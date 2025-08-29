शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेश चतुर्थी पूजा
  4. Todays offering to Ganesh ji
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (10:16 IST)

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

Todays offering to Ganesh ji
special worship of lord ganesha: गणेशोत्सव के 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के इन मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

आइए यहां जानते हैं गणेशजी के 4 चम‍त्कारिक मंत्र और उनके भोग....
 
1. 'ॐ मेघोत्काय स्वाहा।' - पिछले कुछ समय से दुनिया में बहुत सारी आपदाएं आई हैं, ऐसे समय में यह चमत्कारिक मंत्र हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है।
 
2. 'ॐ वक्रतुण्डाय हुं।' - यह मंत्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करके हमें बचाता है।
 
3. 'ॐ गं हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा।' - यदि आप किसी भी तरह के तंत्र से परेशान हैं, तो यह उच्छिष्ट गणपति का मंत्र तांत्रिक क्रियाओं से रक्षा करता है।
 
4. ॐ गं गणपतये नम:।' - यह मंत्र नौकरी तथा करियर में सफलता देता है।
 
आइए अब यहां जानते हैं हर दिन भगवान श्रीगणेष को कौन-सा विशेष भोग चढ़ाएं...ALSO READ: श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधि
 
10 दिन के भोग/नैवेद्य जानें...
 
1. पहला दिन- मोदक
 
2. दूसरा दिन- बेसन लड्डू
 
3. तीसरा दिन- नारियल के लड्डू
 
4. चौथा दिन- साबूदाना खीर
 
5. पांचवां- दिन तिल-गुड़ लड्डू
 
6. छठा दिन-  सूजी का हलवा
 
7. सातवां दिन- चावल की खीर
 
8. आठवां दिन- रवा मोदक 
 
9. नौवां दिन- मालपुआ
 
10. दसवां दिन- पंचामृत और पूड़ी-भाजी
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपी
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व

ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक श्रीगणेश उत्सव, जानें दस दिनों तक नैवेद्य चढ़ाने का महत्व10 days Ganesh Utsav Importance:भगवान गणेश को 10 दिनों तक प्रसाद चढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान गणपति पृथ्वी पर अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। जिस तरह एक मेहमान के आने पर हम हर दिन उसका सत्कार करते हैं....

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर जानिए गणपति जी के 16 चमत्कारी मंदिर के बारे में रोचक जानकारीदेश-विदेश में भगवान गणेश के हजारों मंदिर हैं जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां जातक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन्हें चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आओ जानते हैं ऐसे ही खास 16 मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Mahalakshmi Vrata 2025: महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, कब होगा समापन, पूजा का शुभ मुहूर्त और विधिMahalaxmi Vrat : महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ज्येष्ठ गौरी व्रत या महालक्ष्मी व्रत धन, सुख और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी को समर्पित है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इसे 3 दिन मनाया जाता है। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ गौरी व्रत से संबंधित विशेष जानकारी...

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: 12 राशियां संतुलन बनाए रखें तो सब कुछ संभव है, पढ़ें 29 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफल

Aaj Ka Rashifal: 12 राशियां संतुलन बनाए रखें तो सब कुछ संभव है, पढ़ें 29 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफलToday 29 August 2025 horoscope in Hindi : आज 29 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Sai baba controversy: साईं बाबा के खिलाफ बोलने वालों के साईं भक्तों से 12 सवाल, 9 सवाल भक्तों के भी पढ़ें

Sai baba controversy: साईं बाबा के खिलाफ बोलने वालों के साईं भक्तों से 12 सवाल, 9 सवाल भक्तों के भी पढ़ेंSai baba controversy: शिरडी के साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम इसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन यह मामला तब ज्यादा बढ़ गया जबकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वर्ष 2016 में साईं बाबा को भगवान की तरह पूजने और हिंदुओं के हर मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करने का कड़ा विरोध किया। इसके बाद सभी कट्टरपंथी हिंदू जाग गए और साईं बाबा एवं साईं ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। अब सभी यह मानते हैं कि एक साजिश के तहत मोहम्मद चांद मियां ने साईं बनकर हिंदुओं को छला, धर्मांतरण किया और उनके मंदिरों में घुसपैठ करके बैठ गया।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?Ganesh Visarjan 2025: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश उत्सव चलते है। पहले दिन गणेश चतुर्थी रहती है जिस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसके बाद 10वें दिन चतुर्दशी रहती है जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में अलग अलग दिन विसर्जन होता है।

29 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

29 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन29 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com