Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरी

ganesh ji par shayari: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा के चरणों में प्रेम, भक्ति और भावनाओं से भरे गीत गाता है। बप्पा की आराधना में भजन, मंत्र, आरती और शायरी का विशेष महत्व होता है। शायरी भावनाओं को शब्दों में ढालने का सबसे आसान और सुंदर माध्यम है। गणपति शायरी न सिर्फ आपके मन की श्रद्धा को प्रकट करती है, बल्कि इसे पढ़कर और साझा करके घर-परिवार और समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी बनता है।

आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और हर त्यौहार पर लोग अपनी भावनाओं को सुंदर शायरियों और स्टेटस के ज़रिए व्यक्त करते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर बप्पा की शायरी का खास महत्व हो जाता है। ये शायरी भक्तों को जोड़ती है, उनके मन को शांति देती है और बप्पा की कृपा का अहसास कराती है। आइए इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 शानदार गणेश शायरी (Ganesh Shayari in Hindi), जिन्हें आप गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।

गणेश जी शायरी (Ganesh Shayari in Hindi)

1. गणपति बप्पा आएंगे, खुशियों का संसार लाएंगे,

भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि की बरसात करवाएंगे।

2. हर संकट आसान हो जाता है,

जब बप्पा का हाथ सिर पर नजर आता है।

3. लड्डू का भोग लगे, मोदक की हो मिठास,

गणपति बप्पा के संग हर दिन बने खास।

4. मंगलमूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता मोरया,

संकट मिटाओ बप्पा, मेरी नैया पार लगाओ मोरया।

5. सच्चे दिल से जो गणपति को पुकारता है,

बप्पा उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है।

6. घर में जब बप्पा विराजते हैं,

सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

7. मोड़कर सूंड में मोदक का स्वाद,

बप्पा देते हैं खुशियों का प्रसाद।

8. गणपति का नाम लो दिल से,

मुश्किलें होंगी आसान पल में।

9. भोलेपन की पहचान है गणपति बप्पा,

हर भक्त की जान है गणपति बप्पा।

10. भक्ति की राह पर बढ़ते जाओ,

गणेश जी का नाम लेते जाओ।

11. शिव-पार्वती के लाल गणेश,

भक्तों की सुनते हैं हर संदेश।

12. दिल से जो गाता है बप्पा का भजन,

उसके जीवन में भर जाता है उत्सव का सावन।

13. गणपति बप्पा मोरया,

आओ मिलकर गाओ मोरया।

14. गणपति की ज्योति से नूर मिलता है,

संकट मिटे तो सुकून मिलता है।

15. सच्चे मन से जो बप्पा का ध्यान लगाता है,

उसका जीवन सुख-समृद्धि से भर जाता है।

16. हर दिल में गणपति का वास हो,

जीवन में बस सुख और उल्लास हो।

17. मोरया रे बप्पा मोरया रे,

तेरे दरबार में हर भक्त खड़ा है।

18. गणपति के आते ही घर में रौनक छा जाती है,

हर मन भक्तिरस में भीग जाता है।

19. दुख हो या सुख, नाम लो गणपति का,

जीवन में बदल जाएगा हर पल का फलक।

20. गणपति बप्पा सब पर कृपा बनाए रखें,

हर भक्त के जीवन में आनंद जगाए रखें।