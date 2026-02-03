मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. इस्लाम धर्म
  4. Why is Shab e Barat celebrated, read special information
Written By WD Feature Desk

Shab E Barat 2026: शब-ए-बारात क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, पढ़ें विशेष जानकारी

शब-ए-बारात की सुंदर फोटो
Shab-e-Barat significance in Islam: शब-ए-बारात या शब्बे रात इस्लाम धर्म की एक अत्यंत पवित्र रात मानी जाती है। इसे इबादत, तौबा (पश्चाताप), रहमत और माफी की रात कहा जाता है। यह रात अल्लाह की विशेष कृपा से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें बंदों की दुआएं क़ुबूल होती हैं।
 
  1. शब-ए-बारात का अर्थ
  2. क्यों मनाई जाती है शब-ए-बारात?
  3. तकदीर की रात (रात का फैसला)
  4. तौबा और माफी (क्षमा की रात)
  5. अपनों की याद (कब्रिस्तान जाना)
  6. शब-ए-बारात कैसे मनाई जाती है?
  7. विशेष जानकारी: 2026 में कब है शब-ए-बारात?
  8. शब-ए-बारात-FAQs
 
शब-ए-बारात या शब्बे रात इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने 'शाबान' की 15वीं तारीख की रात को मनाई जाती है। इसे 'मुक्ति की रात' या 'क्षमा की रात' के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए यह रात इबादत, दुआ और अपनों को याद करने का एक विशेष अवसर होती है। आइए जानते हैं फरवरी 2026 के शब-ए-बारात के बारे में खास जानकारी...
 

शब-ए-बारात का अर्थ

 
यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है:
शब: फारसी शब्द, जिसका अर्थ है 'रात'।
 
बारात: अरबी शब्द 'बरात' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'विमुक्ति' या 'बचाव' (नरक की आग से)।
 

क्यों मनाई जाती है शब-ए-बारात?

इस रात को मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और कारण हैं:
 

1. तकदीर की रात (रात का फैसला)

 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात को अल्लाह इंसान के अगले एक साल के भाग्य का फैसला करता है। इसमें तय होता है कि अगले साल कौन जन्म लेगा, किसकी मृत्यु होगी और किसे कितना 'रिज्क' (भोजन/आजीविका) मिलेगा।
 

2. तौबा और माफी (क्षमा की रात)

 
माना जाता है कि इस रात अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। सच्चे दिल से मांगी गई तौबा यानी माफी स्वीकार की जाती है। लोग अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं।
 

3. अपनों की याद (कब्रिस्तान जाना)

 
इस रात लोग कब्रिस्तान जाकर अपने उन पूर्वजों और सगे-संबंधियों के लिए दुआ करते हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वे उनकी कब्रों पर रोशनी करते हैं और उनके लिए मगफिरत (मोक्ष) की प्रार्थना करते हैं।
 

शब-ए-बारात कैसे मनाई जाती है?

 
इबादत और जागरण: पूरी रात जागकर नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत (पाठ) करना और अल्लाह का जिक्र करना मुख्य परंपरा है।
 
रोजा रखना: शाबान की 14 और 15 तारीख को रोजा रखना सुन्नत अर्थात् पुण्य कार्य माना जाता है।
 
पकवान और दान: इस अवसर पर घरों में विशेष रूप से हलवा, बिरयानी और अन्य पकवान बनाए जाते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों में खाना और दान बांटा जाता है।
 
मस्जिदों में रोशनी: मस्जिदों को बिजली की लड़ियों और चिरागों से सजाया जाता है।
 

विशेष जानकारी: 2026 में कब है शब-ए-बारात?

 
इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है। कैलेंडर गणना के अनुसार, 2026 में शब-ए-बारात 2 या 3 फरवरी की शाम से 4 फरवरी की सुबह तक होने की संभावना है। मतातंर के चलते इसकी सटीक तिथि चांद दिखने के आधार पर बदल सकती है।
 
एक संदेश: शब-ए-बारात शांति और प्रार्थना की रात है। कई लोग इस रात आतिशबाजी करते हैं, जिसे विद्वान गैर-इस्लामिक और गलत मानते हैं। असली उद्देश्य अल्लाह की इबादत और आत्म-चिंतन है।
 

शब-ए-बारात-FAQs

 
1. शब-ए-बारात क्या है?
उत्तर: शब-ए-बारात इस्लाम धर्म की एक पवित्र रात है, जिसे माफी, रहमत और निजात की रात माना जाता है। इस रात मुसलमान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और इबादत में समय बिताते हैं।
 
2. शब-ए-बारात क्यों मनाई जाती है?
उत्तर: इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इस रात अगले एक साल की तक़दीर, उम्र और रोज़ी लिखी जाती है। अल्लाह इस रात अपने बंदों पर विशेष रहमत नाज़िल करता है।
 
3. शब-ए-बारात कब मनाई जाती है?
उत्तर: शब-ए-बारात इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14 और 15 तारीख की दरम्यानी रात को मनाई जाती है। तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है।
 
4. क्या शब-ए-बारात में कब्रिस्तान जाना जरूरी है?
उत्तर: कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं, लेकिन अपने दिवंगत परिजनों के लिए दुआ करना सुन्नत माना गया है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: इस्लाम में मुस्लिमों के लिए शब-ए-बरात का क्या है महत्व?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्स

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?अभी हाल ही में (जनवरी 2026 में) उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और उनसे जुड़े लगभग 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके पहले राम मंदिर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़े जाने के घटनाक्रम को भी लेकर चर्चा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?When is Holi in 2026: होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धुलैंडी का पर्व मनाया जाता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि धुलैंडी पूर्णिमा तिथि में नहीं मनाते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है।

ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ

ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभVastu tips for home: वास्तु शास्त्र के अनुसार 2026 में इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इन वास्तु टिप्स का पालन करने से न केवल घर में शांति बनी रहती है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और परिवारिक जीवन में भी बदलाव आएगा।

और भी वीडियो देखें

Shab E Barat 2026: शब-ए-बारात क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, पढ़ें विशेष जानकारी

Shab E Barat 2026: शब-ए-बारात क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, पढ़ें विशेष जानकारीWhat is Shab-e-Barat: शब-ए-बारात आत्मशुद्धि, तौबा और अल्लाह की रहमत पाने की रात है। जो इंसान इस रात सच्चे दिल से झुकता है, उसके लिए रहमत और माफी के दरवाज़े खुल जाते हैं। यह रात डर की नहीं, उम्मीद और सुधार की रात मानी गई है। शब्बे रात इंसान को गुनाह छोड़कर सही रास्ते पर चलने का अवसर देती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)Today 03 February horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 03 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026...

इस्लाम में मुस्लिमों के लिए शब-ए-बरात का क्या है महत्व?

इस्लाम में मुस्लिमों के लिए शब-ए-बरात का क्या है महत्व?Shab-e-Barat: शब-ए-बरात (Shab-e-Barat) इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान (Sha'ban) की 15वीं तारीख की रात को मनाई जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण रात माना गया है। साल 2026 में, शब-ए-बरात 2 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 3 फरवरी 2026 की सुबह तक मनाई जा रही है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com