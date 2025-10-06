सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. संत-महापुरुष
  4. Valmiki Jayanti Pooja Vidhi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (15:54 IST)

Valmiki Jayanti 2025: महर्षि वाल्मीकि जयंती पर क्या है प्रभु श्रीराम की पूजा का महत्व, जानिए कैसे करें पूजा

वाल्मीकि जयंती
Valmiki Jayanti Pooja Vidhi: भारत के आदि कवि और महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। यह पर्व महर्षि के तप, ज्ञान और महान साहित्यिक योगदान का सम्मान करता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनके आराध्य प्रभु श्रीराम की पूजा का विधान है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वाल्मीकि जयंती पर भगवान श्रीराम की विधिवत पूजा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है।  साथ ही घर में बरकत आती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किस विधि से भगवान राम की पूजा करनी चाहिए।  

कब है महर्षि वाल्मीकि जयंती 2025?
हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन पूर्णिमा तिथि दो दिन तक रहेगी:
  • पूर्णिमा तिथि का आरंभ: 6 अक्टूबर 2025, दोपहर 12:24 बजे
  • पूर्णिमा तिथि की समाप्ति: 7 अक्टूबर 2025, सुबह 9:17 बजे
चूंकि पूर्णिमा तिथि का उदय और समापन दो अलग-अलग दिनों में हो रहा है, इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा, जबकि महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को मनाई जाएगी।

वाल्मीकि जयंती पर श्रीराम की पूजा का महत्व: महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कठिन तपस्या और भगवान नारद से मिले 'राम' नाम के जाप के बल पर ही डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने तक का सफर तय किया। उन्होंने श्रीराम के पूरे जीवन चरित्र को संस्कृत के पहले महाकाव्य 'रामायण' के रूप में लिखा। यही कारण है कि उनकी जयंती के अवसर पर उनके द्वारा रचित महाकाव्य के नायक भगवान श्रीराम की विधिवत पूजा का विशेष महत्व है: 
  • ज्ञान और सत्य का आशीर्वाद: भगवान राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि ज्ञान और वैराग्य के। इस दिन श्रीराम की पूजा करने से भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 
  • सुख-शांति और बरकत: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर विधि-विधान से भगवान श्रीराम की पूजा करने और रामायण का पाठ करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। साथ ही, घर में बरकत आती है और धन-धान्य की कमी नहीं होती। 
  • कर्म का संदेश: महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक डाकू से आदि कवि बनने तक का उदाहरण है, जो यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और प्रायश्चित के माध्यम से महानता हासिल कर सकता है। श्रीराम की पूजा हमें सद्कर्म करने की प्रेरणा देती है।
 
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कैसे करें श्रीराम की पूजा?
वाल्मीकि जयंती के दिन श्रीराम की पूजा निम्न विधि से करनी चाहिए:
  • शुद्धि और स्थापना: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के मंदिर को साफ कर, एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्रीराम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल से शुद्ध करें। 
  • श्रृंगार और पूजन: भगवान राम को पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, रोली, फूल, तुलसी दल और अक्षत से उनकी पूजा करें। 
  • दीप और भोग: घी का दीपक जलाएं। भोग के लिए मिठाई, केसर-भात (केसर युक्त चावल), खीर और पंचामृत अर्पित करें। 
  • पाठ और जाप: इस दिन रामायण या रामचरितमानस के किसी कांड या चौपाई का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान राम के मंत्रों जैसे 'ॐ रामाय नमः' का जाप भी करना चाहिए। 
  • आरती और दान: अंत में भगवान श्रीराम की आरती कर पूजा का समापन करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना महर्षि वाल्मीकि को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa chauth 2025 shubh muhurat: करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती है।

Baba vanga prediction: बाबा वेंगा की कम उम्र में मौत की भविष्यवाणी से थर्राई दुनिया, जानिए कितना नजदीक है डरावना समय

Baba vanga prediction: बाबा वेंगा की कम उम्र में मौत की भविष्यवाणी से थर्राई दुनिया, जानिए कितना नजदीक है डरावना समयBaba vanga predcitions: बुल्गारिया की रहस्यवादी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है। उन्होंने 9/11 के हमले से लेकर ब्रेक्सिट तक, कई ऐसी भविष्यवाणियां कीं जो सच साबित हुईं। उनकी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है जो आज की दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है, वह है साल 2088 में फैलने वाला एक अज्ञात वायरस, जो इंसानों की उम्र को तेज़ी से घटा देगा।

kojagari lakshmi puja 2025: कोजागरी व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा?

kojagari lakshmi puja 2025: कोजागरी व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा?2025 Kojagari Lakshmi Puja: कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वरदान पाने हेतु बहुत ही लाभदायी माना गया है। यहां जानें व्रत का महत्व और लक्ष्मी पूजन का कारण...

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।
