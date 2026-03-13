शुक्रवार, 13 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Eid Mubarak Quotes: ईद मुबारक 2026: ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें ये 10 बेहतरीन शुभकामना संदेश

ईद मुबारक का संदेश देता बेहतरीन फोटो
Eid Mubarak 2026 Wishes: ईद-उल-फितर खुशियों, भाईचारे और मोहब्बत का त्योहार है। रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने और इबादत करने के बाद जब चांद दिखाई देता है, तो मुसलमान बड़े उत्साह के साथ ईद मनाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ अदा करते हैं और अपने परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों को 'ईद मुबारक' कहकर बधाई देते हैं।ALSO READ: Happy Ramadan Messages: रमजान के महीने में अपनों को भेजें ये 10 स्नेह और सम्मान भरे शुभकामना संदेश
 

अगर आप भी ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर अपने प्रियजनों को दिल से शुभकामनाएंभेजना चाहते हैं, तो ये 10 खूबसूरत ईद मुबारक संदेश आपके काम आ सकते हैं।

 
1.
 
चांद की चांदनी से नूर मिले,
सबके दिलों को सुरूर मिले,
जो भी दुआ मांगो अल्लाह से,
वो हर दुआ कबूल हो जाए।
ईद मुबारक 2026!
 
2.
 
रमज़ान की बरकतें खत्म न हों,
खुशियां आपके घर से कम न हों,
अल्लाह आपको और आपके परिवार को
हर खुशी अता करे।
ईद मुबारक!
 
3.
 
हर ख्वाहिश हो मंज़ूर-ए-खुदा,
मिले हर कदम पर रज़ा-ए-खुदा,
फना हो जाए हर गम आपका,
मिले आपको सदा रहमत-ए-खुदा।
ईद-उल-फितर मुबारक!
 
4.
 
ईद का दिन है खुशियों भरा,
आपके घर आए ढेर सारा सुकून और सदा।
अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे।
आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक!ALSO READ: Hazrat Ali: कब और क्यों मनाया जाता है हजरत अली शहादत का दिवस
 
5.
 
खुशियों से भरी हो आपकी जिंदगी,
कामयाबी चूमे आपके कदम,
हर दिन हो आपके लिए खास,
यही दुआ है हमारी इस ईद के दिन।
ईद मुबारक 2026!
 
6.
 
ईद आई है खुशियां लाई है,
दिलों में प्यार और भाईचारा बढ़ाई है।
आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें।
ईद मुबारक!
 
 
7.
 
अल्लाह का नूर आपके घर को रोशन करे,
आपको सफलता और खुशियों से नवाज़े।
आपको और आपके परिवार को
दिल से ईद-उल-फितर मुबारक।
 
8.
 
रमज़ान की इबादतें कबूल हों,
आपकी हर दुआ मंज़ूर हो,
अल्लाह आपको सेहत, खुशहाली और बरकत दे।
ईद मुबारक!
 
9.
 
सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,
दुनिया के सारे ग़म तुम जाओ भूल,
चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,
इसी उम्मीद के साथ मुबारक हो आपको ईद।
 
10.
 
चांद से रोशन हो रमज़ान तुम्हारा,
इबादत से भरा हो हर दिन तुम्हारा,
हर खुशी हो नसीब तुम्हें,
मुबारक हो तुम्हें ये प्यारा सा त्योहार।
ईद मुबारक 2026!
 
