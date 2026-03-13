Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 14 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल
हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। आज सूर्य मीन संक्रांति है। आज 'पापमोचिनी एकादशी' की पूर्व संध्या है, इसलिए सायंकाल में विष्णु मंदिर में दीप दान करें।
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 14 मार्च 2026
वार: शनिवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: एकादशी
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 11:45 तक, उसके बाद श्रवण)
योग: साध्य (सुबह 09:15 तक, उसके बाद शुभ)
करण: कौलव (दोपहर 02:25 तक), फिर तैतिल
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 से 12:53 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
सायं काल मुहूर्त: शाम 06:41 से रात 08:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:55 से 05:45 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:20 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 09:35 से 11:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 01:55 से 03:25 तक
गुलिक काल: सुबह 06:35 से 08:05 तक