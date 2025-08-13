बुधवार, 13 अगस्त 2025
एक कुत्ता जो बन गया मिसाल, जानिए 9 साल तक अपने मालिक का इंतजार करने वाले हाचिको की मार्मिक कहानी

hachiko dog statue in japan
hachiko dog statue in japan: कुत्ते को अक्सर इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, और यह बात कई बार सच साबित हुई है। भले ही कुछ नस्लों को आक्रामक माना जाता हो, लेकिन ज़्यादातर कुत्ते अपने इंसानों के प्रति अटूट प्रेम और वफादारी दिखाते हैं। वफादारी, ईमानदारी और दोस्ती की ऐसी ही एक अविस्मरणीय मिसाल था जापान का एक कुत्ता, जिसका नाम था हाचिको (Hachiko)। हाचिको की कहानी न सिर्फ जापान में, बल्कि पूरी दुनिया में आज भी लाखों लोगों को भावुक कर देती है।

हाचिको और हिदेसाबुरो की अटूट दोस्ती
यह कहानी 1920 के दशक की है। जापान के टोक्यो शहर में एक कृषि विज्ञान के प्रोफेसर रहते थे, जिनका नाम था हिदेसाबुरो उएनो (Hidesaburō Ueno)। एक दिन उन्हें एक अकिता नस्ल का पिल्ला मिला, जिसका नाम उन्होंने हाचिको रखा। हाचिको जल्द ही हिदेसाबुरो के परिवार का एक अभिन्न अंग बन गया। दोनों के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता बन गया।

हाचिको की एक अनोखी आदत थी। वह रोज़ सुबह अपने मालिक हिदेसाबुरो को शिबुया ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाता था, जहां से प्रोफेसर ट्रेन पकड़कर काम पर जाते थे। शाम को, वह ठीक उसी समय स्टेशन पर वापस आता था, जब प्रोफेसर की ट्रेन पहुँचती थी, ताकि वह उन्हें घर तक वापस ला सके।

दोस्त से बिछड़ना और इंतजार की शुरुआत
यह सिलसिला कई सालों तक खुशी-खुशी चलता रहा। लेकिन, एक दिन हाचिको की जिंदगी में एक भयानक त्रासदी आ गई। 21 मई, 1925 को प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो को काम के दौरान सेरेब्रल हेमरेज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वह कभी स्टेशन पर वापस नहीं लौटे। उस दिन शाम को, हाचिको स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आई, यात्री उतरे, लेकिन हिदेसाबुरो नहीं दिखे। उस दिन से लेकर अगले 9 साल, 9 महीने और 9 दिन तक, हाचिको रोज़ उसी समय स्टेशन पर आता रहा और अपने प्यारे मालिक का इंतजार करता रहा।

दुनिया ने देखा हाचिको का प्यार
हिदेसाबुरो की मृत्यु के बाद, हाचिको को उनके एक दूसरे परिवार ने गोद ले लिया, लेकिन हाचिको ने कभी अपने मालिक का इंतजार करना नहीं छोड़ा। स्टेशन के कर्मचारी और नियमित यात्री उसे पहचान गए थे। उन्होंने उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। 1932 में, टोक्यो के एक प्रमुख अखबार 'आसाही शिंबुन' ने हाचिको पर एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख ने हाचिको की वफादारी की कहानी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जल्द ही, हाचिको जापान में राष्ट्रीय गौरव और वफादारी का प्रतीक बन गया।

एक प्रतिमा और अमर हो गई हाचिको की कहानी
हाचिको की मृत्यु 11 साल की उम्र में 8 मार्च, 1935 को हुई। उसकी मौत से पूरे जापान में शोक की लहर दौड़ गई। हाचिको की याद में, शिबुया स्टेशन के बाहर उसकी एक कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई, जो आज भी मौजूद है। यह मूर्ति हाचिको की कहानी एक ऐसे दोस्त की कहानी है जिसने अपने जीवन का हर दिन अपने मालिक के लिए समर्पित कर दिया। हाचिको की यह अमर कहानी हमेशा हमें सच्ची दोस्ती का महत्व याद दिलाती रहेगी।

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथा

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने गिराए 5 से अधिक पाकिस्तानी जेट, अब विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने भी की पुष्टि

ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने गिराए 5 से अधिक पाकिस्तानी जेट, अब विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने भी की पुष्टिभारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हुए पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात स्वीकारी है। अब इसे लेकर प्रसिद्ध सैन्य विमानन विश्लेषक ने बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा उन महीनों की चुप्पी को तोड़ता है, जिसने इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी को एक रहस्य बना रखा था।

एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा

एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्राVoter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (India) (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा कथित 'वोट चोरी' (Vote Chori) के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं।
