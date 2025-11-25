मंगलवार, 25 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

26 November Birthday: आपको 26 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 November Birthday
26 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 26 नवंबर
 
26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष :2024, 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
परिवार और सेहत: राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
डॉ. वर्गीज कुरियन (Dr. Verghese Kurien): प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, जिन्हें भारत में 'श्वेत क्रांति का जनक' और 'अमूल' (Amul) ब्रांड की सफलता के पीछे के मुख्य व्यक्ति। 
 
अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal): भारतीय फिल्म अभिनेता, मॉडल और निर्माता।
 
मुनव्वर राणा (Munawwar Rana): प्रसिद्ध भारतीय उर्दू कवि, जिन्हें उनकी ग़ज़लों के लिए जाना जाता है। उन्हें 'शहदबा' कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
 
वी. के. मूर्ति (V. K. Murthy): भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर, जिन्होंने गुरु दत्त की कई क्लासिक फिल्मों में काम किया।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 नवंबर, 2025)

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय26 Novembert 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 नवंबर, 2025...

Lal Kitab Makar Rashifal 2026: मकर राशि (Capricorn)- राहु और केतु मिलकर भटकाएंगे, शनि और गुरु के उपाय बचाएंगे

Lal Kitab Makar Rashifal 2026: मकर राशि (Capricorn)- राहु और केतु मिलकर भटकाएंगे, शनि और गुरु के उपाय बचाएंगेLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में मकर राशि वाले यदि दूसरे राहु और दसवें केतु के फेर से बच जाते हैं तो पूरा वर्ष बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति छठे से निकलकर जब सातवें भाव में गोचर करेगा तब हालात सही हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में पराक्रम करते हैं तो तीसरे भाव का शनि वैसे अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्त

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्तChampa, skanda sashti date 2025: हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली स्कंद षष्ठी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन और सुब्रह्मण्य भी कहा जाता है, को समर्पित है। जिसे विशेष रूप से चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी स्कंद षष्ठी व्रत की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी खोज रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।

Mulank 7: मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 7: मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1, 2, 3, 4, 7 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Kanya Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कन्या राशि 2026 राशिफल: पूरे वर्ष शनि से रहें बचकर, गुरु और राहु हैं तारणहार

Kanya Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कन्या राशि 2026 राशिफल: पूरे वर्ष शनि से रहें बचकर, गुरु और राहु हैं तारणहारVirgo zodiac sign Kanya Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 10वें भाव में, फिर जून से 11वें भाव में और फिर 12वें भाव में गोचर करेगा। 10वां भाव कर्म का, 11वां भाव आय भाव और 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में विराजमान हैं। कुंडली में राहु और गुरु ही हैं तारणहार। चलिए जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
