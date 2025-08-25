Ganesh Chaturthi wishes 2025:
गणेश उत्सव का पावन पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है। यह जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर भी है। इस अवसर पर आप इन शुभकामनाओं अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों को भेजकर उनके जीवन में भी खुशियों का संचार कर सकते हैं। गणेश उत्सव पर यहां हम आपको कुछ विशेष बधाई संदेश दे रहे हैं:
मंगल मूर्ति आए घर में,
सुख-समृद्धि बरसाए घर में.
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं
भक्ति से जो गणेश को बुलाता,
उसका जीवन संवार जाता.
श्री गजानन महाराज की जय!
लड्डू मोदक की खुशबू आई,
गणपति जी की पूजा है भाई .
शुभ गणेश उत्सव!
हर दुख का अंत हो जाएगा,
जहां बप्पा का नाम लिया जाएगा.
गणपति बप्पा मोरया
गणेश जी सबका मन हर लेते,
सच्ची भक्ति का फल दे देते.
शुभ गणेश चतुर्थी
बुद्धि, विवेक और ज्ञान की शुरुआत गणेश से होती है,
हर दुख का अंत और हर खुशी की शुरुआत होती हैं.
गणपति आएं घर द्वार,
लाएं खुशियां बार-बार.
गणपति बप्पा मोरया!
संकट हरते, सुख बरसाते,
गणपति सबके काम बनाते.
शुभ गणेश चतुर्थी
जहां बप्पा का वास है,
वहीं खुशियों का एहसास है.
गणेश चतुर्थी की अनंत बधाई
गणेश जी का नाम जो लेता है,
जीवन में सबकुछ पाता है.
गणपति बप्पा मोरया!
सिद्धि-विनायक का साथ है,
तो जीवन में हर सुख आपके पास है.
शुभ गणेश चतुर्थी
जीवन की मुश्किलें सब आसान हो जाती हैं,
जब बप्पा घर पधार जाते हैं रौनक आ जाती है.
गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं
गणेश जी की कृपा से मिले ज्ञान,
हर घर में बरसे सुख-सम्मान.
ॐ श्री गणेशाय नम:
गणेश चतुर्थी का त्योहार आया,
हर घर ने मोदक से महकाया.
शुभ गणेश उत्सव!
विघ्नहर्ता गणेश सब संकट हैं हरते,
भक्तों के मन में प्रेम है भरते.
गणपति बप्पा मोरया!
गणेश जी का नाम लो,
हर पल खुशियों से काम लो.
शुभ गणेश उत्सव!
मंगल मूर्ति गणेश हमारे,
भक्तों के दुख को पल में उतारे.
शुभ गणेश चतुर्थी
जहां गणपति का वास हो,
वहां हमेशा उल्लास हो.
गणपति बप्पा मोरया
लड्डू, मोदक, भक्ति अपार,
गणेश जी करें सबका उद्धार.