मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (16:38 IST)

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं

रावण की 3 अंतिम शिक्षाएं जो आज भी हैं प्रासंगिक

Vijayadashami 2025
Ravans Gyan to Lakshman: रावण ने अंतिम समय में लक्ष्मण को जो शिक्षाएं दी थीं, वे केवल राजनीति या युद्धनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के गहरे व्यावहारिक और प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित थीं। ये शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन और व्यापारिक जगत में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।ALSO READ: Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले
 
जब राम-रावण युद्ध के अंतिम चरण में, तब रावण बाणों से घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि, 'ज्ञान पाने के लिए शत्रु से भी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए।' श्रीराम के कहने पर लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर उनसे शिक्षा लेने को कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसी जीवन उपयोगी शिक्षाएं दीं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को दी गई तीन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस प्रकार हैं:
 
यहां जानें रावण की लक्ष्मण को दी गई 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं:
 
1. शुभ कार्य को तुरंत करना: रावण ने लक्ष्मण से कहा, 'शुभस्य शीघ्रम' (शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए)।
 
• मूल शिक्षा: अच्छे और कल्याणकारी काम को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। इसमें देर करने से सफलता आपसे दूर जा सकती है या अवसर हाथ से निकल सकता है।
 
• प्रासंगिकता: यह सिद्धांत अवसर प्रबंधन में लागू होता है। यदि आपको कोई अच्छा व्यावसायिक अवसर मिलता है, या कोई नेक काम करने का विचार आता है, तो उसे तुरंत शुरू कर दें। टालमटोल सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। रावण ने श्री राम को पहचानने और उनकी शरण में जाने में देरी की, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु हुई।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?
 
2. शत्रु को कभी छोटा न समझना: रावण ने लक्ष्मण को चेताया, 'अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैंने यही भूल की।'
 
• शिक्षा: रावण ने वानरों और राम को सामान्य मनुष्य समझा, उनकी शक्ति को कम आंका। परिणाम यह हुआ कि साधारण लगने वाले शत्रु ने ही उसका विनाश कर दिया।
 
• प्रासंगिकता: यह शिक्षा प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यापार या जीवन में, अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमेशा उनकी क्षमता का सही आकलन करें और अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनाएं। ओवर-कॉन्फिडेंस असफलता की ओर ले जाता है।
 
3. अपने रहस्य किसी को न बताना: रावण ने बताया, 'अपनी शक्ति के रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, भले ही वह आपका कितना ही प्रिय क्यों न हो।'
 
• शिक्षा: रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में था, जिसे विभीषण ने राम को बता दिया। रावण ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अपने भाई को बताई थी।ALSO READ: Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्व
 
• प्रासंगिकता: यह सिद्धांत रणनीतिक गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गोल्स/ लक्ष्य, व्यापार की गोपनीय योजनाएं, या अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां किसी भी करीबी व्यक्ति को न बताएं, क्योंकि समय बदलने पर यही बातें आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती हैं।
 
मृत्यु शैया पर लेटे हुए रावण ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जो शिक्षाप्रद बातें बताईं, वे जीवन को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये उपदेश हमें बताते हैं कि शुभ कार्य में देरी क्यों नहीं करनी चाहिए और शत्रु को कभी कम आंकना क्यों नहीं चाहिए। ये रावण की सीख आज भी व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए प्रासंगिक हैं। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाना क्यों माना जाता है सबसे शुभ?

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्री

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्रीShardiya navratri ashtami havan 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। यह हवन, नौ दिनों की पूजा का समापन और देवी दुर्गा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। कई घरों में अष्टमी के दिन हवन होता है, खासकर जब इसी दिन कन्या पूजन और पारण किया जाता है। अष्टमी को संधि पूजा का भी महत्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस वर्ष 30 सितंबर, 2025 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस लेख में, हम आपको घर पर हवन करने की सरल विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्व

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्वDussehra 2025: आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण वध किया था परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी है 2 अन्य पौराणिक कथाएं। आओ जानते हैं संक्षिप्त में ये कथाएं।

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्व

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्वWhy Does The Navratri Fast End With Kanya Pujan: नवरात्रि, जो नौ दिनों तक चलने वाला शक्ति का महापर्व है, उसका समापन कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का साक्षात रूप माना गया है, और इसी कारण इस परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पूजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान और उसकी महत्ता को भी दर्शाता है।

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधि

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधिDurga kavach ka path kaise kare: भारतीय धर्म और संस्कृति में शक्ति उपासना का एक विशेष स्थान है, और मां दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है दुर्गा कवच, जिसे दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र और पाठ है, जिसे स्वयं देवी का अदृश्य कवच कहा गया है। यह भक्त को हर प्रकार के संकट, भय, और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है।

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैंRavans Final Lessons: लंकापति रावण, एक महान पंडित और परम शिव भक्त होने के बावजूद, अपने अहंकार और कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण पराजित हुआ। उनकी ये शिक्षाएं दर्शाती हैं कि रावण महान ज्ञानी था, जिसने अपनी सबसे बड़ी गलतियों को स्वीकार करते हुए मानवता को समय का महत्व, विनम्रता और विवेकपूर्ण व्यवहार का पाठ पढ़ाया।

Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाना क्यों माना जाता है सबसे शुभ?

Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाना क्यों माना जाता है सबसे शुभ?Neelkanth bird dussehra wishes 2025: 02 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, इसका अर्थ है कि मुहूर्त देखे बगैर कोई सा भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यदि इस दिन आपको नीलकंठ नामक पक्षी दिखाई दे तो समझ जाना की पूरा साल आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपके साथ अब तुरंत ही कुछ शुभ होने वाला है। 02 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्व

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्वDussehra celebration in India : देश के अलग-अलग हिस्सों में विजयादशमी का पर्व अपनी-अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई एवं अहंकार का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है।

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय।

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्व

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्वDurga Navami 2025: हमारे सनातन धर्म में हर पर्व का एक ख़ास महत्त्व होता है। देवी विसर्जन या गणेश विसर्जन का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। देवी या गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हमारी साधना की प्रगति को इंगित करता है। जब साधना का प्रथम चरण होता है तब हमें किसी ना किसी आधार की; किसी ना किसी अवलम्बन की आवश्यकता होती है...
