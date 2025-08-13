सुरेश रैना मुश्किल में फंसे, ED ने पूछताछ के लिए बुलाया, पढ़िए क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेश रैना को आज दिल्ली में हाजिर होने के लिए ये नोटिस भेजा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 1xBet बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने सुरेश रैना को नोटिस जारी किया है।

भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुधवार को पेश हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि 38 वर्षीय रैना को 1एक्सबीईटी नामक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं। ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे इस ऐप संबंधी मामले में कैसे जुड़े। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने काफी लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला

2023 और 2024 के बीच अधिकारियों ने हाईप्रोफाइल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले पर भी जांच बिठाई थी। इसमें जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ आरोप शामिल थे। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। उन पर मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ बघेल ने ऐसे घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया था।

राणा दग्गुबाती हुए पेश

12 अगस्त को अभिनेता राणा दग्गुबाती ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित अवैध प्रचार की चल रही जांच में एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उन्हें 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए समय मांगा था। इसके बाद उनकी पेशी 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, ईडी एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेन-देन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जांच में जुटा हुआ है। इसमें अभिनेता मंजू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी भी रडार पर हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir SharmaZ