बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (15:20 IST)

सत्य साईं जयंती पर पुट्टपर्थी में अभी से जुटने लगे भक्त, इस बार है भव्य आयोजन

Sathya Sai Baba Birth Centenary Celebrations
श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी (Centenary Celebrations) वर्ष पर पुट्टपर्थी में इस बार 13 से 24 नवंबर तक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से भक्त जुट रहे हैं। यह उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि यह श्री सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मदिन (23 नवंबर 2025) के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, और बाबा की महासमाधि के बाद यह सबसे बड़ा आयोजन है।
 
1. आयोजन से जुड़ी मुख्य बातें:
आयोजन की अवधि: 13 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक।
भव्यता का अनुमान: लगभग 140 देशों के भक्त एकत्रित हो रहे हैं।
वीवीआईपी उपस्थिति: इस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन भी शामिल हो रहे हैं। (प्रधानमंत्री आज, 19 नवंबर 2025 को पुट्टपर्थी में महासमाधि पर पूजा कर रहे हैं और शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं)।
 
2. विशेष कार्यक्रम:
  • प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री सत्य साईं बाबा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का ($100$ रुपये का) और स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की संभावना है।
  • 22 नवंबर को सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान का 44वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति होंगे।
  • 23 नवंबर, सत्य साईं बाबा का जन्मदिन, भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है।
 
3. भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ (Special Arrangements for Devotees):
सजावट: श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें अस्थायी आश्रय (Temporary Shelters) भी शामिल हैं। पुट्टपर्थी में इस समय एक उत्सव का माहौल है और प्रशांति निलयम को खूबसूरती से सजाया गया है। चूंकि यह श्री सत्य साईं बाबा का जन्म शताब्दी (Centenary) समारोह है, ट्रस्ट ने भक्तों की संख्या को देखते हुए कई विशेष व्यवस्थाएं और कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
भोजन (Food): सभी भक्तों को तीनों समय निःशुल्क भोजन ('प्रसाद') दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों को भोजन कराने के लिए विशाल रसोई (Mega Kitchens) स्थापित की गई हैं।
आवास (Accommodation): ट्रस्ट ने अस्थायी आवास (Temporary Shelters) और मौजूदा भवनों में ठहरने की व्यवस्था
परिवहन (Transportation): आसपास के रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से भक्तों को प्रशांति निलयम तक लाने-ले जाने के लिए विशेष बसें और वाहन चलाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवा (Healthcare): श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स और नर्सों की टीमें 24 घंटे चिकित्सा सहायता के लिए उपलब्ध हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (First Aid Centres) जगह-जगह स्थापित किए गए हैं।
 
4. मुख्य कार्यक्रम (Key Events Schedule):
सत्य साई शिक्षा का प्रदर्शन (18 नवंबर): सत्य साईं शैक्षिक संस्थानों के छात्रों द्वारा शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
वीवीआईपी आगमन (19 नवंबर): माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (19 नवंबर, 2025) पुट्टपर्थी का दौरा किया, महासमाधि पर प्रार्थना की और जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया, साथ ही स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए।
इंटरनेशनल डेलिगेट्स कांफ्रेंस (20-21 नवंबर): दुनियाभर से आए सत्य साईं संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख सेवा परियोजनाओं और बाबा के संदेश पर चर्चा करेंगे।
दीक्षांत समारोह (22 नवंबर): श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान का 44वां दीक्षांत समारोह, जिसमें उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे।
महा जयंती दिवस (23 नवंबर): श्री सत्य साईं बाबा का 100वां जन्मदिवस। यह दिन विशेष पूजा, भजन और आध्यात्मिक सभाओं का केंद्र होगा।
 
5. सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था (Security and Traffic Management):
  • वीवीआईपी आगमन और भारी भीड़ को देखते हुए, आंध्र प्रदेश पुलिस ने पुट्टपर्थी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
  • प्रशांति निलयम के अंदर और बाहर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात हैं।
  • वाहनों की पार्किंग के लिए शहर के बाहरी इलाकों में बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और शहर के अंदर केवल आधिकारिक वाहनों को अनुमति दी जा रही है।
