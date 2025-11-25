26 November Birthday: आपको 26 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 26 नवंबर
26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
शुभ वर्ष :2024, 2042
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे।
परिवार और सेहत: राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
डॉ. वर्गीज कुरियन (Dr. Verghese Kurien): प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, जिन्हें भारत में 'श्वेत क्रांति का जनक' और 'अमूल' (Amul) ब्रांड की सफलता के पीछे के मुख्य व्यक्ति।
अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal): भारतीय फिल्म अभिनेता, मॉडल और निर्माता।
मुनव्वर राणा (Munawwar Rana): प्रसिद्ध भारतीय उर्दू कवि, जिन्हें उनकी ग़ज़लों के लिए जाना जाता है। उन्हें 'शहदबा' कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
वी. के. मूर्ति (V. K. Murthy): भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर, जिन्होंने गुरु दत्त की कई क्लासिक फिल्मों में काम किया।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!