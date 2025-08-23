रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज पर्व
  4. foods to eat to break hartalika teej fast
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (15:29 IST)

हरतालिका तीज व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?

hartalika teej vrat me kya khana chahiye
hartalika teej vrat me kya khana chahiye: हरतालिका तीज का व्रत भारतीय संस्कृति में बेहद खास महत्व रखता है। सावन और भाद्रपद मास की तृतीया तिथि पर पड़ने वाला यह व्रत महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक सुख, पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की खुशहाली के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हालांकि यह व्रत कठोर माना जाता है, जिसमें अक्सर जल ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं होती। फिर भी आधुनिक जीवनशैली और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई महिलाएँ इस व्रत को अपने सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार करती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं क्या खा सकती हैं और किस तरह के आहार का चयन करना चाहिए, ताकि श्रद्धा भी बनी रहे और सेहत पर कोई असर न पड़े।
 
व्रत का महत्व और आहार की भूमिका
हरतालिका तीज के दिन रखा गया उपवास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक अनुशासन के लिए भी खास माना जाता है। कई बार लंबे समय तक भूखा रहने से कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए यदि आप पूरी तरह निर्जला उपवास रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप फलाहार का विकल्प चुन सकती हैं। फलाहार का अर्थ है ऐसा भोजन जो अनाज और नमक से रहित हो, लेकिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करे।
 
फलाहार का विकल्प
व्रत के दौरान यदि फलाहार करना चाहें तो ताजे फलों का सेवन सबसे उत्तम माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद या मौसमी जैसे फल हल्के और पचने में आसान होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं और निर्जलीकरण से बचाते हैं। कोशिश करें कि फलों को काटकर ताजे ही खाएँ और उन पर सेंधा नमक का हल्का छिड़काव कर लें।
 
मेवे और सूखे फल
खजूर, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश जैसे सूखे मेवे भी व्रत में बेहद फायदेमंद होते हैं। ये शरीर को ताकत देते हैं और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते। आप चाहें तो इन्हें दूध के साथ खा सकती हैं या फिर सूखे ही चबा सकती हैं। खासकर किशमिश और खजूर जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इनका सेवन व्रत के दौरान करना लाभकारी होता है।
 
दूध और डेरी प्रोडक्ट्स 
हरतालिका तीज व्रत में दूध, दही और छाछ का सेवन भी किया जा सकता है। दूध में बादाम या इलायची डालकर पीना शक्ति प्रदान करता है। वहीं छाछ या दही पचने में आसान होते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। यदि निर्जला उपवास संभव न हो तो दूध आधारित पेय सबसे अच्छा विकल्प है। यह आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड भी रखेगा।
 
साबूदाना और आलू से बने व्यंजन
फलाहार में साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या आलू की हल्की सब्जी भी खाई जा सकती है। ये पेट भरने वाले और हल्के होते हैं। इनमें सेंधा नमक और मूंगफली डालकर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। व्रत में तैलीय और मसालेदार चीजों से बचना चाहिए, इसलिए कम तेल का प्रयोग करें। साबूदाना शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है और भूख को संतुलित करता है।
 
नारियल पानी और फलों के रस
अगर आप कमजोरी महसूस कर रही हैं तो नारियल पानी पीना सबसे अच्छा उपाय है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसी तरह घर पर बने ताजे फलों के रस भी लाभकारी हैं। पैकेज्ड जूस या अधिक मीठे पेय से बचना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
 
सेंधा नमक और व्रत अनाज
कुछ महिलाएं व्रत के दौरान कुट्टू का आटा, राजगिरा या सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन खाती हैं। इन आटे से पूरी, पराठा या हलवा बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इनमें सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। ये अनाज व्रत में पचने में आसान होते हैं और शरीर को पर्याप्त ताकत देते हैं।
 
किन चीजों से बचें?
व्रत में अनाज, दालें, मांसाहार, शराब, प्याज-लहसुन और सामान्य नमक का सेवन पूरी तरह निषिद्ध माना जाता है। इसके अलावा बहुत अधिक तली-भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि व्रत के बाद अचानक भारी भोजन पेट को नुकसान पहुंचा सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन24 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 24 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य...

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियांravivar ke upay in hindi: हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मतsomwar ke upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शन

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शनramdev jayanti 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में से एक बाबा रामदेव (1352-1385) का जन्म हुआ था। जिन्हें रामापीर या बाबा रामदेव भी कहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के पांच महान संतोंमें से एक बाबा रामदेवजी एक सिद्ध और चमत्कारी संत थे। उन्हें द्वारिकाधीश का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं कि मु्स्लिम भी उन्हें क्यों पूजते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com