September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी आइए यहां जानते हैं...



(साप्ताहिक राशिफल : 08 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

काम में आपके प्रयास सफल रहेंगे और करियर में बदलाव नई दिशा देंगे। परिवार में भावनात्मक उलझनें रह सकती हैं, पर बातचीत से हल मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और नजदीकी बढ़ेगी। यात्रा योजनाएं रुक सकती हैं, इसलिए बैकअप रखें। संपत्ति से लाभ होगा। पढ़ाई में आत्मचिंतन से नई राह मिलेगी। अच्छा स्वास्थ्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। पैसों के मामलों में जल्दबाजी न करें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर सोच-समझकर करें।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: क्रीम

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

खर्चों पर ध्यान न देने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर दोबारा विचार करें। काम और निजी जीवन का संतुलन मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटे ब्रेक राहत देंगे। परिवार संग समय सुखद रहेगा। प्रेम संबंध स्थिर रहेंगे, छोटी बातों को न बढ़ाएं। एक छोटी यात्रा मन को साफ करेगी। प्रॉपर्टी वार्तालाप में धैर्य रखें। पढ़ाई में स्थिरता और गहराई आएगी। जीवनशैली में छोटे बदलाव अच्छे नतीजे देंगे।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: बैंगनी

मिथुन (21 मई – 21 जून)

काम में आपके प्रयासों की सराहना होगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और अप्रत्याशित आशीर्वाद मिल सकता है। प्रेम जीवन में अस्थिरता रह सकती है, पर धैर्य मदद करेगा। यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। घर की सजावट उत्साह देगी। पढ़ाई में सफलता के अवसर हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करना फायदेमंद रहेगा। पैसों के नए स्रोत खुल सकते हैं।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सफेद

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

बचत की आदत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। कामकाज स्थिर रहेगा, लेकिन एकरूपता से बोरियत हो सकती है, इसलिए रचनात्मकता अपनाएं। परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहारा रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य की जरूरत है। अचानक या धार्मिक यात्रा गहरा अनुभव देगी। संपत्ति का फैसला फायदेमंद हो सकता है। पढ़ाई में असमंजस से बचने के लिए थोड़ी देर का आराम जरूरी है। यह समय मानसिक शक्ति और शांति देगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: हरा

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

करियर में प्रगति होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। सोच-समझकर खर्च करें। परिवार से बातचीत गहराई वाली बनाएं। प्रेम जीवन में ईमानदारी रिश्ते को मजबूत करेगी। यात्रा सीमित रह सकती है, लेकिन सुकून देगी। संपत्ति में निवेश से अधूरी इच्छा पूरी होगी। पढ़ाई में नए अवसर मिलेंगे। आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी और पुराने संदेह दूर होंगे। काम में देरी चिढ़ा सकती है, पर सहयोग से पूरा होगा। परिवार संग बिताए पल खुशी देंगे। प्रेम जीवन में धीरे-धीरे प्रगति होगी। यात्रा टल सकती है और घरेलू कामों पर ध्यान देना होगा। घर की सजावट मन भाएगी। पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा। आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, पर थकान को नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

काम में मेहनत का फल मिलेगा। परिवार का माहौल गर्मजोशी से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें बातचीत से दूर किया जा सकता है। हल्की-फुल्की यात्रा सुकून देगी। संपत्ति से लाभ मिलेगा। पढ़ाई पर मूड असर डाल सकता है, आराम से ध्यान लौटेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर दिनचर्या में अनुशासन रखें। अनावश्यक खरीददारी से बचें।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। करियर में छोटी सफलता मिलेगी। परिवार में तनाव संभव है, लेकिन धैर्य काम आएगा। प्रेम जीवन जोश से भरा रहेगा। यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे। संपत्ति के मामले टल सकते हैं। पढ़ाई में थोड़ी देर रुककर दोबारा आगे बढ़ना जरूरी है। ऊर्जा कम रह सकती है, इसलिए आराम और अनुशासन जरूरी है।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सफेद

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना फायदेमंद होगा। करियर में अनिश्चितता बनी रह सकती है। परिवार संग समय बिताने से आत्मिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में उत्साह दोबारा लौटेगा। अचानक की गई यात्राएं खुशी देंगी। संपत्ति से जुड़े विचार किराए या बदलाव की ओर झुक सकते हैं। पढ़ाई में छोटे लक्ष्य तय करना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, पर्याप्त नींद और पानी संतुलन बनाए रखेंगे। शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सिल्वर

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आर्थिक फायदा धीरे-धीरे मिलेगा। काम में संतोष और नई दिशा मिलेगी। परिवार के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव जरूरी रहेगा। प्रेम जीवन मधुर और सुखद रहेगा। यात्रा के दौरान सतर्क रहना जरूरी है। संपत्ति से जुड़े मामले विवाद ला सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें। पढ़ाई थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन शांत माहौल में ध्यान दोबारा केंद्रित होगा छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा न करें।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नारंगी

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

करियर में पहचान और सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, उत्साह लाना आपके हाथ में है। प्रेम जीवन सुंदर रहेगा। यात्रा आसान होगी। संपत्ति के मामले अटके रह सकते हैं। पढ़ाई में थकान असर डाल सकती है, आराम सहायक होगा। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मैजेंटा

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

करियर में स्थिर प्रगति होगी। परिवार में कभी निकटता तो कभी दूरी महसूस होगी। प्रेम जीवन भावुक और रोमांटिक रहेगा। यात्रा मानसिक शांति देगी। संपत्ति से जुड़े अनुसंधान नए अवसर देंगे। पढ़ाई धीमी हो सकती है, लेकिन आत्मचिंतन गहराई देगा। खुद के प्रति नरमी रखें, तनाव स्पष्टता कम कर सकता है। आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा।