ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपी

Sweets HomeMade Recipes: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और स्वाद से भी जुड़ा होता है। हर घर में गणपति बाप्पा के आगमन के समय माहौल भक्तिमय हो जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं। इस पावन अवसर पर बाप्पा को स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन चढ़ाने की विशेष परंपरा है। खासतौर पर मिठाइयों का महत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि श्री गणेश को मिष्ठान अत्यधिक प्रिय हैं। यही कारण है कि हर साल गणेश चतुर्थी पर भक्त घर में अलग-अलग मिठाइयाँ बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं।

गणेश चतुर्थी 2025 में यदि आप चाहते हैं कि आपका भोग विशेष और पारंपरिक स्वाद से भरपूर हो तो आपको उन मिठाइयों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो सदियों से इस पर्व का हिस्सा रही हैं। इन मिठाइयों में बेसन के लड्डू, मोदक, पूरन पोली, श्रीखंड और नारियल की बर्फी प्रमुख हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं बल्कि बाप्पा को भी अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि आप इन्हें घर पर किस तरह बना सकते हैं और किस मिठाई का क्या महत्व है।

1. बेसन के लड्डू

बेसन के लड्डू गणेश चतुर्थी की सबसे लोकप्रिय और आसान मिठाइयों में से एक हैं। इसका स्वाद ऐसा होता है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इन्हें बनाने के लिए आपको चाहिए, बेसन, घी, चीनी और इलायची पाउडर।

रेसिपी:

सबसे पहले एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें बेसन डालकर धीमी आँच पर सुनहरा होने तक भूनें। जब बेसन से अच्छी खुशबू आने लगे और रंग बदल जाए, तब इसे ठंडा करके इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालें। अब मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाएं और इन्हें भगवान गणेश को भोग लगाएं। बेसन के लड्डू बनाने में समय भले लगे लेकिन इसका स्वाद और सुगंध पूरे माहौल को खास बना देते हैं।

2. मोदक

गणेश चतुर्थी का नाम आते ही सबसे पहले मोदक की याद आती है। मोदक को गणेश जी की सबसे प्रिय मिठाई माना जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मोदक का विशेष महत्व है। यह दो प्रकार के बनाए जाते हैं – तले हुए और भाप में पके हुए (उकडीचे मोदक)।

रेसिपी:

चावल के आटे से आटा गूँथकर छोटी-छोटी पुड़ियाँ बेल लें। अब नारियल और गुड़ की भराई तैयार करें, इसके लिए नारियल का बूरा और गुड़ मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं और उसमें थोड़ी इलायची डालें। अब इस मिश्रण को पुड़ी में भरकर ऊपर से मोदक का आकार दें और स्टीमर में पकाएं। गर्मागर्म मोदक न केवल स्वाद में बेमिसाल होते हैं बल्कि बाप्पा का दिल भी जीत लेते हैं।

3. पूरन पोली

पूरन पोली एक ऐसी मिठाई है जो खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में गणेश चतुर्थी पर बनाई जाती है। यह वास्तव में एक मीठी रोटी है जिसमें गुड़ और चने की दाल का स्वादिष्ट मिश्रण भरा जाता है।

रेसिपी:

चने की दाल को उबालकर उसमें गुड़ और इलायची पाउडर मिलाकर प्यूरी जैसा मिश्रण तैयार करें। गेहूँ के आटे से लोई बेलकर उसमें यह मिश्रण भरें और हल्के हाथों से बेलकर तवे पर घी डालकर सेंक लें। पूरन पोली का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने पर मन नहीं भरता। यह मिठाई गणपति बाप्पा के भोग में विशेष महत्व रखती है।

4. श्रीखंड

गणेश चतुर्थी पर भोग के लिए श्रीखंड भी एक बेहतरीन विकल्प है। दही से बनी यह मिठाई खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में खूब पसंद की जाती है। इसका स्वाद ठंडा, मीठा और हल्का होता है।

रेसिपी:

दही को मलमल के कपड़े में बांधकर उसका पानी निकाल लें और गाढ़ा दही (हंग कर्ड) तैयार करें। अब इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और केसर मिलाएं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं। श्रीखंड को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और यह भोग के लिए एक परफेक्ट मिठाई है।

5. नारियल की बर्फी

नारियल का विशेष महत्व गणेश चतुर्थी में माना जाता है और इसी कारण नारियल से बनी मिठाइयों को भोग में जरूर शामिल किया जाता है। नारियल की बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान है।

रेसिपी:

ताजे नारियल का बूरा, चीनी और दूध मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें घी और इलायची डालें। अब इसे थाली में डालकर जमने दें और टुकड़ों में काट लें। नारियल की बर्फी हर पूजा और प्रसाद में शुभ मानी जाती है और बाप्पा को बेहद प्रिय है।