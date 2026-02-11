Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजा

Ramadan 2026: रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है, जो पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। रमजान का महीना उम्रभर के अच्छे कर्मों, उपवास, और प्रार्थनाओं का महीना होता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने में रोजा रखते हैं और दिनभर बिना कुछ खाए-पीए, अल्लाह की उपासना करते हैं।

रमजान 2026 का प्रारंभ कब होगा पहला रोजा? कितने दिनों का होता है रमजान माह रमजान मास 2026– FAQs

रमजान 2026 का प्रारंभ

रमजान 2026 का महीना इस्लामिक चांद यानी हिजरी कैलेंडर के अनुसार शुरू होता है, और यह 18 या 19 फरवरी 2026 को शुरू हो सकता है। चांद देखे जाने पर ही रमजान का महीना शुरू होता है, इसलिए सही तारीख की पुष्टि स्थानीय चांद देखने पर की जाती है।

कितने दिनों का होता है रमजान माह

आमतौर पर रमजान का महीना 29 या 30 दिन का होता है, और इस महीने में मुसलमान सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर शाम को सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं।

कब होगा पहला रोजा?

रमजान का पहला रोजा 19 फरवरी 2026 से हो सकता है, लेकिन यह 18 फरवरी 2026 को भी शुरू हो सकता है, अगर चांद 17 फरवरी को दिखाई देता है तो। हालांकि रमजान का पहला रोजा 19 फरवरी 2026 से शुरू हो सकता है, लेकिन यह चांद के आधार पर भी बदल सकता है।





रमजान मास 2026– FAQs 1. रमजान 2026 कब से शुरू होगा? रमजान 2026 की शुरुआत 18 या 19 फरवरी 2026 से होने की संभावना है। सही तारीख चांद दिखने (चांद रात) पर निर्भर करेगी। भारत, सऊदी अरब और अन्य देशों में तारीख एक दिन आगे-पीछे हो सकती है।

2. रमजान 2026 का पहला रोजा कब होगा? यदि 18 फरवरी 2026 को चांद दिखाई देता है, तो पहला रोजा 19 फरवरी 2026 को होगा। यदि चांद 19 फरवरी को दिखे, तो पहला रोजा 20 फरवरी 2026 को रखा जाएगा।

3. रमजान का महीना कितने दिनों का होता है? रमजान 29 या 30 दिनों का होता है। यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर पर आधारित है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।