सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. september 2025 calendar Planet transit and fasts and festivals
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (12:18 IST)

September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

सितंबर माह 2025 ग्रह गोचर
September 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।
 
सितंबर माह 2025 ग्रह गोचर: Planet transit in September 2025:-
1. शनि: वर्तमान में शनि ग्रह गुरु की मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो पूरे सितंबर माह इसी अवस्था में रहेंगे।
 
2. बृहस्पति: बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में अतिचारी हैं जो देश और दुनिया के लिए सही नहीं हैं। यह 8 साल तक अतिचारी रहेंगे।
 
3. राहु: छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है।
 
4. केतु: छाया ग्रह केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है।
 
5. मंगल: मंगल ग्रह 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहने के बाद तुला में गोचर करेगा।
 
6. बुध: बुध ग्रह 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहने के बाद कन्या राशि में गोचर करेगा।
 
7. शुक्र: शुक्र ग्रह कर्क राशि में रहने के बाद 15 सितंबर तक सिंह राशि में प्रवेश करेगा।
 
8. सूर्य: सूर्य ग्रह सिंह राशि में रहने के बाद 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेगा।
shradh paksha 2025 date
shradh paksha 2025 date
सितंबर माह 2025 के प्रमुख व्रत एवं त्योहार: Vrat tyohar fasts and festivals of September month 2025:- 
 
01 सितंबर: श्रीचंद नवमी, ज्येष्ठा गौरी पूजन
02 सितंबर: दशावतार व्रत, तेजा दशमी
03 सितंबर: परिवर्तिनी एकादशी
05 सितंबर: प्रदोष व्रत (शुक्ल), ओणम/थिरुवोणम, मिलाद उन नबी
06 सितंबर: अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन
07 सितंबर: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण, क्षमा वाणी, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ
10 सितंबर: संकष्टी चतुर्थी, पंचक प्रारंभ
14 सितंबर: अष्टमी श्राद्ध, जिऊतिया जिवत्पुत्रिका व्रत
15 सितंबर: मातृ नवमी श्राद्ध
17 सितंबर: इन्दिरा एकादशी, कन्या संक्रांति, एकादशी श्राद्ध
19 सितंबर: मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण), त्रयोदशी श्राद्ध
20 सितंबर: चतुर्दशी श्राद्ध
21 सितंबर: अश्विन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या
22 सितंबर: शरद नवरात्रि, घटस्थापना, कलश स्थापना 
26 सितंबर : उपांग ललिता व्रत
28 सितंबर: कल्परम्भ, विल्वामंत्रणा
29 सितंबर: नवपत्रिका पूजा, मनानिशा पूजा, नवपद ओली
30 सितंबर: दुर्गा महाअष्टमी पूजा
 
Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्टSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?

दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?Dashavatar Puja 2025: दशावतार व्रत भगवान विष्णु के दस अवतारों को समर्पित एक विशेष व्रत है। 'दशावतार' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: 'दश' (दस) और 'अवतार (रूप)। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में...

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के सातवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के सातवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तइन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा की जाती है। णेश उत्सव के सातवें दिन, कई भक्त चावल की खीर का भोग लगाकर गणपति बप्पा को प्रसन्न करते हैं। यहां चावल की खीर बनाने की एक सरल और स्वादिष्ट विधि दी गई है।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?1. कुछ लोग अपने घर में गणपति की नई मूर्ति लाकर पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। 2. अब कुछ लोग हर साल अपने घर में ही मिट्टी के गणपति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। 3. कुछ लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं परंतु गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन गणपति पूजा करते हैं। 4. कुछ लोग विसर्जन तो करना चाहते हैं परंतु नदी और तालाबों में गणपति विसर्जन पर रोक लगी है। इसलिए वे मंदिर में या नगर निगम के वाहन पर गणेशजी को रख कर आ जाते हैं। ऐसा करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में उन प्रतिमाओं की दुर्गति होते हुए उन्होंने देखी होगी। 5. व्रत और त्योहार पर यदि किसी प्रतिमा की स्थापना की गई है तो उसका विसर्जन करना जरूरी होता है लेकिन आपको विसर्जन करना अच्छा नहीं लगता है तो जानिए कि आपको क्या करना चाहिए।

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?

Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?Ganesh Visarjan 2025: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश उत्सव चलते है। पहले दिन गणेश चतुर्थी रहती है जिस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसके बाद 10वें दिन चतुर्दशी रहती है जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में अलग अलग दिन विसर्जन होता है।
