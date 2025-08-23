रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेशोत्सव सेलिब्रेशन
  4. ganesh chaturthi 2025 par ganesh pratima ka mangal pravesh kaise karen
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:49 IST)

Ganesh Chaturthi 2025: बाजार से गणेश मूर्ति खरीदने के बाद इस तरह घर में कराएं मंगल प्रवेश, गणपति जी होंगे प्रसन्न

Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat
Ganesh Chaturthi 2025: बाजार से यदि आप भगवान गणेशजी की प्रतिमा लाकर घर में स्थापित कर रहे हैं तो उससे पहले गणेशजी का घर में मंगल प्रवेश कराया जाता है। इसी तरह लाकर स्थापित नहीं करते हैं। मंगल प्रवेश के बाद मध्याह्न काल में मुहूर्त देखकर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यदि गणेश जी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नतापूर्वक और विधि-विधिपूर्वक श्री गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। आओ जानते हैं कि किस तरह कराते हैं मंगल प्रवेश। याद रहे कि 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।
 
स्थापना से पहले गणपति जी का घर में मंगल प्रवेश:
1. सबसे पहले आप श्री गणेश जी के आगमन के पूर्व घर-द्वार, घर के मंदिर को सजाया जाता है और जहां गणेश जी को स्थापित किया जाएगा, उस जगह की साफ-सफाई करके कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और हल्दी से 4 बिंदी बनाएं।
 
2. फिर एक मुट्ठी अक्षत रखें और इस पर छोटा बाजोट, चौकी या लकड़ी का एक पाट रखकर उस पर पीला, लाल या केसरिया वस्त्र बिछाएं। मतलब यह कि स्थापित करने वाली जगह को पहले से ही सजाकर रखें, साथ ही पूजा और आरती का सामान भी पहले से ही खरीद कर रख लें।
 
3. बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सिर पर टोपी या साफा बांधें, रुमाल भी रखें। पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाएं, नहीं तो लकड़ी का पाट ले जाएं जिस पर गणेश जी विराजमान होकर हमारे घर में पधारेंगे। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाएं।
 
4. श्री गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई हो, उनके साथ वाहन चूहा तथा रिद्धि सिद्धि हो और सफेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा हो, सूंड बाएं तरफ हो, पितांबर या लाल परिधान पहने हुए हो और लड्डू का थाल हो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही मूर्ति खरीदना उचित रहता है।
 
5. बाजार जाकर जो भी गणेश जी को पसंद आए उसका मोलभाव न करें, उन्हें आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षिणा दे दें। 
 
6. फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम से घर के द्वारा पर लाएं और द्वार पर ही उनकी आरती उतारें। 
 
7. यदि याद है तो मंगल गीत गाएं या शुभ मंत्रों का उच्चारण करें अथवा बोलें। 
 
8. इसके बाद गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए उन्हें घर के अंदर ले आएं और प्रसन्नचित्त होकर पहले से तैयार कि गए स्थान पर विराजित कर दें। 
 
9. मंगल प्रवेश के बाद विधिवत पूजा और आरती करें। 
 
10. माना जाता है कि इस तरीके से किए गए श्री गणेश के मंगल प्रवेश से जीवन के सभी तरह के विघ्न दूर होकर जीवन में भी मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि गणेशजी विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माने गए हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर पहनें ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट्स का परफेक्ट कॉम्बो, देखने वालों की नहीं हटेगी नजर

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन24 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 24 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य...

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियांravivar ke upay in hindi: हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मतsomwar ke upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शन

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शनramdev jayanti 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में से एक बाबा रामदेव (1352-1385) का जन्म हुआ था। जिन्हें रामापीर या बाबा रामदेव भी कहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के पांच महान संतोंमें से एक बाबा रामदेवजी एक सिद्ध और चमत्कारी संत थे। उन्हें द्वारिकाधीश का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं कि मु्स्लिम भी उन्हें क्यों पूजते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com