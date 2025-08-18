सोमवार, 18 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, 5 राशियों के लिए अति शुभ, मिलेगा लाभ
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:49 IST)

सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, 5 राशियों के लिए अति शुभ, मिलेगा लाभ

Surya ka rashi parivartan 2025
Surya ka rashi parivartan 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का खासकर दान करना चाहिए। जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। आओ जानते हैं 12 राशियों पर सिंह के सूर्य का प्रभाव।
 
1. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में ही प्रवेश होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आप सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबारी हैं तो मुनाफा होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा।
 
2. तुला राशि: आपकी कुंडली के लाभ यानी एकादश भाव के स्वामी सूर्य का एकादश भाव में ही गोचर होगा जो अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरीपेशा हैं तो प्रमोशन की संभावना है। पिता की ओर से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा।
 
3. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में गोचर होगा। कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि आप अपने व्यवहार को संयमित रखें। साथ ही साथ घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना जरूरी है। 
 
4. धनु राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव में ही गोचर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है इसलिए सावधानी से काम लें। 
 
5. मीन राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप सेहत में सुधार होगा। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सक्षम होंगे। शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिल सकेगा। हालांकि आपको घर परिवार और शासन प्रशासन के काम को लेकर सावधानी जरूर रखना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक माह में 2 ग्रहण, 7 को सूर्य और 21 को चंद्र ग्रहण से घट सकती है सबसे बड़ी घटना

एक माह में 2 ग्रहण, 7 को सूर्य और 21 को चंद्र ग्रहण से घट सकती है सबसे बड़ी घटनाchandra surya grahan 2025: वर्ष 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सितंबर माह में लगने वाला है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को लगेगा और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लगेगा। दोनों ग्रहण 15 दिन के अंतराल में रहेंगे। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब 2 ग्रहण बहुत करीब हो तो प्राकृतिक घटनाएं बढ़ जाती है। ग्रहण के 40 दिन पहले और ग्रहण के 40 दिन बाद के अंतराल में भूकंप का आना तय माना जाता है। दोनों ही ग्रहण का प्रभाव अलग अलग होता है। हाल ही में रशिया में एक बड़ा भूकंप आया है।

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल29 मार्च को शनि ग्रह के मीन राशि में जाने के बाद विश्‍व राजनीति में बदलाव हो गया है। इसके बाद कई अशुभ योग का निर्माण हुआ जिसमें शनि और राहु की युति से पिशाच योग, शनि-मंगल और राहु-मंगल का षडाष्टक योग, मंगल केतु का कुंजकेतु योग और खप्पर योग बना जिसने देश-दुनिया में युद्ध को भड़का दिया। भूकंप और बाढ़ के साथ ही कई घटना दुर्घटना को जन्म दिया। इन्हीं योग में भारत के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और फिर भारत पाकिस्तान के बीच तीन दिनों तक युद्ध चला। वर्तमान में भी इसी तरह के ग्रह योग बने हुए हैं।

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथा

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथाmahabharat story: महाभारत की कथाएं केवल युद्ध और राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमें धर्म, नैतिकता, और मानवीय मूल्यों का गहरा पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की, जो हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए, यदि वह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपायSingh sankranti 2025 : सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य के इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित होंगे दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी।

बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरBudh kark margi 2025: बुध ग्रह 18 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो गए थे। अब 11 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर बुध ग्रह मार्गी हो गए हैं। बुध ग्रह का मार्गी गोचर मेष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्‍चिक, धनु राशि के लिए शुभ है, लेकिन वृषभ, कर्क और सिंह राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा जबकि मकर, कुंभ और मीन के लिए मिलाजुला समय रहेगा।

और भी वीडियो देखें

अजा जया एकादशी कब है, क्या है इसका महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त

अजा जया एकादशी कब है, क्या है इसका महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्तBhadrapada Ekadashi fast 2025: अजा एकादशी/ जया एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में कब है? जानें इस व्रत का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। यह लेख आपको अजा एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी देगा, जिससे आप व्रत सही विधि से कर सकें।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

Aaj Ka Rashifal: प्रेम और सम्मान से भरपूर रहेगा 18 अगस्त का दिन, पढ़ें अपनी राशिनुसार आपका भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: प्रेम और सम्मान से भरपूर रहेगा 18 अगस्त का दिन, पढ़ें अपनी राशिनुसार आपका भविष्यफलToday 18 August horoscope in Hindi 2025 : कैसा रहेगा आज 18 अगस्त 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

18 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

18 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन18 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

18 अगस्त 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त

18 अगस्त 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 18 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com