Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

14 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 1914 के विश्‍व युद्ध का इतिहास दोहराएगा 2026, दोनों साल के कैलेंडर में चौंकाने वाली समानता क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज का पंचांग: 14 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। आज सूर्य मीन संक्रांति है। आज 'पापमोचिनी एकादशी' की पूर्व संध्या है, इसलिए सायंकाल में विष्णु मंदिर में दीप दान करें।

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 14 मार्च 2026

वार: शनिवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)

तिथि: एकादशी

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 11:45 तक, उसके बाद श्रवण)

योग: साध्य (सुबह 09:15 तक, उसके बाद शुभ)

करण: कौलव (दोपहर 02:25 तक), फिर तैतिल

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 से 12:53 तक (दिन का सबसे शुभ समय)

सायं काल मुहूर्त: शाम 06:41 से रात 08:55 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:55 से 05:45 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:20 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:35 से 11:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: दोपहर 01:55 से 03:25 तक

गुलिक काल: सुबह 06:35 से 08:05 तक