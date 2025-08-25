Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री और विधि

गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं। साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, बुधवार को मनाई जाएगी। गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और सामग्री तथा पूजन विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है।

गणेश पूजा की सामग्री: श्रीगणेश के पूजा की सफलता के लिए सही सामग्री का होना बहुत जरूरी है। यहां आवश्यक सामग्री की सूची दी गई है:

गणेश जी की प्रतिमा और स्थापना के लिए:

• गणेश जी की मूर्ति

• चौकी या पाटा (मूर्ति रखने के लिए)

• लाल या पीला वस्त्र (चौकी पर बिछाने के लिए)

पूजा अनुष्ठान के लिए:

• कलश (तांबे या मिट्टी का)

• सिक्का, सुपारी, चावल

• गंगाजल या शुद्ध जल

• कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत (चावल)

• फूल, माला, दूर्वा (दुर्वा) घास

• लाल गुड़हल का फूल (अनिवार्य)

• अगरबत्ती, धूप, दीपक, घी, माचिस

• पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण)

भोग और प्रसाद के लिए:

• मोदक (अनिवार्य)

• लड्डू, फल, मिठाई

1. गणेश जी की स्थापना:

• सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।

• पूरे घर की साफ-सफाई करें और पूजा स्थान को पवित्र करें।

• शुभ मुहूर्त में गणपति की प्रतिमा को घर लाएं और 'गणपति बप्पा मोरया' का जयघोष करें।

• चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल की एक छोटी ढेरी बनाएं और उस पर मूर्ति को स्थापित करें।

2. पूजा और अनुष्ठान:

• पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें।

• कलश की स्थापना करें और उसमें जल, चावल, सुपारी और एक सिक्का डालें।

• गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं।

• मूर्ति पर कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं।

• अब उन्हें दूर्वा घास और फूल अर्पित करें।

• इसके बाद, मोदक, लड्डू और अन्य प्रसाद का भोग लगाएं।

3. आरती और मंत्र:

• अंत में, गणेश जी की आरती गाएं और 'ॐ गणेशाय नमः' मंत्र का जाप करें।

• पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें।

इन दस दिनों तक गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।