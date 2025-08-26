मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेश चतुर्थी पूजा
  4. ganesh sthapana 2025 muhurat and vidhi mantra
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (13:05 IST)

Ganesh chaturthi 2025: इस मुहूर्त में, इस मंत्र और विधि से करें गणेश स्थापना तो होगा बहुत शुभ

Ganesh chaturthi 2025
Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी व्रत उत्सव के पहले दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मध्यान्हकाल में मूर्ति स्थापित करके तब तक उसे हिलाते नहीं जब तक की विसर्जन का समय न हो। यदि आप भी अपने घर में गणपति स्थापना कर रहे हैं तो जानिए सबसे शुभ मुहूर्त और स्थापना की सरल विधि।
 
गणेश चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 से।
गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त- 27 अगस्त 2025 को दोपहर 03:44 तक।
उदयातिथि से 27 अगस्त को गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी।
 
गणेश मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त चौघड़िया अनुसार: Ganesh Chaturthi 2025 Puja Muhurat.
अमृत: सुबह 7:33 से 9:09 के बीच।
शुभ: सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच।
शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त: 06:48 से 7:55 के बीच।
राहु काल: दोपहर 12:22 से 01:59 के बीच। इस समय स्थापना और पूजा न करें।
 
नोट: वैसे गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त: 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है परंतु हमारी सलाह है कि इस बीच राहु काल भी रहेगा इसलिए चौघड़िया मुहूर्त ही सही रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त में आप शुभ मुहूर्त ले सकते हैं जो कि सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच है।
गणेश स्थापना विधि: Ganesh sthapana vidhi.
1. गणेशजी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नतापूर्वक और विधिवत रूप से श्री गणेशजी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए।
 
2. गणेशजी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को सजाया जाता है और जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा उस जगह की सफाई करके उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है।
 
3. बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सिर पर टोपी या साफा बांधें, रुमाल भी रखें। पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाएं नहीं तो लकड़ी का पाट ले जाएं जिस पर गणेशजी विराजमान होकर घर में पधारेंगे। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाएं।
 
4. बाजार जाकर जो भी गणेशजी पसंद आए उसका मोलभाव न करें उसे आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षिणा दे दें।
 
5. फिर गणेशजी की प्रतिमा को धूम-धाम से घर के द्वारा पर लाएं और द्वार पर ही उनकी आरती उतारें। मंगल गीत गाएं या शुभ मंत्र बोलें।
 
6. इसके बाद गणेशजी की मूर्ति को स्थापित करने के पूर्व ईशान कोण को अच्‍छे से साफ करके कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और हल्दी से चार बिंदी बनाएं।
 
7. फिर एक मुट्ठी अक्षत रखें और इस पर छोटा बाजोट, चौकी या लकड़ी का एक पाट रखें। पाट पर लाल, पीला या केसरिये रंग का सूती कपड़ा बिछाएं।
 
8. चारों ओर फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाएं। तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें।
 
9. आसपास सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती की थाली, आरती पुस्तक, प्रसाद आदि पहले से रख लें।
 
10. ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु बोलकर गणेश जी एवं अम्बिका (सुपारी में मौली लपेटकर) को स्थापित करने के पूर्व निम्न मंत्र बोलकर आवाहन करें।
 
11. फिर स्थापना के दौरान यह मंत्र बोलें- गजाननं भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बू फल चारू भक्षणं। उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम।। आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव।
 
12. अब परिवार के सभी सददस्य एकत्रित होकर ॐ गंगणपते नम: का उच्चारण करते हुए प्रतिमा को पाट पर विराजमान करें और गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष करें।
 
13. अब गणेशजी की विधिवत पूजा करके आरती करें और प्रसाद बांटें।

गणेश स्थापना की पंडित द्वारा बताई गई संपूर्ण विधि के लिए आगे क्लिक करें: श्री गणेश स्थापना विधि : कैसे करें स्वागत श्री गणेश काALSO READ: श्री गणेश स्थापना विधि : कैसे करें स्वागत श्री गणेश का
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल क्यों जरूरी है?

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

Ganesh Chaturthi 2025: श्री गणेश विसर्जन के पीछे की कहानी क्या है?

Ganesh Chaturthi 2025: श्री गणेश विसर्जन के पीछे की कहानी क्या है?Story of Ganesh Visarjan: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हालांकि घरों में कुछ लोग डेढ़ दिन, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन और अधिकतर 10 दिनों तक गणेशजी की स्थापना करने के बाद विसर्जन करते हैं। आओ जानते हैं श्री गणेश विसर्जन से जुड़ी कथा कहानी और मंत्र।

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारी

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारीSamvatsari 2025: पर्युषण पर्व आठ दिनों का होता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी उपवास, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। संवत्सरी इस पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे क्षमावाणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन 'मिच्छामी दुक्कड़म्' कहकर लोग साल भर में मन, वचन और कर्म से की गई हर गलती के लिए क्षमा मांगते हैं।

हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वार

हरतालिका तीज पर ये खास उपाय दिलाएगा आर्थिक तंगी से छुटकारा, खुल जाएंगे सुख समृद्धि के द्वारhartalika teej ke upay: हरतालिका तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन माता पार्वती के साथ-साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन ये अचूक उपाय जरूर आजमाएं।

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...

गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल क्यों जरूरी है?

गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल क्यों जरूरी है?Environment friendly Ganpati: गणेश उत्सव, जो पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, अब पर्यावरण को ध्यान में रखकर मनाना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। पर्यावरण-अनुकूल गणेश उत्सव मनाकर हम अपनी श्रद्धा को प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ जोड़ सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा के लिए पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव कैसे मनाए, इसकी जानकारी दी जा रही हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com