सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेशोत्सव सेलिब्रेशन
  4. ganesh chaturthi shayari in hindi ganpati bappa quotes
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 25 अगस्त 2025 (17:23 IST)

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरी

ganesh chaturthi shayari in hindi
ganesh ji par shayari: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा के चरणों में प्रेम, भक्ति और भावनाओं से भरे गीत गाता है। बप्पा की आराधना में भजन, मंत्र, आरती और शायरी का विशेष महत्व होता है। शायरी भावनाओं को शब्दों में ढालने का सबसे आसान और सुंदर माध्यम है। गणपति शायरी न सिर्फ आपके मन की श्रद्धा को प्रकट करती है, बल्कि इसे पढ़कर और साझा करके घर-परिवार और समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी बनता है।
 
आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और हर त्यौहार पर लोग अपनी भावनाओं को सुंदर शायरियों और स्टेटस के ज़रिए व्यक्त करते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर बप्पा की शायरी का खास महत्व हो जाता है। ये शायरी भक्तों को जोड़ती है, उनके मन को शांति देती है और बप्पा की कृपा का अहसास कराती है। आइए इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 शानदार गणेश शायरी (Ganesh Shayari in Hindi), जिन्हें आप गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।
 
गणेश जी शायरी (Ganesh Shayari in Hindi)
 
1. गणपति बप्पा आएंगे, खुशियों का संसार लाएंगे,
भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि की बरसात करवाएंगे।
 
2. हर संकट आसान हो जाता है,
जब बप्पा का हाथ सिर पर नजर आता है।
 
3. लड्डू का भोग लगे, मोदक की हो मिठास,
गणपति बप्पा के संग हर दिन बने खास।
 
4. मंगलमूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता मोरया,
संकट मिटाओ बप्पा, मेरी नैया पार लगाओ मोरया।
 
5. सच्चे दिल से जो गणपति को पुकारता है,
बप्पा उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है।
 
6. घर में जब बप्पा विराजते हैं,
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
 
7. मोड़कर सूंड में मोदक का स्वाद,
बप्पा देते हैं खुशियों का प्रसाद।
 
8. गणपति का नाम लो दिल से,
मुश्किलें होंगी आसान पल में।
 
9. भोलेपन की पहचान है गणपति बप्पा,
हर भक्त की जान है गणपति बप्पा।
 
10. भक्ति की राह पर बढ़ते जाओ,
गणेश जी का नाम लेते जाओ।
 
11. शिव-पार्वती के लाल गणेश,
भक्तों की सुनते हैं हर संदेश।
 
12. दिल से जो गाता है बप्पा का भजन,
उसके जीवन में भर जाता है उत्सव का सावन।
 
13. गणपति बप्पा मोरया,
आओ मिलकर गाओ मोरया।
 
14. गणपति की ज्योति से नूर मिलता है,
संकट मिटे तो सुकून मिलता है।
 
15. सच्चे मन से जो बप्पा का ध्यान लगाता है,
उसका जीवन सुख-समृद्धि से भर जाता है।
 
16. हर दिल में गणपति का वास हो,
जीवन में बस सुख और उल्लास हो।
 
17. मोरया रे बप्पा मोरया रे,
तेरे दरबार में हर भक्त खड़ा है।
 
18. गणपति के आते ही घर में रौनक छा जाती है,
हर मन भक्तिरस में भीग जाता है।
 
19. दुख हो या सुख, नाम लो गणपति का,
जीवन में बदल जाएगा हर पल का फलक।
 
20. गणपति बप्पा सब पर कृपा बनाए रखें,
हर भक्त के जीवन में आनंद जगाए रखें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर कैसे बनाएं फुलेरा, सुहाग पिटारी और मंडप, मां पार्वजी होंगी प्रसन्न

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर कैसे बनाएं फुलेरा, सुहाग पिटारी और मंडप, मां पार्वजी होंगी प्रसन्नHartalika teej vrat 2025 : भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इस कठिन व्रत में पूजा सामग्री में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे मिट्टी, 16 प्रकार की पत्तियां, फूल, 16 श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, जल आदि कई तरह की सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस सामग्री को फुलेरा, पिटारी में अलग-अलग रखकर उसे मंडप में रखते हैं। आओ जानते हैं कि यह क्या होता है।

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथाRishi Panchami fast story:एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले- हे आदिदेव! आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं।

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रात

Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज के 10 खास मंत्र, जो पूजा के समय बोले जाते हैं पूरी रातHartalika teej Mantras: वर्ष 2025 में 26 अगस्त, दिन मंगलवार को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस तीज पर पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो व्रत करने वाली सुहागिनों तथा कुंवारी युवतियों के श्रद्धा तथा समर्पण को दर्शाते हैं। साथ ही ये मंत्र शिव-पार्वती की आराधना में सहायक होने के कारण आपकी मनोकामना पूर्ण करने में मदद करते हैं।

कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेज

कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजइस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना से प्रेम जीवन मधुरमय बनता है। इस पावन दिन का सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व होता है। वहीं कुआंरी लड़कियां भी आदर्श पति और अपने भावी सुखमय वैवाहिक जीवन की आशा में ये व्रत रखती हैं। यहां हम आपको हरतालिका तीज के लिए खास कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजेस दे रहें हैं जिन्हें आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को भेज सकती हैं और स्टेटस पर भी लगा सकती हैं।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानेंGanesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com