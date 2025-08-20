शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. hartalika teej upay for unmarried girl
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 20 अगस्त 2025 (14:24 IST)

मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंआरी कन्याएं ऐसे रखें हरतालिका तीज व्रत, शीघ्र बनेंगे विवाह के योग

hartalika teej upay for unmarried girl
hartalika teej upay for unmarried girl: हरतालिका तीज का पावन पर्व सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन कुंवारी कन्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो एक आदर्श जीवनसाथी की तलाश में हैं। इस दिन व्रत और पूजा-अर्चना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह कठोर व्रत किया था, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई।

कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के नियम
हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए इसमें कुछ नियम अलग होते हैं। जहां सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं जल और फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। हालांकि, अगर कोई कन्या निर्जला व्रत रखना चाहे तो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकती है। व्रत का संकल्प सूर्योदय से पहले लेना चाहिए और मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए।

पूजा विधि और आवश्यक सामग्री
इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए आप मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बना सकती हैं। पूजा के लिए इन सामग्रियों को इकट्ठा करें: धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फल, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, केले के पत्ते और जल का कलश। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें, क्योंकि यह व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए विशेष उपाय
शीघ्र विवाह के योग बनाने और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं पूजा के समय कुछ विशेष उपाय कर सकती हैं:
चुनरी अर्पित करें: माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी और सोलह श्रृंगार की वस्तुएं (आपकी उम्र और आवश्यकता के अनुसार) अर्पित करें। यह आपकी इच्छाशक्ति और प्रेम का प्रतीक है।
मंत्र का जाप: पूजा के बाद "ओम गौरी शंकराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।
हल्दी और नारियल का उपाय: हल्दी की 11 गांठों को लाल कपड़े में बांधकर माता पार्वती को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। इसके अलावा, शिवलिंग पर 5 नारियल अर्पित करने से भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।
दान करें: पूजा संपन्न होने के बाद, किसी सुहागिन महिला या किसी ब्राह्मण कन्या को श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा दान करें। यह माना जाता है कि दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।
इन सरल और प्रभावी उपायों को पूरे मन और श्रद्धा से करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: अज्ञात स्रोतों से हो सकती है आय, पढ़ें 12 राशियों के लिए 22 अगस्त 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: अज्ञात स्रोतों से हो सकती है आय, पढ़ें 12 राशियों के लिए 22 अगस्त 2025 का राशिफलToday 22 August horoscope in Hindi 2025 : आज 22 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

22 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

22 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन22 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी..

22 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

22 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 22 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

Ganesh Chaturthi 2025: घर में बप्पा की स्थापना करते समय अपनाएं ये 10 जरूरी नियम, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Ganesh Chaturthi 2025: घर में बप्पा की स्थापना करते समय अपनाएं ये 10 जरूरी नियम, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वादganesh sthapana ke niyam: गणेश चतुर्थी भारत का सबसे लोकप्रिय और पावन त्यौहार है, जिसे हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और पंडालों में विघ्नहर्ता गणपति का स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि गणपति बप्पा केवल भक्तों की इच्छाओं को पूरा ही नहीं करते, बल्कि घर से सभी बाधाओं को भी दूर करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com