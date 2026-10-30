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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (11:40 IST)

नासिक में 31 अक्टूबर से कुंभ मेले सिंहस्थ का होगा शुभारंभ, जानिए क्या रहेगा खास, कर लें होटल की अभी से बुकिंग

kumbh mela nashik in 2027
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (11:47 IST)
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kumbh mela nashik in 2027: बृहस्पति जब कर्क से निकलकर सिंह नक्षत्र में गोचर करता है तो नासिक में सिंहस्थ का आयोजन होता है। 12 वर्षों के बाद यह संयोग बनता है। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसलिए नासिक में कुंभ का शुभारंभ तो कर दिया जाएगा लेकिन विधिवत रूप से कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति पुन: सिंह राशि में 26 जून को गोचर करेंगे इस बीच 25 जनवरी को बृहस्पति वक्री होकर पुन: कर्क में गोचर करेगा जहां वह 26 जून तक रहेगा। नासिक में पिछला सिंहस्थ कुंभ मेला वर्ष 2015-16 में आयोजित किया गया था।
 
सिंह राशि सूर्य सिंह राषौ बृहस्पतौ।
गोदावर्य भवेत् कुम्भो जयते खलु मुक्तिदः।।
जब बृहस्पति सिंह या सिंह (राशि चक्र) में और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है।
 

क्या रहेगा इस कुंभ में खास

  • 31 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में महाध्वजारोहण प्रस्तावित।
  • रामकुंड परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का पूर्वाभ्यास।
  • दोपहर 12:02 बजे महाध्वजारोहण का प्रस्तावित समय।
  • साधुग्राम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करीब ₹3.29 करोड़ मंजूर।
  • अखाड़ों के साधु-संतों और महंतों के ठहरने के लिए आंतरिक सड़कें, बिजली और जलापूर्ति की व्यवस्था होगी।
  • इस कुंभ मेले में सभी 13 अखाड़े हिस्सा लेंगे। सरकार गोदावरी नदी की सफाई पर ध्यान देगी।
  • भक्तों के लिए तपोवन में जगह आरक्षित की जाएगी।
  • इसमें 3 अमृत स्नान और 45 कुंभ स्नान होंगे।
  • कुंभ मेले का आयोजन संयुक्त रूप से नासिक, त्र्यंबकेश्वर, तपोवन और पंचवटी में किया जाएगा।
  • त्र्यंबकेश्वर से होकर बहने वाली गोदावरी नदी के किनारे एक वैकल्पिक घाट बनाया जाएगा।
 

अभी से कर लें बुकिंग:

  • कई ट्रैवल कंपनियों ने नासिक कुंभ में यात्रा करने और ठहरने के लिए पैकेज लॉन्च किए हैं। 
  • यात्री अपनी यात्रा की तारीखों, समूह के आकार और ठहरने की प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध व्यवस्थाओं का पता लगा सकते हैं।
  • चाहे आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों या समूह में, पहले से योजना बनाने से आपकी तीर्थयात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है।
  • नासिक कुंभ मेला यात्रा बुक करने से पहले यात्रा कार्यक्रम, आवास विकल्प, यात्रा व्यवस्था और पैकेज में शामिल सुविधाओं की जाँच कर लें।
  • यदि आप पर्सनल स्तर पर ट्रेन टिकिट, होटल, लॉज या टेंट बुक करना चाहते हैं तो अभी से सक्रिय हो जाएंगे। 
  • आप चाहें तो नासिक पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी बुकिंग की सुविधा जांच सकते हैं।
 

मुख्य शाही स्नान (अमृत स्नान) की तिथियां

नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला का मुख्य आयोजन 2027 में होने जा रहा है। इसके ध्वजारोहण (आधिकारिक शुरुआत) की तिथि 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है और मुख्य शाही स्नान 2027 में संपन्न होंगे:-
  1. पहला शाही स्नान: 2 अगस्त 2027 (सोमवती अमावस्या)
  2. दूसरा (मुख्य) शाही स्नान: 31 अगस्त 2027 (श्रवण अमावस्या)
  3. तीसरा शाही स्नान: 11 सितंबर 2027 (रामकुंड, नासिक - वैष्णव अखाड़े) और 12 सितंबर 2027 (त्र्यंबकेश्वर - शैव अखाड़े)
 
• ध्वजारोहण/ शुरुआत: 31 अक्टूबर 2026
• नगर प्रदक्षिणा: 29 जुलाई 2027
• पहला अमृत स्नान: 2 अगस्त 2027
• दूसरा अमृत स्नान: 31 अगस्त 2027
• तीसरा अमृत स्नान (नासिक): 11 सितंबर 2027
• तीसरा अमृत स्नान (त्र्यंबकेश्वर): 12 सितंबर 2027
• समापन: 24 जुलाई 2028
 

नासिक कुंभ मेला 2027-2028 की तिथियों का व्यवस्थित विवरण नीचे दिया गया है:

1. आधिकारिक शुरुआत (ध्वजारोहण)

ध्वजारोहण समारोह: 31 अक्टूबर 2026

2. मुख्य शाही स्नान एवं प्रमुख तिथियां (2027)

पहला अमृत स्नान: 24 जुलाई 2027 (आषाढ़ सोमवती अमावस्या - सोमवार)
दूसरा (मुख्य) अमृत स्नान: 2 अगस्त 2027 (श्रावण अमावस्या - मंगलवार)

ऋषि पंचमी: 31 अगस्त 2027

तीसरा अमृत स्नान (वैष्णव): 5 सितंबर 2027 (भाद्रपद शुद्धा एकादशी - रामकुंड, नासिक)
तीसरा अमृत स्नान (शैव): 11 सितंबर 2027 (कुशावर्त तीर्थ, त्र्यंबकेश्वर)
भाद्रपद पूर्णिमा: 12 सितंबर 2027
आश्विन शुद्ध एकादशी: 15 सितंबर 2027
आश्विन पूर्णिमा: 11 अक्टूबर 2027
कार्तिक शुद्ध एकादशी: 15 अक्टूबर 2027
कार्तिक पूर्णिमा: 10 नवंबर 2027
 

3. आगामी प्रमुख पर्व एवं उत्सव (2028)

मौनी अमावस्या: 14 नवंबर 2027
वसंत पंचमी: 26 जनवरी 2028
गंगा गोदावरी महोत्सव: 1 फरवरी 2028
महा शिवरात्रि: 8 फरवरी 2028
गंगा दशहरा उत्सव: 27 फरवरी 2028 से 25 मई 2028

4. आधिकारिक समापन

झंडा झुकाना (समापन समारोह): 2 जून 2028 से 24 जुलाई 2028

कहां-कहां होता हैं कुंभ मेले का आयोजन:

भारत के इन 4 शहरों में होता है, जो प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), हरिद्वार (उत्तराखंड), नासिक (महाराष्ट्र) और उज्जैन (मध्य प्रदेश) में इन जगहों पर कुंभ मेले लगते हैं। बता दें कि हर 3 वर्ष में इनमें से किसी भी स्थान पर एक कुंभ मेला पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, जो कि नासिक में स्थित हैं, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के कारण यहां लगने वाले कुंभ मेला का भी विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर इन खास तारीखों पर अमृत स्नान किया जाएगा। 
 
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