आपकी वाणी में सौम्यता और आकर्षण रहेगा, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी।

सिंह राशि (Leo)

चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का है। आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता (Leadership Quality) समाज में निखरकर सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। हालांकि, इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा; अत्यधिक आत्मविश्वास या अहंकार (Ego) के कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo)

इस गोचर के दौरान आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतना और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि, जो लोग विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार या विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अपने खान-पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

तुला राशि (Libra)

यह समय आपके लिए आर्थिक मजबूती और आय के नए स्रोत खुलने का संकेत दे रहा है। व्यावसायिक गतिविधियों से मनचाहा लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का हर कदम पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से यह गोचर बेहद शानदार रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति (Promotion) के साथ-साथ वेतन वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, तो नए सौदे और रणनीतियां आपको बड़ा मुनाफा दिलाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे और भाग्यवश कई अवसर आपके दरवाजे पर आएंगे। आपका झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी कार्यों की तरफ बढ़ेगा। आप किसी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं या सुंदर तीर्थस्थल की यात्रा का मनपसंद प्लान बन सकता है, जो आपको मानसिक शांति देगा।

मकर राशि (Capricorn)

यह गोचर आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। अचानक किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ होने या वसीयत से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। पुश्तैनी जमीन-जायदाद से जुड़े उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। हालांकि, आठवें भाव का गोचर होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और खान-पान में लापरवाही से बचें।

कुंभ राशि (Aquarius)

आपके वैवाहिक और व्यक्तिगत संबंधों में यह गोचर मधुरता लाएगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और रिश्तों में नयापन आएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा और व्यापार का विस्तार संभव है। जो लोग लंबे समय से सिंगल हैं और विवाह योग्य हैं, उनके लिए विवाह के पक्के और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।

मीन राशि (Pisces)

यह समय आपके लिए अपने प्रतिस्पर्धियों और गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है। यदि कोई अदालती या कानूनी विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों (Colleagues) और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें और दिनचर्या को अनुशासित रखें।