शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेशोत्सव सेलिब्रेशन
  4. ganesh chaturthi outfit ideas hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 23 अगस्त 2025 (13:35 IST)

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर पहनें ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट्स का परफेक्ट कॉम्बो, देखने वालों की नहीं हटेगी नजर

ganesh chaturthi outfit ideas hindi
Festive Fashion Tips: गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत के सबसे उत्साहपूर्ण और रंग-बिरंगे त्योहारों में से एक है। बप्पा का आगमन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक तरह से परिवार और समाज में मिलन, उत्साह और फैशन का भी अवसर बन जाता है। खासकर महिलाएं इस दिन अपने लुक्स पर बेहद ध्यान देती हैं क्योंकि पूजा से लेकर उत्सव के हर पल में उनका अंदाज भी त्योहार की रौनक बढ़ाता है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आउटफिट का चुनाव न केवल स्टाइल के आधार पर करें बल्कि उसमें पारंपरिक स्पर्श भी साफ झलके। इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी 2025 पर महिलाओं के लिए बेहतरीन आउटफिट आइडियाज, जो आपको एक साथ ट्रेडिशनल, स्टाइलिश और आकर्षक लुक देंगे।
 
सिल्क और कॉटन की साड़ी
गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार पर साड़ी पहनने का अलग ही आकर्षण होता है। खासकर रेशम (सिल्क) या कॉटन साड़ी इस दिन के लिए परफेक्ट मानी जाती है। लाल, पीला, हरा और ऑरेंज जैसे चटख रंग शुभता और उत्सव का प्रतीक होते हैं। आप चाहे तो कांजीवरम सिल्क, बनारसी या महाराष्ट्रियन नऊवारी साड़ी भी पहन सकती हैं, जो पारंपरिक लुक देने के साथ ही बेहद ग्रेसफुल दिखती है। साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी या टेंपल ज्वेलरी पेयर करके आप एक क्लासिक और रॉयल लुक पा सकती हैं।
 
लहंगा-चोली: फेस्टिव वाइब का परफेक्ट ऑप्शन
अगर आप साड़ी से थोड़ी हटकर कुछ पहनना चाहती हैं तो लहंगा-चोली एक शानदार विकल्प है। हल्के मिरर वर्क, गोटा पट्टी या हैंडएम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा आपके फेस्टिव मूड को और भी खास बना सकता है। इस आउटफिट को आप ट्रेडिशनल चूड़ीदार कंगन, झुमके और एक स्लीक हेयरस्टाइल के साथ पेयर करें, तो आपका लुक एकदम परफेक्ट लगेगा। त्योहार के अवसर पर हल्के लेकिन चटख रंगों का चयन करना बेहतर होता है, ताकि आपका लुक आकर्षक भी लगे और पूजा के अनुरूप भी।
 
कुर्ती और पलाजो: कम्फर्ट के साथ स्टाइल
कई बार महिलाएँ पूजा और घर की तैयारियों में इतनी व्यस्त होती हैं कि उन्हें भारी-भरकम कपड़े पहनने का समय या सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में कुर्ती और पलाज़ो का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है। आप चाहे तो सिल्क, कॉटन या चिकनकारी कुर्ती चुन सकती हैं और उसे प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडरी वाले पलाज़ो के साथ पहन सकती हैं। यह आउटफिट न केवल आरामदायक है बल्कि बेहद स्टाइलिश भी दिखता है। इसके साथ अगर आप डुपट्टे को दुपट्टा-पिन स्टाइल में पहनें तो यह और भी ग्रेसफुल लगेगा।
 
इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन: मॉडर्न और ट्रेडिशन का मेल
अगर आप मॉडर्न टच चाहती हैं तो इंडो-वेस्टर्न फ्यूज़न आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लॉन्ग स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप और दुपट्टा ले सकती हैं या फिर केप स्टाइल कुर्ती को पैंट्स के साथ ट्राई कर सकती हैं। यह लुक न केवल आपको फैशनेबल बनाएगा बल्कि त्योहार के पारंपरिक माहौल में भी बिल्कुल फिट बैठेगा। खासकर युवतियों के बीच यह स्टाइल बहुत पसंद किया जाता है।
 
एक्सेसरीज और मेकअप पर दें खास ध्यान
गणेश चतुर्थी जैसे अवसर पर केवल कपड़े ही नहीं बल्कि सही एक्सेसरीज़ और मेकअप भी आपके लुक को संपूर्ण बनाते हैं। ट्रेडिशनल बिंदी, हल्का मेकअप, गजरा और गोल्डन या ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी आपके लुक को त्योहार के अनुरूप और भी आकर्षक बना देती है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो वेवी हेयरस्टाइल या बन (जूड़ा) सबसे अच्छा लगेगा, वहीं लहंगा या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ ओपन हेयर परफेक्ट लगते हैं।
 
कलर सिलेक्शन का रखें ध्यान
त्योहार के लिए कपड़े चुनते समय रंगों का चुनाव बहुत मायने रखता है। गणेश चतुर्थी पर पीला और लाल रंग सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक हैं। इसके अलावा हरा और ऑरेंज रंग भी इस अवसर पर पहनने के लिए बेहद शुभ और आकर्षक विकल्प माने जाते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन24 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 24 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य...

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियांravivar ke upay in hindi: हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मतsomwar ke upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शन

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शनramdev jayanti 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में से एक बाबा रामदेव (1352-1385) का जन्म हुआ था। जिन्हें रामापीर या बाबा रामदेव भी कहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के पांच महान संतोंमें से एक बाबा रामदेवजी एक सिद्ध और चमत्कारी संत थे। उन्हें द्वारिकाधीश का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं कि मु्स्लिम भी उन्हें क्यों पूजते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com