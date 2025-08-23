रविवार, 24 अगस्त 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. When is Hartalika Teej 2025, Know Muhurat
Written By WD Feature Desk

Hartalika Teej 2025: 26 या 27 आखिर कब है हरतालिका तीज व्रत? जानिए पूजा सामग्री से लेकर पारण तक सबकुछ

Hartalika Teej 2025
Hartalika Teej vrat muhurat 2025: हरतालिका तीज, सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक कठिन और महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस वर्ष हरतालिका तीज की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी दुविधा है। हरतालिका तीज 2025 कब है? जानें 26 या 27 अगस्त में से कौन सा दिन व्रत के लिए सही है। इस लेख में पूजा सामग्री, व्रत की विधि और पारण के समय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें...ALSO READ: Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर होगा नवपंचम योग का निर्माण, इन 3 राशियों के खुल जाएंगे भग्य
 
हरतालिका तीज 2025 तिथि और सही दिन: इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 बजे शुरू होगी और 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 बजे समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कोई भी व्रत या त्योहार सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर तय किया जाता है। चूंकि 26 अगस्त को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त, मंगलवार को ही रखा जाएगा। 
 
हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त
 
भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ- 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 बजे।
तृतीया तिथि समाप्त- 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 बजे।
 
1. ब्रह्म मुहूर्त में पूजा: सुबह 05 बजे से 11 से 12 के बीच।
2. शाम का पूजा: सायं 06:36 से 07:45 के बीच।
3. रात की पूजा: रात्रि 11:56 से 12:42 के बीच।
4. रात्रि पूजन समय: रात 02:30 से 03:30 बजे के बीच।
5. अगले दिन की पूजा: 27 अगस्त को सुबह 05 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में पूजन के बाद विजर्सन और पारण।ALSO READ: मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंआरी कन्याएं ऐसे रखें हरतालिका तीज व्रत, शीघ्र बनेंगे विवाह के योग
 
हरतालिका तीज पूजा सामग्री की संपूर्ण सूची: इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है।
पूजा सामग्री:
• प्रतिमा के लिए: गीली काली मिट्टी या बालू रेत
• पूजन के लिए: बेलपत्र, शमी पत्र, केले के पत्ते, धतूरे का फल और फूल, आक का फूल, तुलसी, दूर्वा, भांग।
• श्रृंगार सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर और अन्य सुहाग सामग्री।
• भोग और प्रसाद: फल, मिठाई, भीगे हुए चने, सत्तू।
• अन्य सामग्री: कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, रुई की बत्ती, माचिस, कलावा, जनेऊ, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते।
 
पूजा विधि और पारण
पूजा विधि:
1. व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए या साफ कपड़े पहनें।
2. निर्जला यानी बिना पानी और भोजन के व्रत का संकल्प लें।
3. शुभ मुहूर्त में शिव-पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं।
4. एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतिमाओं को स्थापित करें।
5. सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें।
6. माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को वस्त्र और जनेऊ चढ़ाएं।
7. अब, हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
8. अंत में, गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। यह पूजा रात भर चलती है, जिसमें जागरण और भजन-कीर्तन किए जाते हैं।ALSO READ: हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा | Hartalika Teej Vrat Katha
 
पारण का समय और तरीका:
• यह व्रत 24 घंटे का होता है, इसलिए व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है।
• व्रत पारण की तिथि: 27 अगस्त 2025
• अगले दिन सुबह स्नान कर शिव-पार्वती की अंतिम पूजा करें। फिर भोग लगाए गए प्रसाद में से कुछ अंश ग्रहण कर व्रत का पारण करें।
• ध्यान रहे कि पारण करने से पहले सुहाग की सामग्री, वस्त्र और प्रसाद किसी ब्राह्मण या सुहागन महिला को दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय
ये भी पढ़ें
Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण से 5 राशियों को होगा शुभ लाभ और 3 को रहना होगा संभलकर

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन24 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 24 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य...

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियांravivar ke upay in hindi: हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मतsomwar ke upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शन

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शनramdev jayanti 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में से एक बाबा रामदेव (1352-1385) का जन्म हुआ था। जिन्हें रामापीर या बाबा रामदेव भी कहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के पांच महान संतोंमें से एक बाबा रामदेवजी एक सिद्ध और चमत्कारी संत थे। उन्हें द्वारिकाधीश का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं कि मु्स्लिम भी उन्हें क्यों पूजते हैं।
