संकट हरते, सुख बरसाते, गणपति सबके काम बनाते: बप्पा का स्वागत करिए उमंग के रंगों से भरे इन संदेशों के साथ

गणेश उत्सव का पावन पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है। यह जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर भी है। इस अवसर पर आप इन शुभकामनाओं अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों को भेजकर उनके जीवन में भी खुशियों का संचार कर सकते हैं। गणेश उत्सव पर यहां हम आपको कुछ विशेष बधाई संदेश दे रहे हैं:मंगल मूर्ति आए घर में,सुख-समृद्धि बरसाए घर में.भक्ति से जो गणेश को बुलाता,उसका जीवन संवार जाता.लड्डू मोदक की खुशबू आई,गणपति जी की पूजा है भाई .हर दुख का अंत हो जाएगा,जहां बप्पा का नाम लिया जाएगा.गणेश जी सबका मन हर लेते,सच्ची भक्ति का फल दे देते.बुद्धि, विवेक और ज्ञान की शुरुआत गणेश से होती है,हर दुख का अंत और हर खुशी की शुरुआत होती हैं.गणपति आएं घर द्वार,लाएं खुशियां बार-बार.संकट हरते, सुख बरसाते,गणपति सबके काम बनाते.जहां बप्पा का वास है,वहीं खुशियों का एहसास है.गणेश जी का नाम जो लेता है,जीवन में सबकुछ पाता है.सिद्धि-विनायक का साथ है,तो जीवन में हर सुख आपके पास है.जीवन की मुश्किलें सब आसान हो जाती हैं,जब बप्पा घर पधार जाते हैं रौनक आ जाती है.गणेश जी की कृपा से मिले ज्ञान,हर घर में बरसे सुख-सम्मान.गणेश चतुर्थी का त्योहार आया,हर घर ने मोदक से महकाया.विघ्नहर्ता गणेश सब संकट हैं हरते,भक्तों के मन में प्रेम है भरते.गणेश जी का नाम लो,हर पल खुशियों से काम लो.मंगल मूर्ति गणेश हमारे,भक्तों के दुख को पल में उतारे.जहां गणपति का वास हो,वहां हमेशा उल्लास हो.लड्डू, मोदक, भक्ति अपार,गणेश जी करें सबका उद्धार.