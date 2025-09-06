शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly Rashifal 08 to 14 September 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (16:22 IST)

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

Weekly Horoscope 08-14 September 2025
Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी आइए यहां जानते हैं...
 
(साप्ताहिक राशिफल : 08 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
काम में आपके प्रयास सफल रहेंगे और करियर में बदलाव नई दिशा देंगे। परिवार में भावनात्मक उलझनें रह सकती हैं, पर बातचीत से हल मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और नजदीकी बढ़ेगी। यात्रा योजनाएं रुक सकती हैं, इसलिए बैकअप रखें। संपत्ति से लाभ होगा। पढ़ाई में आत्मचिंतन से नई राह मिलेगी। अच्छा स्वास्थ्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। पैसों के मामलों में जल्दबाजी न करें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर सोच-समझकर करें। 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: क्रीम
 
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
खर्चों पर ध्यान न देने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर दोबारा विचार करें। काम और निजी जीवन का संतुलन मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटे ब्रेक राहत देंगे। परिवार संग समय सुखद रहेगा। प्रेम संबंध स्थिर रहेंगे, छोटी बातों को न बढ़ाएं। एक छोटी यात्रा मन को साफ करेगी। प्रॉपर्टी वार्तालाप में धैर्य रखें। पढ़ाई में स्थिरता और गहराई आएगी। जीवनशैली में छोटे बदलाव अच्छे नतीजे देंगे। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: बैंगनी
 
मिथुन (21 मई – 21 जून)
काम में आपके प्रयासों की सराहना होगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और अप्रत्याशित आशीर्वाद मिल सकता है। प्रेम जीवन में अस्थिरता रह सकती है, पर धैर्य मदद करेगा। यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। घर की सजावट उत्साह देगी। पढ़ाई में सफलता के अवसर हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करना फायदेमंद रहेगा। पैसों के नए स्रोत खुल सकते हैं। 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सफेद
 
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
बचत की आदत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। कामकाज स्थिर रहेगा, लेकिन एकरूपता से बोरियत हो सकती है, इसलिए रचनात्मकता अपनाएं। परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहारा रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य की जरूरत है। अचानक या धार्मिक यात्रा गहरा अनुभव देगी। संपत्ति का फैसला फायदेमंद हो सकता है। पढ़ाई में असमंजस से बचने के लिए थोड़ी देर का आराम जरूरी है। यह समय मानसिक शक्ति और शांति देगा। 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: हरा
 
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
करियर में प्रगति होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। सोच-समझकर खर्च करें। परिवार से बातचीत गहराई वाली बनाएं। प्रेम जीवन में ईमानदारी रिश्ते को मजबूत करेगी। यात्रा सीमित रह सकती है, लेकिन सुकून देगी। संपत्ति में निवेश से अधूरी इच्छा पूरी होगी। पढ़ाई में नए अवसर मिलेंगे। आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। 
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला
 
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी और पुराने संदेह दूर होंगे। काम में देरी चिढ़ा सकती है, पर सहयोग से पूरा होगा। परिवार संग बिताए पल खुशी देंगे। प्रेम जीवन में धीरे-धीरे प्रगति होगी। यात्रा टल सकती है और घरेलू कामों पर ध्यान देना होगा। घर की सजावट मन भाएगी। पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा। आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, पर थकान को नजरअंदाज न करें। 
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे
 
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
काम में मेहनत का फल मिलेगा। परिवार का माहौल गर्मजोशी से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें बातचीत से दूर किया जा सकता है। हल्की-फुल्की यात्रा सुकून देगी। संपत्ति से लाभ मिलेगा। पढ़ाई पर मूड असर डाल सकता है, आराम से ध्यान लौटेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर दिनचर्या में अनुशासन रखें। अनावश्यक खरीददारी से बचें। 
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। करियर में छोटी सफलता मिलेगी। परिवार में तनाव संभव है, लेकिन धैर्य काम आएगा। प्रेम जीवन जोश से भरा रहेगा। यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे। संपत्ति के मामले टल सकते हैं। पढ़ाई में थोड़ी देर रुककर दोबारा आगे बढ़ना जरूरी है। ऊर्जा कम रह सकती है, इसलिए आराम और अनुशासन जरूरी है। 
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सफेद
 
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना फायदेमंद होगा। करियर में अनिश्चितता बनी रह सकती है। परिवार संग समय बिताने से आत्मिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में उत्साह दोबारा लौटेगा। अचानक की गई यात्राएं खुशी देंगी। संपत्ति से जुड़े विचार किराए या बदलाव की ओर झुक सकते हैं। पढ़ाई में छोटे लक्ष्य तय करना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, पर्याप्त नींद और पानी संतुलन बनाए रखेंगे। शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सिल्वर
 
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
आर्थिक फायदा धीरे-धीरे मिलेगा। काम में संतोष और नई दिशा मिलेगी। परिवार के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव जरूरी रहेगा। प्रेम जीवन मधुर और सुखद रहेगा। यात्रा के दौरान सतर्क रहना जरूरी है। संपत्ति से जुड़े मामले विवाद ला सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें। पढ़ाई थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन शांत माहौल में ध्यान दोबारा केंद्रित होगा छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा न करें। 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नारंगी
 
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
करियर में पहचान और सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, उत्साह लाना आपके हाथ में है। प्रेम जीवन सुंदर रहेगा। यात्रा आसान होगी। संपत्ति के मामले अटके रह सकते हैं। पढ़ाई में थकान असर डाल सकती है, आराम सहायक होगा। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मैजेंटा
 
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
करियर में स्थिर प्रगति होगी। परिवार में कभी निकटता तो कभी दूरी महसूस होगी। प्रेम जीवन भावुक और रोमांटिक रहेगा। यात्रा मानसिक शांति देगी। संपत्ति से जुड़े अनुसंधान नए अवसर देंगे। पढ़ाई धीमी हो सकती है, लेकिन आत्मचिंतन गहराई देगा। खुद के प्रति नरमी रखें, तनाव स्पष्टता कम कर सकता है। आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: लाल
ये भी पढ़ें
Shradh paksha 2025: चंद्रग्रहण के दौरान श्राद्ध पक्ष में किस समय करें श्राद्ध, जानिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि का तरीका

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभावRahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की हमें जन्म दिनांक दो मिलती है पहली एस्ट्रोजेस पर 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में टाइम और दूसरी 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर दिल्ली में जन्म समय मिलता है। पहली के अनुसार वृश्चिक राशि और मकर लग्न मिलता है और दूसरी के अनुसार धनु राशि और तुला लग्न मिलता है। यहां दूसरी यानी 19 जून के अनुसार जानिए भविष्यफल।

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरी

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरीVastu tips for home temple: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों को

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों कोChandra grahan 2025 rashiyon par prabhav: साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब है? जानें चंद्र ग्रहण की सही तारीख, समय और सूतक काल की अवधि। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव, साथ ही करें कुछ खास उपाय। इसमें से 6 राशियों पर होगा इसका अशुभ असर।

और भी वीडियो देखें

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?Shradh Paksha 2025: साल 2025 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) 7 सितंबर, रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर, रविवार तक रहेंगे। इस बार तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा। इस दौरान पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष 2025 की सही तारीखें, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व जानें। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विधि और ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पढ़ें।

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Shradh paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में किन रूपों में घर आते हैं पितृ, जानिए क्यों आते हैं पुरखे

Shradh paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में किन रूपों में घर आते हैं पितृ, जानिए क्यों आते हैं पुरखेIn what form do ancestors come home during Pitru Paksha: इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा। यह वह समय है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों (पितृ) को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन 16 दिनों के दौरान हमारे पितृ विभिन्न रूपों में धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। इसलिए इन दिनों में कुछ विशेष पशु-पक्षियों का सम्मान करना और उनका भोजन कराना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि पितृ किन-किन रूपों में हमारे घर आते हैं और हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए।

Chandra Grahan 2025: शनि की राशि और नक्षत्र में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतककाल समय और 12 राशियों का राशिफल

Chandra Grahan 2025: शनि की राशि और नक्षत्र में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतककाल समय और 12 राशियों का राशिफलLunar Eclipse 2025: साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह शनि देव की राशि और उनके नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसे खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है जो भारत में नजर आएगा। इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। इस दिन 122 वर्षों के बाद दुर्लभ योग बना है।

Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी की कथा, मुहूर्त और पूजा विधि

Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी की कथा, मुहूर्त और पूजा विधिAnant Chaturdashi story: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। आइए यहां पढ़ें ऋषि कौंडिन्य तथा उनकी पत्नी सुशीला की कथा तथा पूजन विधि और मुहूर्त के बारे में खास जानकारी...
