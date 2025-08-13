बुधवार, 13 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. टॉप न्यूज़
  4. threat to blow up Jagannath Temple
Written By Feature Desk

जिस जगन्नाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी उसके नाम से क्यों थर्राते थे अंग्रेज, जानिए गुप्त डायरी में लिखे रहस्य

Jagannath Temple Puri
Threat to blow up Jagannath temple of Puri: ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप स्थित मां बूढ़ी ठकुराणी मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देंगे।’ दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है, आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे। मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा। पुरी के एक निवासी के अनुसार, ‘मंदिर की दीवार पर कई फोन नंबर भी लिखे गए हैं। ‘पीएम मोदी’, ‘दिल्ली’ जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं।

भगवान जगन्नाथ का नाम सुनते ही भक्तों का मन श्रद्धा से भर उठता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अंग्रेजों के होश इस नाम से फाख्ता हो जाते थे? जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है, जिसका खुलासा एक ब्रिटिश अधिकारी की गुप्त डायरी से हुआ था। आखिर क्या था वो रहस्य, जिसने अंग्रेजों को थर्राने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं।

अंग्रेजों की बेचैनी और जासूसी का खेल (Why The British Feared Lord Jagannath): उन्नीसवीं सदी की शुरुआत थी, जब अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर पड़ी। इस मंदिर की लोकप्रियता, भव्यता और लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे एक मूर्ति और उसके आसपास बने रीति-रिवाज लोगों को इतना एकजुट और समर्पित कर सकते हैं। उनके मन में भय था कि कहीं यह भक्ति अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का रूप न ले ले।

इसी बेचैनी के चलते, तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने मंदिर की जासूसी कराने का फैसला किया। उनका मकसद मंदिर के रहस्यों, अनुष्ठानों और भक्तों की गतिविधियों को समझना था। इसी मिशन पर कई अधिकारियों को लगाया गया, जिनमें से एक थे लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग।

लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग की गुप्त डायरी के चौंकाने वाले खुलासे
लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग एक ऐसे अधिकारी थे, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की गहनता से पड़ताल की। उन्होंने अपनी हर खोज, हर अवलोकन को अपनी डायरी में दर्ज किया। वे मंदिर के भीतर होने वाले हर छोटे-बड़े अनुष्ठान, भक्तों की भीड़ और मंदिर प्रबंधन के तरीकों पर बारीकी से नज़र रख रहे थे। उनकी डायरी में जगन्नाथ पुरी के अद्भुत रथ यात्रा, महाप्रसाद और भक्तों की असीम आस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है।

जैसे-जैसे स्टर्लिंग मंदिर के करीब आते गए, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। स्टर्लिंग ने अपनी डायरी में खुलासा किया कि मंदिर की शक्ति उसके स्वर्ण भंडार या सैन्य बल में नहीं थी, बल्कि यह भक्तों की अगाध श्रद्धा और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके अटूट विश्वास में निहित थी। उन्होंने लिखा कि कैसे भगवान के नाम से ही लोग अपनी सारी चिंताएं छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाते थे। यह शक्ति अंग्रेजों के लिए बिल्कुल नई और अभूतपूर्व थी।

क्यों पागल हो गए अंग्रेज अधिकारी
स्टर्लिंग ने अपनी डायरी में इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह मंदिर के भीतर मौजूद एक अदृश्य शक्ति उन्हें और उनके साथी अधिकारियों को विचलित कर रही थी। अंग्रेज जानना चाहते थे कि ब्रह्म पदार्थ क्या है, जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर माना जाता है, कुछ लोगों की मान्यताओं ये उनका धड़कता हुआ दिल है। कुछ इसे अंतरिक्ष से आया अवशेष मानते हैं। कुछ लोग रहस्य से दूसरों ने फुसफुसाते हुए इसके बारे में बताते हैं कि मूर्ति के अंदर रहने वाला ब्रह्म पदार्थ जीवित पदार्थ की ही तरह धड़कता है। इस जासूसी आपरेशन के दौरान एक अधिकारी को तेज बुखार हो गया। दूसरा पागल हो गया। वो चिल्लाने लगा कि भगवान की आंखें अंधेरे में भी उसे देख रही हैं।

स्टर्लिंग ने देखा कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी, जिन्होंने पहले इस मंदिर और इसकी आस्था का उपहास किया था, वे धीरे-धीरे इसके प्रभाव में आने लगे थे। कुछ तो मानसिक रूप से अस्थिर भी हो गए थे, जैसा कि स्टर्लिंग ने अपनी डायरी में 'पागल हो गए अधिकारी' शब्दों से इंगित किया।  हालत ये हो गई कि अंग्रेज सैनिक और अफसर गर्भगृह में जाने से कतराने लगे। एक अधिकारी ने उन्हें “जीवित भगवान” कहना शुरू कर दिया।

लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग की डायरी का रहस्यमय गायब होना
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग की गुप्त डायरी गायब हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने इस डायरी को इसलिए गायब कर दिया होगा ताकि मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य बाहर न आए और उनके साम्राज्यवादी मंसूबों पर आंच न आए। यह डायरी शायद ब्रिटिश शासन के लिए एक चेतावनी थी कि भारत की आत्मा उसके धर्म और संस्कृति में बसती है, जिसे बलपूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
________________________________________
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयान

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयानसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद को ‘मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा’ बताया, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसे

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसेWho are bedroom jihadis: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ‘बेडरूम जिहादियों’ के रूप में एक नए और छिपे हुए खतरे से जूझ रही हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं। इस प्रकार का शत्रु पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आईइससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

और भी वीडियो देखें

यूपी विधानसभा में पारित हुआ श्री बांके बिहारी मंदिर बिल

यूपी विधानसभा में पारित हुआ श्री बांके बिहारी मंदिर बिलUP assembly news : उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 में न्‍यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके न्यासियों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। बोर्ड में 11 मनोनीत और सात पदेन सदस्य शामिल होंगे।

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीस

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीसICICI bank news in hindi : देश के प्रमुख निजी बैंक ICICI ने 1 अगस्त 2025 से सेविंग्स अकाउंट धारकों को बड़ा झटका देते हुए कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियमों और चार्जेस में भी बदलाव किया है। बैंक का दावा है कि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और नकद लेनदेन पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

जयंती विशेष: कौन थे महर्षि अरविंद, जानें स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदानAurobindo Ghosh birth anniversary: 15 अगस्त को महान योगी, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद की जयंती है। महर्षि अरविंद न केवल भारत के आज़ादी के आंदोलन के एक प्रेरणास्रोत थे, बल्कि उन्होंने देश को एक गहरी आध्यात्मिक चेतना दी। आइए यहां जानें उनके क्रांतिकारी जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके आध्यात्मिक दर्शन के बारे में।

सोनिया गांधी मतदाता पहले बनीं, भारतीय नागरिक बाद में, भाजपा का कांग्रेस पर निशाना

सोनिया गांधी मतदाता पहले बनीं, भारतीय नागरिक बाद में, भाजपा का कांग्रेस पर निशानाBJP targets Congress amid SIR controversy: बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग और सरकार पर लगातार हमलों के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी भारत की नागरिक बाद में बनी थीं, जबकि वे वोटर पहले ही बन गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की बर्बरता शुरू, 100 से ज्यादा कुत्ते पकड़ कर किए कैद

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की बर्बरता शुरू, 100 से ज्यादा कुत्ते पकड़ कर किए कैदसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्‍ली नगर निगम ने कुत्‍तों के साथ बर्बरता शुरू कर दी है। उन्‍हें जबरदस्‍ती पकड़कर कैद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्‍यादा कुत्‍तों को जबरन वाहनों में बैठाया जा चुका है। इस बीच उन्‍हें नुकसान न पहुंचे इसका भी ख्‍याल नहीं रखा जा रहा है।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com