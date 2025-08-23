रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेश चतुर्थी पूजा
  4. Ganesh chaturthi kab ki hai 26 august or 27 august 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:49 IST)

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 कब से प्रारंभ होगा गणेश उत्सव, चतुर्थी तिथि और स्थापना मुहूर्त का समय जानें

Ganesh Chaturthi 2025 Shubh Muhurat
Ganesh chaturthi kab ki hai 2025 mein: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन से गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं जो अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। इस बार भी लोगों में कंफ्यूजन है कि गणपति स्थापना कब करें 26 अगस्त या कि 27 अगस्त 2025 को। आओ जानते हैं कि सही डेट क्या है? 
 
गणेश चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 से।
गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त- 27 अगस्त 2025 को दोपहर 03:44 तक।
 
तिथि का विश्‍लेषण: 
1. गणेश चतुर्थी के पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद (मध्यान्हव्यापिनी) चतुर्थी ली जाती है क्योंकि गणेशजी का जन्म इसी समय में हुआ था। 26 अगस्त को मध्यान्हकाल समाप्ति के बाद तिथि प्रारंभ हो रही है। दिन का दूसरा प्रहर मध्याह्न काल रहता है जो सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक रहता है। इस मान से अगले दिन यानी 27 अगस्त को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी।
 
2. हिंदू धर्म में दिन के सारे त्योहार या व्रत उदयातिथि के ही रहते हैं। उदया तिथि का अर्थ है वह तिथि जो सूर्योदय के साथ शुरू होती है। 26 अगस्त को दोपहर में तिथि का प्रारंभ हो रहा है इस मान से इस दिन की तिथि को नहीं लेकर अगले दिन की तिथि को शुभ मानेंगे जो कि सूर्योदय के समय भी विद्यमान है। 
 
3. तीसरा सिद्धांत यह भी है कि यदि चतुर्थी का प्रात: 10:33 पर समाप्त हो रही है और इसके बाद पंचमी प्रारंभ हो रही है तो भी पूरे दिन चतुर्थी का ही प्रभाव माना जाएगा। ऐसे में अगले दिन ही पंचमी रहेगी। इस सिद्धांत के अनुसार 26 अगस्त को तृतीया तिथि दोपहर 01:54 तक रहेगी इसके बाद चतुर्थी प्रारंभ होगी इस मान से पूरे दिन तृतीया तिथि का ही प्रभाव रहेगा।
 
नोट: उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन ही मध्याह्न काल में गणपति स्थापना करना चाहिए। इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेशोत्सव समाप्त होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। जानिए गणपति स्थापना और गणेश जी की पूजा का सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त।
 
गणेश मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त चौघड़िया अनुसार: 
अमृत: सुबह 7:33 से 9:09 के बीच।
शुभ: सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच।
शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त: 06:48 से 7:55 के बीच।
राहु काल: दोपहर 12:22 से 01:59 के बीच। इस समय स्थापना और पूजा न करें।
 
नोट: वैसे गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त: 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है परंतु हमारी सलाह है कि इस बीच राहु काल भी रहेगा इसलिए चौघड़िया मुहूर्त ही सही रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त में आप शुभ मुहूर्त ले सकते हैं जो कि सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 के बीच है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Ganesh Chaturthi 2025: क्यों हर भक्त कहता है गणपति बाप्पा मोरया? जानिए 'मोरया' शब्द का रहस्य और अर्थ

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रत

हरतालिका तीज का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों माना जाता है सभी तीजों में विशेष व्रतimportance of hartalika teej in hindi: तीज का त्यौहार भारत में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल सावन और भाद्रपद के महीनों में तीन प्रमुख तीज मनाई जाती हैं - हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हालांकि, इन तीनों में से हरतालिका तीज को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की कठोरता, पौराणिक कथा और इसके पीछे की गहन आस्था इसे बाकी दोनों से अलग करती है।

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?

जैन धर्म में त्रिलोक तीज या रोटतीज पर्व कैसे और क्यों मनाते हैं?Trilok Teej Vrat:त्रिलोक तीज या रोटतीज जैन धर्म का एक विशेष आध्यात्मिक पर्व है, जो न केवल व्रत और पूजा का प्रतीक है, बल्कि जैन दर्शन की त्रिलोक रचना, कर्म सिद्धांत, और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को भी श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है। इस व्रत के दिन उपवास या रस त्यागपूर्वक अपनी शक्तिनुसार एकाशन किया जाता है।

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहासOnam celebrations in Kerala: ओणम पर्व केरल के मलयालम भाषी हिन्दुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है तथा इस पर्व का मुख्य दिन ओणम दिवस होता है, जो कि थिरुवोणम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ओणम 2025, 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को थिरुवोणम मुख्य दिन के रूप में तक मनाया जाएगा...

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

और भी वीडियो देखें

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

24 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन24 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

24 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 24 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य...

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियां

रविवार को करें ये 5 आसान उपाय, सूर्य देवता देंगे सफलता और मान-सम्मान, दूर होंगी सभी परेशानियांravivar ke upay in hindi: हिंदू धर्म में, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित हैं। रविवार का दिन सीधे तौर पर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं, कमजोर सूर्य वाले लोगों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो रविवार के दिन कुछ अचूक उपाय करके आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं।

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मत

सोमवार की शाम करें यह एक काम, भोले बाबा चमका देंगे आपकी किस्मतsomwar ke upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और उपाय भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अक्सर लोग सुबह के समय ही पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार की शाम को भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट, करियर में रुकावट, वैवाहिक जीवन में उलझन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो सोमवार की शाम का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शन

दलितों के मसीहा श्री रामसापीर की जयंती, जानिए बाबा रामदेवजी का मुस्लिम कनेक्शनramdev jayanti 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में से एक बाबा रामदेव (1352-1385) का जन्म हुआ था। जिन्हें रामापीर या बाबा रामदेव भी कहते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के पांच महान संतोंमें से एक बाबा रामदेवजी एक सिद्ध और चमत्कारी संत थे। उन्हें द्वारिकाधीश का अवतार भी माना जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं कि मु्स्लिम भी उन्हें क्यों पूजते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com