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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 28 March horoscope in Hindi 2026 :करियर: शनिवार होने के कारण शाम तक राहत महसूस करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी। 
धन: धन निवेश के लिए योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: Dharmaraj Dashami 2026: धर्मराज दशमी कब और क्यों मनाई जाती है? पढ़ें कथा
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज व्यापारिक यात्रा के योग हैं। 
लव: पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। 
धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में कलीग्स की राजनीति से दूर रहें। 
लव: सिंगल लोगों की किसी पसंद के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार से आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण जुकाम हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आज निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: शनि देव को नीला फूल अर्पित करें।ALSO READ: नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: पुराना उधार चुकता हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: गरीब व्यक्ति को काले छाते का दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस के कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: अनिद्राकी समस्या हो सकती है। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे।
लव: बिगड़ते प्रेम रिश्तों में पुन: मिठास आएगी।
धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: लीवर संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद सुलझेंगे।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। 
उपाय: शनिवार के दिन छाया दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: नए व्यापारिक संबंध लाभदायक रहेंगे।
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ध्यान रखें। 
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। 
लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें।
धन: आज धन संचय करने में आसानी होगी।
स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी से सावधान रहें। 
उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।ALSO READ: कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा Kamada Ekadashi Katha
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