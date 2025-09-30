मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. विजयादशमी
  4. shastra puja vidhi date time on dussehra 2025
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (14:29 IST)

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025
Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय। 
 
| 02 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयादशमी दशहरा मुहूर्त ||
दशमी- 01-10-2025 को शाम 07:01 को प्रारंभ।
दशमी- 02-10-2025 को शाम 07:10 को समाप्त।
श्रवण नक्षत्र प्रारम्भ- 02-10-2025 को सुबह 09:13 तक।
श्रवण नक्षत्र समाप्त- 03-10-2025 को सुबह 09:34 तक।
शुभ चौघड़िया: प्रात: 06:15 से 07:43 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:46 से 12:34 तक।
शस्त्र पूजा मुहूर्त: दिन में 11:46 से 12:34 तक।
वाहन खरीदी मुहूर्त: सुबह 10:41 से दोपहर 01:39 के बीच। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:06 से 06:30 तक।
रावण दहन मुहूर्त: प्रदोष काल में।
नोट: दशहरा अबूझ मुहूर्त है इसमें पूरे दिन और रात ही रहता है शुभ मुहूर्त। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती है।
शस्त्र पूजा का महत्व: Significance of Shastra Puja:-
शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा-महाराजा विशाल शस्त्र पूजन करते रहे हैं। आज भी इ‍स दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजा करते हैं। सेना में भी इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। इतिहास में क्षत्रिय राजा इसी अवसर पर सीमोल्लंघन किया करते थे। दशहरा पर्व के चलते हथियारों के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हथियारधारी अपने-अपने हथियारों का पूजन करते हैं। इसके माध्यम से हथियारों की साफ सफाई और देखरेख भी हो जाती है। 
 
शस्त्र पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पूजा शस्त्रों में शक्ति का वास मानने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। इसके माध्यम से देवी-देवताओं और शस्त्र में विराजमान शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि समाज में कोई आतंक न हो और शस्त्रों का प्रयोग न्याय के लिए किया जा सके। इस पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिलता है। 
 
अपराजिता-पूजा: आश्विन शुक्ल दशमी को पहले अपराजिता का पूजन किया जाता है। अक्षतादि के अष्ट दल पर मृतिका की मूर्ति स्थापना करके 'ॐ अपराजितायै नम:' (दक्षिण भाग में अपराजिता का), 'ॐ क्रियाशक्तयै नम:' (वाम भाग में जया का), ॐ उमायै नम: (विजया का) आह्वान करते हैं। 
 
शस्त्र पूजा की विधि: Method of Shastra Puja:-
स्नान और शुद्धिकरण: सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और अस्त्र-शस्त्रों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
चौकी सजाना: एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर सभी शस्त्रों को व्यवस्थित तरीके से रखें। 
पवित्र करना: शस्त्रों पर गंगाजल या स्वच्छ जल का छिड़काव करके उन्हें पवित्र करें। 
आभूषण और टीका: शस्त्रों पर मौली (रक्षासूत्र) बांधें और चंदन का टीका लगाएं। 
पुष्प-माला: शस्त्रों पर फूल और माला अर्पित करें। 
धूप-दीप: चंदन, अक्षत, धूप और दीप से विधि-विधान से पूजा करें।
मंत्र पाठ: शस्त्र पूजा के समय देवी मां काली या भगवान श्रीराम के मंत्रों का जाप किया जा सकता है।
नैवेद्य: पूजा के अंत में शस्त्रों को ऋतु फल और नैवेद्य अर्पित करें। 
आरती: अंत में अपराजिता देवी की आरती करके प्रसाद वितरण करें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्री

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्रीShardiya navratri ashtami havan 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। यह हवन, नौ दिनों की पूजा का समापन और देवी दुर्गा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। कई घरों में अष्टमी के दिन हवन होता है, खासकर जब इसी दिन कन्या पूजन और पारण किया जाता है। अष्टमी को संधि पूजा का भी महत्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस वर्ष 30 सितंबर, 2025 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस लेख में, हम आपको घर पर हवन करने की सरल विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्व

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्वDussehra 2025: आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण वध किया था परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी है 2 अन्य पौराणिक कथाएं। आओ जानते हैं संक्षिप्त में ये कथाएं।

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्व

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्वWhy Does The Navratri Fast End With Kanya Pujan: नवरात्रि, जो नौ दिनों तक चलने वाला शक्ति का महापर्व है, उसका समापन कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का साक्षात रूप माना गया है, और इसी कारण इस परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पूजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान और उसकी महत्ता को भी दर्शाता है।

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधि

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधिDurga kavach ka path kaise kare: भारतीय धर्म और संस्कृति में शक्ति उपासना का एक विशेष स्थान है, और मां दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है दुर्गा कवच, जिसे दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र और पाठ है, जिसे स्वयं देवी का अदृश्य कवच कहा गया है। यह भक्त को हर प्रकार के संकट, भय, और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है।

और भी वीडियो देखें

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्व

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्वDurga Navami 2025: हमारे सनातन धर्म में हर पर्व का एक ख़ास महत्त्व होता है। देवी विसर्जन या गणेश विसर्जन का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। देवी या गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हमारी साधना की प्रगति को इंगित करता है। जब साधना का प्रथम चरण होता है तब हमें किसी ना किसी आधार की; किसी ना किसी अवलम्बन की आवश्यकता होती है...

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के तालेDussehra par karen ye upay: हिंदू धर्म में दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, एक महान पर्व है जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन देखना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन मात्र रुपए 100 में एक वस्तु घर लाकर आप अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं?

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्त

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्तDussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण दहन किया जाता है। इस साल 2025 में 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। परंपरा से सार्वजनिक रूप से रात्रि में रावण दहन किया जाता है। कई लोग रात को 8 बजे बाद रावण दहन करते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। आओ जानते हैं कि रावण दहन का सही समय क्या है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 9 Worship: माता दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं...

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन शुभकामनाएं कैसे लिखें, यहां पढ़ें खास शुभकामना बधाई Status

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन शुभकामनाएं कैसे लिखें, यहां पढ़ें खास शुभकामना बधाई StatusMaa Durga Puja Special Wishes Messages: शारदीय नवरात्रि का नौवां और अंतिम दिन, जिसे महानवमी भी कहते हैं, देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस पावन अवसर पर, आप ये खास संदेश भेजकर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। पढ़ें विशेष शुभकामना संदेश...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com