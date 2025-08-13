बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुहागर , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (07:44 IST)

शिवसेना यूबीटी विधायक ने ब्राह्मण समुदाय को कहा 'धूर्त', बयान पर बवाल

शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव ने छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी और महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा... क्या वे मुझे छोड़ेंगे?

Shivsena UBT MLA controversial statement : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के गुहागर सीट से विधायक भास्कर जाधव ने ब्राह्मण समुदाय को 'धूर्त' कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्राह्मणों ने आपत्तिजनक बयान के लिए जाधव से माफी की मांग की। हालांकि, जाधव अपने रुख पर अड़े रहे।
 
जाधव ने कहा कि अगर मराठा समुदाय इसे गंभीरता से लेता है तो एक बड़ा वर्ग मराठों के साथ खड़ा है। मराठाओं को ब्राह्मणों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। अगर कोई एक ब्राह्मण भी है तो वह भारी पड़ सकता है। वे धूर्त हैं। मुझे पता था कि मुस्लिम समुदाय मुझे वोट देगा।
 
मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायक ने 2024 के विधानसभा चुनाव में रत्नागिरी जिले के गुहागर से 2,830 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की।
 
उन्होंने कहा कि भाजपा ने ब्राह्मण समुदाय को मैदान में उतारा है और मेरे बयान की निंदा करते हुए एक पत्र जारी किया है। मेरा जन्म मराठा समुदाय में हुआ है और मेरा भी आत्मसम्मान है।
 
विधायक ने कहा कि उन्होंने (ब्राह्मण समुदाय ने) सोचा था कि मैं माफी मांग लूंगा। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी और महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा... क्या वे मुझे छोड़ेंगे?
