बुधवार, 13 अगस्त 2025
  4. Threat to blow up Jagannath temple of Puri, know how old is this famous temple
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पुरी , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (13:07 IST)

जगन्नाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी, जानिए कितना पुराना है यह प्रसिद्ध मंदिर

Threat to blow up Jagannath temple of Puri: ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप एक छोटे मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देंगे।’ इस घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़िया भाषा में लिखी यह धमकी बाली साही स्थित मां बूढ़ी ठकुराणी मंदिर की दीवार पर लिखी मिली है।
 
दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है, आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे। मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा।  पुरी के एक निवासी के अनुसार, ‘मंदिर की दीवार पर कई फोन नंबर भी लिखे गए हैं। ‘पीएम मोदी’, ‘दिल्ली’ जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं। पुरी के पुलिस अधीक्षक पिनाक मिश्रा ने मौके का दौरा करने के बाद कहा कि हमने मामले पर संज्ञान लिया है और इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि हमें कुछ जानकारी मिली है और इसके पीछे शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम बनाई जा रही है। एसपी ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और शुरुआती जांच से लगता है कि धमकियां मंगलवार रात को लिखी गईं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की हरकत के पीछे का मकसद भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। मिश्रा ने कहा कि कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं। जांच युद्ध स्तर पर जारी है।
 
कितना पुराना है जगन्ना मंदिर : पुरी का जगन्नाथ मंदिर काफी प्राचीन है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। हालांकि, यह भी माना जाता है कि इस स्थान पर मंदिर पहले भी मौजूद था। यह कई बार पुनर्निर्मित किया गया।

महाभारत के 'वनपर्व' में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी से बनी अनोखी मूर्तियां स्थापित हैं। हर 12 या 19 साल में 'नव-कलेवर' नामक एक विशेष अनुष्ठान के दौरान इन मूर्तियों को बदला जाता है, जो इस मंदिर की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक है।
 
यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 10.7 एकड़ में फैला यह विशाल परिसर दो आयताकार दीवारों से घिरा है। मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसका शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक ही दिशा में दिखाई देता है, जो इसकी स्थापत्य कला का एक अद्भुत चमत्कार है। मंदिर के चार मुख्य द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं और प्रत्येक द्वार पर एक विशिष्ट जानवर की मूर्ति है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयान

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयानसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद को ‘मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा’ बताया, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसे

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसेWho are bedroom jihadis: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ‘बेडरूम जिहादियों’ के रूप में एक नए और छिपे हुए खतरे से जूझ रही हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं। इस प्रकार का शत्रु पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आईइससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

LIVE: राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौत

LIVE: राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत बुधवार को पत्नी सोनल के साथ अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पल पल की जानकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहाChhatrasal Stadium murder case: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Sushil Kumar) की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी।

विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दा

विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दाTejashwi Yadav news in hindi : राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने उपमुख्‍यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बाद 2 वोटर आईडी कार्ड के लिए भाजपा नेता और मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला देवी को भी निशाने पर लिया।

स्वतंत्रता दिवस विशेष: एआई युग में उत्तरोत्तर प्रगति करता भारत

स्वतंत्रता दिवस विशेष: एआई युग में उत्तरोत्तर प्रगति करता भारतभारत भारती के वैभव का गान हो रहा, नभमण्डल में स्वाधीनता के प्रति सम्मान हो रहा, क़दम-क़दम पर भारतीय बढ़ रहे प्रगति पथ, यहीं भारतीय मेधा का सम्मान हो रहा। भारत की मेघा का लोहा तब भी अंग्रेज़ी हुक़ूमतों ने मान लिया और आज भी वैश्विक रूप से भारत अपनी प्रगति के पांचजन्य को निरंतर बजा रहा है।

विवादों के बीच बोला अमेरिकी विदेश मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध

विवादों के बीच बोला अमेरिकी विदेश मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंधUS Ministry of External Affairs Department News: अमेरिकी विदेश मंत्रालय (US Ministry of External Affairs Department) ने कहा है कि अमेरिका के भारत एवं पाकिस्तान (India and Pakistan) दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं और राजनयिक दोनों देशों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस (Tammy Bruce) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका का दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना क्षेत्र और विश्व के लिए अच्छी बात है तथा इससे लाभकारी भविष्य को बढ़ावा मिलेगा।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।
