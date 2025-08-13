बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:40 IST)

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथा

supreme court decision on stray dogs
 
 
mahabharat story: महाभारत की कथाएं केवल युद्ध और राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमें धर्म, नैतिकता, और मानवीय मूल्यों का गहरा पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की, जो हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए, यदि वह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

स्वर्ग की अंतिम यात्रा मे पंच पांडव और एक कुत्ता
महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडवों का जीवनकाल पूरा हो गया, तो उन्होंने अपने-अपने मार्ग से विदा ले ली। पांचों पांडव - युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव - और द्रौपदी, सभी स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन, इस कठिन यात्रा में एक-एक करके सभी ने शरीर त्याग दिए।
जब युधिष्ठिर अकेले रह गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। यह कुत्ता पूरे रास्ते उनका साथ निभाता रहा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो उनके साथ केवल वह कुत्ता था।

इंद्र की शर्त और युधिष्ठिर का दृढ़ निश्चय
स्वर्ग के द्वार पर उनकी मुलाकात इंद्र देव से हुई। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उन्हें बताया कि वे अपने धर्म और ईमानदारी के कारण शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन, उन्होंने एक शर्त रखी कि युधिष्ठिर जीवित अवस्था में ही स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें साथ आए कुत्ते को छोड़ना होगा।

यह सुनकर युधिष्ठिर का मन विचलित हो गया। उन्होंने कुत्ते को देखा, जो पूरी यात्रा में उनका साथ निभाता रहा था, और फिर इंद्र से दृढ़तापूर्वक कहा: "जिस स्वर्ग के लिए आश्रित शरणागत धर्म का त्याग करना पड़े, मुझे ऐसे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस कुत्ते को अपनी यात्रा के साथी के रूप में स्वीकार किया है, और मैं इसे ऐसे ही बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूँ।"

युधिष्ठिर ने स्पष्ट कर दिया कि वे एक शरणागत और वफादार जीव का त्याग करके स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके लिए, अपने सिद्धांत और धर्म का पालन करना स्वर्ग के सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

धर्म का अंतिम इम्तिहान और स्वर्ग का प्रवेश
युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर इंद्र और भी प्रसन्न हुए। तभी उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं, बल्कि धर्मराज यमदेव थे। यमदेव ने युधिष्ठिर की धर्मपरायणता की अंतिम परीक्षा ली थी, जिसमें वे सफल हुए थे। यमदेव ने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया।
इसके बाद, युधिष्ठिर ने अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक दिव्य देह प्राप्त हुई। इस घटना ने यह स्थापित कर दिया कि युधिष्ठिर को 'धर्मराज' क्यों कहा जाता था। उनके लिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य भी अपने सिद्धांतों से बढ़कर नहीं था।
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने गिराए 5 से अधिक पाकिस्तानी जेट, अब विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने भी की पुष्टि

ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने गिराए 5 से अधिक पाकिस्तानी जेट, अब विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने भी की पुष्टिभारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हुए पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात स्वीकारी है। अब इसे लेकर प्रसिद्ध सैन्य विमानन विश्लेषक ने बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा उन महीनों की चुप्पी को तोड़ता है, जिसने इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी को एक रहस्य बना रखा था।

एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा

एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्राVoter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (India) (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा कथित 'वोट चोरी' (Vote Chori) के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं।
