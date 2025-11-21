शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
  What is last date for SIR, what preparations should be made to fill form
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (07:27 IST)

SIR की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या तैयारी करें

मतदाता सूची पुनरीक्षण
What is last date for SIR: बिहार के बाद 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण चल रहा है। 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ (BLO) घर-घर एसआईआर का फॉर्म पहुंचा चुके हैं। इसे भरकर सभी को 4 दिसंबर तक बीएलओ के पास ही जमा करना है। 9 दिसंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 
 
क्या करें यदि 2003 की सूची में नाम नहीं है : लोगों को चाहिए कि वे फॉर्म में सभी सही-सही जानकारियां भरें। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो भी फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर बीएलओ को सौंप सकते हैं। हालांकि फॉर्म करने के लिए आपके पास 2003 का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। उसमें से आप विधानसभा का नाम, विधानसभा का क्रमांक, मतदाता क्रमांक, भाग संख्‍या, ईपिक नंबर भर सकते हैं। फॉर्म के लिए ये सभी जानकारी जरूरी हैं। 
 
9 दिसंबर से दावे और आपत्तियों पर सुनवाई : यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके परिजनों (माता-पिता, दादा-दादी) का नाम नहीं है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) यानी ईआरओ (ERO) द्वारा दावे-आपत्तियां मंगाए जाएंगे। ईआरओ एसडीएम स्तर का अधिकारी होता है।
 
9 दिसंबर से 31 जनवरी तक ईआरओ द्वारा दावों और आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। तय तिथि पर आप ईआरओ द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 9 फरवरी को किया जाएगा। ऐसे में 4 दिसंबर तक अपना आवेदन बीएलओ को आवश्यक रूप से जमा करना होगा। यही इसकी आखिरी तारीख भी है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Webdunia
