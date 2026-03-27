Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 28 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 28 March horoscope in Hindi 2026 :करियर: शनिवार होने के कारण शाम तक राहत महसूस करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: धन निवेश के लिए योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज व्यापारिक यात्रा के योग हैं।

लव: पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।

धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में कलीग्स की राजनीति से दूर रहें।

लव: सिंगल लोगों की किसी पसंद के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।

लव: आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धन: कारोबार से आकस्मिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण जुकाम हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: आज निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

6. कन्या (Virgo)

करियर: तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: पुराना उधार चुकता हो सकता है।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गरीब व्यक्ति को काले छाते का दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस के कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: अनिद्राकी समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे।

लव: बिगड़ते प्रेम रिश्तों में पुन: मिठास आएगी।

धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: लीवर संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ विवाद सुलझेंगे।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: शनिवार के दिन छाया दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: नए व्यापारिक संबंध लाभदायक रहेंगे।

स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा।

लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें।

धन: आज धन संचय करने में आसानी होगी।

स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी से सावधान रहें।